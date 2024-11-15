位於新北市板橋林家花園旁的 「晨禔kitchen」，自開業五年以來，一直以多元化的餐點和新鮮食材為特色，堅持少調味、高品質的健康理念，為顧客帶來美味與安心兼具的餐飲體驗。

無論是早午餐、義大利麵、燉飯，還是手作甜點與氣泡飲，這裡的選擇都相當豐富，是適合家庭聚會或閨蜜小聚的好去處！

店名的「晨」象徵一天的開始，「禔」代表平安幸福，晨禔kitchen希望每位來訪的顧客，都能感受到餐廳環境與餐點的用心。店內裝潢以湖水綠為主色調，營造出舒適放鬆的氛圍，讓人忍不住想多待一會兒。

因為餐點都是現點現做，建議大家帶點耐心，品嚐到新鮮料理的滋味絕對值得等待！

香煎雞腿排燉飯

這道餐點的雞腿排份量十足，厚實多汁，外皮煎得酥脆，內裡卻軟嫩不柴，與底部燉飯的完美融合令人驚艷。燉飯的醬汁濃郁卻不膩口，口感層次豐富，每一口都充滿幸福感。

酥炸軟殼蟹蕃茄蛤蜊燉飯

這道燉飯選用了新鮮的軟殼蟹，酥脆香氣中不帶一絲腥味。

再搭配豐富的蛤蜊與以新鮮蕃茄製作的燉飯，沒有現成紅醬的油膩感，只有酸香爽口的自然滋味。每一口都是海味與誠意的體現！

紅龍果優格

紅龍果製成的冰沙加入優格，帶來多層次的口感，既清爽又沁涼，尤其適合炎熱的午後，是甜點中的一抹亮色。

冰香柚桔茶

這款飲品將檸檬與柚子醬融合紅茶，酸甜的滋味清新爽口，茶香適中，是搭配主餐或甜點的好選擇。

晨禔kitchen以簡單卻不失用心的料理理念，打造出令人回味的美食。無論是口感濃郁的香煎雞腿排燉飯，還是健康清爽的紅龍果優格，都是來到板橋不可錯過的美味選擇。

位於林家花園旁，餐後還能順便散步消食，讓身心都感到放鬆，是適合小聚或獨自放空的好地方。下次來到板橋，記得把晨禔kitchen加入你的美食清單！

【店家資訊】