要不是這次特地去龜山的植藝實驗所，我們可能錯過這家低調又出名的東北之家酸菜白肉鍋（林口總店）。

原本沒抱著太多期待，卻剛好有空位，才發現這家餐廳不僅是在地名店，還拿下桃園金牌好店等多個美食獎項。

店家資訊

店裡一句「酸菜界的耶加雪菲」的標語立刻勾起我的好奇心，這到底是什麼樣的魅力？

店家堅持使用純古法自然發酵酸菜，熬煮出的湯頭帶有天然的酸香甘甜，並充滿乳酸菌和酵母菌的營養，喝起來清爽不膩。無論涮肉、海鮮還是蔬菜，這鍋湯底都能將食材的鮮甜完美激發，令人一口接一口，根本停不下來。

東北之家酸菜白肉鍋（林口總店）

我們這次點了$899的雙人套餐，另外又加點了一份店員推薦的海鮮（感覺像蛤蠣，但又有些不一樣）。

這裡不另外收開鍋費，加上套餐內容真的很豐盛，整餐下來吃得既飽足又滿意！

套餐內含鴛鴦鍋底（我們選了酸菜乳酸菌和青麻椒）。

乳酸菌酸菜、手工蔥油餅、涼拌粉絲、兩份豬五花。

菇類拼盤、季節蔬菜和飲料，內容超豐富，CP值爆棚！

酸菜乳酸菌鍋底是用店家特製的發酵酸菜和大骨湯熬製，酸香中帶著一絲梅子的甜味，無論涮菜還是涮肉，都讓人忍不住一再回味。

與我之前吃過的酸菜白肉鍋有些不同，但這裡的酸菜鍋底味道特別鮮美，別具一番新鮮感。

青麻椒鍋底則運用了13種四川香料，濃郁的香氣層次分明，帶著微酸和淡淡的麻口，特別適合搭配涮肉，滋味超過癮。

剛端上桌就被湯底的香氣迷住，豬五花一涮進去後，更是讓整個風味再度升級。

這裡的招牌必點就是豬五花！肥瘦比例剛剛好，肉質Q彈又多汁。

不管涮在酸菜乳酸菌還是青麻椒湯底，滋味都令人驚艷，每一口都讓人停不下來。

當天加入會員，還意外收到額外贈送的豬五花，加上原本的份量，三大盤豬五花讓我們吃得相當過癮！（超推薦！）

除了鍋物外，店裡的小菜也不容錯過，像是手工蔥油餅和涼拌冬粉都相當有特色。

涼拌冬粉Q彈又酸香開胃，店員還教我們把冬粉夾進蔥油餅一起吃。

這樣的創意吃法竟意外地美味，讓人驚喜不已！

醬料區選擇多樣，還有貼心的調配建議。不過老實說，這裡的湯底和食材已經足夠出色，根本不需要加醬料，原味就超好吃！

最後不得不提這裡的飲品，雖然品項不多，但冰乳酸菌飲料（葡萄和柳橙口味）以及熱香蘭茶都很有特色。這些飲料不僅搭配酸菜鍋很解膩，還能助消化，完美為一餐劃下句點。

不管是朋友聚會、家庭慶祝，還是情侶約會，東北之家酸菜白肉鍋都是絕佳選擇。

豐富的口感和超高的CP值，讓我們對這裡一吃就成為死忠粉，期待再訪！

.............................吃喝玩樂，沒有終點

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