說到，你一定要知道這家超人氣的《黃家園蒸餃館》！位在勤美綠園道旁的黃家園蒸餃館，堪稱的王者！雖然隱身在模範街的小巷裡，但人氣旺到每次經過都能看到大排長龍，真的是很誇張。

阿偉終於靠外送解決了我的蒸餃魂，吃過後只能說，「這口感也太讚了吧！」不只蒸餃皮薄餡多、湯汁豐滿，廣東蛋炒飯、酸辣湯的香氣更是一絕，黃家園蒸餃館真的很值得一試！



黃家園蒸餃館資訊

電話：0423021113

時間：10:30–13:30、16:30–20:00；六公休

地址：403台中市西區模範街48號 / 地圖

黃家園蒸餃館位於台中市西區的模範街48號，鄰近勤美綠園道，雖然遠離市區的喧囂，但因為口碑極好，這裡總是人滿為患，尤其是用餐時段，幾乎每天都能看到排隊的人潮。

如果你想避開人群，建議提早來店排隊，或者選擇外送也不失為一個好選擇。

說真的，這間蒸餃店的招牌蒸餃，真的是非常值得一試，皮薄餡多，每一口都超滿足，咬下去的時候，湯汁會跑出來，讓你忍不住想再吃一口。

每一籠招牌蒸餃都非常誠意滿滿，裡面有八顆每顆都超大顆。蒸餃外表渾圓飽滿，皮薄透明，甚至能清楚看到內餡的色澤，簡直讓人垂涎欲滴。這樣的蒸餃不僅是視覺上的享受，咬下去之後，豬肉和蔥花的餡料豐滿且多汁，每一口咬下去都能品嚐到濃濃的香氣，肉質鮮嫩，湯汁豐富，簡直是蒸餃界的冠軍！

雖然配的醬油包看起來只有一小包，但實際上那個量已經夠用了，能完美搭配蒸餃的口感。

不過，最讓人印象深刻的是每顆蒸餃的分量大，個頭比一般市面上的蒸餃大上許多，幾乎比50元硬幣還大，真的讓人一口咬下去就感覺到滿滿的食材，實在是物超所值。

除了蒸餃，這裡的廣東蛋炒飯也是大受好評。每一顆米粒都炒得分明，吃起來粒粒飽滿、香氣十足。炒飯裡有火腿、青蔥和蛋，這些作料幾乎每一口都能吃到，讓人吃得非常過癮。

對於愛吃麵的朋友來說，《黃家園蒸餃館》的炒麵雖然不如蒸餃那麼突出，但也算是一道不錯的選擇。這裡的炒麵配料還算豐富，雖然麵條較寬，口感較為紮實，但整體的口味還是能夠令人滿意。不過，說實在的，對於習慣台中其他地方的炒麵味道的人來說，這裡的炒麵少了一點肉燥和蒜泥的香味，可能讓人有些許的小失落，雖然不是最愛，但依然可以接受。

酸辣湯香氣十足，酸度適中，完全不會過酸或過辣，配料也非常豐富，滿滿的金針菇、黑木耳、豆腐，讓每一口都感覺到料多實在。尤其對於喜歡酸辣口味的朋友來說，這道酸辣湯的味道會讓你一試成主顧。阿新自己對這道湯的評價相當高，給了85分，絕對是餐前開胃的好選擇！

這家餐廳的玉米濃湯也非常值得一試！湯的勾芡程度剛好，口感綿密，玉米粒也很甜，喝一口就能感受到濃郁的玉米香。每一口湯裡都有好吃的玉米粒，不僅是喝湯的過程，還能吃到鮮甜的玉米，這樣的湯品無論是搭配蒸餃或是炒飯，都是絕佳的選擇！玉米濃湯真的是讓人一喝上癮，值得大力推薦！

總結來說，《黃家園蒸餃館》是一間非常值得推薦的台中美食店，無論是蒸餃、炒飯還是湯品，每一道都能讓你驚艷。雖然店內人潮總是非常多，但因為它的美味真的無人能敵，如果你也想來品嚐，建議可以避開高峰用餐時段，最好提前來排隊。如果不方便內用，現在也有外送服務，讓你在家也能輕鬆享受《黃家園蒸餃館》的美味。不過，如果真的想體驗店內的熱鬧和氛圍，記得做好排隊的準備，畢竟這樣的美食真的不容錯過！

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店家/景點資訊

店家名稱：黃家園蒸餃館

所在地址：403臺灣台中市西區模範街48號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:30-20:00

店家電話：0423021113

評價：★★★★★

備註資訊：

用餐兩時段10:30–13:30、16:30–20:00 Google即時導航

交通資訊

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