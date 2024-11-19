

▲高雄前金美食，福岡拉麵推薦：豚十三福岡拉麵

這家位於大同醫院對面的新拉麵店「豚十三福岡拉麵」，最近超吸引我的注意！每次經過都看到大大的招牌，尤其是那個超搶眼的「特價99元豚骨拉麵」，真的讓人忍不住想試試看。店名「豚十三福岡拉麵」聽起來就有點福岡的味道，加上這裡的招牌拉麵不只便宜，還能讓你品嚐正宗的福岡風味，真的很值得一試！

店名：豚十三福岡拉麵

地址：高雄市前金區大同二路2號

電話：07-2166665

營業時間：11:00 - 14:00、16:00 - 21:00

粉絲專頁：豚十三福岡拉麵

走進店內，店面不大，跟許多日本的拉麵店一樣小巧可愛，並且座位不多。



▲▼高雄前金美食，福岡拉麵推薦：豚十三福岡拉麵



▲高雄前金美食，福岡拉麵推薦：豚十三福岡拉麵

這天我早來，幸運地沒等太久就順利入座。然後來了之後，看到的就是那碗熱騰騰的「豚骨拉麵」，簡單卻令人食指大動。



▲高雄前金美食，福岡拉麵推薦：豚十三福岡拉麵

99元的超值豚骨拉麵

原價155元的豚骨拉麵，現在只要99元！這碗拉麵裡的湯頭不會特別濃郁，但卻恰到好處，喝起來很溫和，口感也不會太清淡，正好。記得要攪拌一下，不然湯底可能會有點鹹。依照店家的說法正宗的福岡拉麵是在昭和22年（西元1947年）誕生，這湯頭可是店家用100公斤大骨熬煮6小時萃取出來的精華，滿滿的豚骨風味。



▲▼高雄福岡拉麵推薦：豚十三福岡拉麵，99元的超值豚骨拉麵

這裡的麵條很有特色，是1毫米細的拉麵，剛上桌的時候，麵條感覺有點硬，但隨著在湯裡悶泡後，麵條就會軟一些。不過我還是偏愛麵條一開始偏硬的口感，這樣吃起來更有嚼勁。



至於叉燒，切得夠厚，吃起來有肉感又帶點Ｑ度，真的滿不錯。



▲▼高雄福岡拉麵推薦：豚十三福岡拉麵，99元的超值豚骨拉麵



除了拉麵，這裡還有一道「秘製叉燒飯」，只要40元，雖然很簡單，但味道卻出乎意料的好！米飯帶有炙燒的香氣，搭配醃過的叉燒與青蔥，不需要太多花俏的配料，就能吃出滿滿的美味。唯一的缺點是份量有點少，小朋友可能會覺得不夠吃。



▲▼高雄福岡拉麵推薦：豚十三福岡拉麵，40元秘製叉燒飯



▲高雄福岡拉麵推薦：豚十三福岡拉麵，40元秘製叉燒飯

總結來說，這家「豚十三福岡拉麵」的價格親民，湯頭和叉燒都很有水準，適合想吃簡單又正宗福岡味的朋友。雖然裝潢上不算特別華麗，但如果你沒去過福岡，又想嘗試福岡拉麵，這裡絕對值得一試！

▲高雄前金美食，福岡拉麵推薦：豚十三福岡拉麵