如果你是甜點控，或者逛街逛累了想找個地方歇歇腳，推薦一定要來「成真咖啡 Come True CAFE 台北誠品松菸店」試試看！他們家的人氣舒芙蕾鬆餅可是讓人一吃就會上癮的美味，鬆軟又Q彈的口感真的有夠幸福。這次再訪，除了經典的舒芙蕾，還發現了新推出的義大利麵、義式薄餅，以及超有儀式感的創意特調咖啡，視覺與味覺都超滿足！

成真咖啡Come True CAFE台北誠品松菸店

地 址：台北市信義區菸廠路88號B1F

電 話：02 6604 1680

營業時間：10:00-22:00

官方臉書：成真咖啡 (內有菜單)

官方網站：成真咖啡 (內有菜單)

成真咖啡 Come True CAFE的店點通常都設在百貨商場裡，像這家就在松山文創園區的誠品松菸店 B1，逛街累了來這裡吃美食，絕對是最好的充電方式。

用餐區安排在靠窗的位置，大片落地窗讓整個空間光線超好，橘色皮革軟墊座椅搭配質感的植栽裝飾，看起來既清爽又溫暖。白天是舒適的咖啡廳氛圍，晚上燈光點起來，還多了一絲浪漫，超適合約會或和朋友聚餐！

橘醬海鮮義大利麵

這盤義大利麵的靈魂是酸甜平衡的蕃茄橘醬，帶出蝦仁與花枝的鮮甜，還搭配了時令蔬菜，營養滿分！

麵條軟硬適中，整體份量也很有誠意，一份就能吃得飽飽的。

青蔥櫻桃鴨薄餅

這道薄餅一上桌就驚艷全場！配料超大方，讓人吃得好滿足。

薄脆的餅皮上鋪滿厚實的櫻桃鴨片，再搭配彩椒和滿滿的青蔥絲，每一口都是滿滿的鹹香與酥脆超滿足。

熔岩焦香布蕾舒芙蕾

來成真咖啡一定要試試這款經典的 熔岩焦香布蕾舒芙蕾！舒芙蕾的口味隨著季節更替，而這款則是經典中的經典。整道甜點以一球濃郁香草冰淇淋、香脆的杏仁瓦片和帶點酸甜的雪Q餅為配角，搭配炙燒焦糖的熔岩布蕾，完美呈現層次感。

焦糖炙燒過的表層透出誘人的金黃光澤，吃起來微微苦中帶甜，恰到好處地提升了舒芙蕾的甜度。

當你將濃郁的卡士達醬淋在蓬鬆舒芙蕾上，入口即化的細膩口感立刻爆發，讓味蕾充滿滑順和滿足的幸福感。旁邊搭配的莓果雪Q餅，是小驚喜中的亮點，酸酸甜甜恰好解膩。

而香脆的杏仁瓦片更讓人一口接一口停不下來。香草冰淇淋則能搭配每一口舒芙蕾，讓整道甜點更加豐富。

雖然我們在義大利麵和薄餅後才享用這款甜點，舒芙蕾高度稍稍消退，但蓬鬆的口感依然驚豔。入口後的奶香和蛋香充滿口腔，那種濃濃的幸福感真的能瞬間療癒所有壓力！甜點就是這樣神奇的存在，讓你吃完後嘴角上揚，心情也隨之飛揚。

花漾瑰蜜

當這款 花漾瑰蜜 上桌時，瞬間就吸引所有目光！透明的玻璃鐘罩內煙霧繚繞，散發著夢幻仙氣，整個出場方式充滿儀式感，讓人忍不住拿起手機記錄這一幕。

當鐘罩揭開，煙霧緩緩飄散，一層柔滑乳白的玫瑰奶霜上浮著一朵新鮮玫瑰花，視覺效果美得令人屏息。

這款咖啡以濃縮咖啡為基底，上層覆蓋玫瑰奶霜，入口時玫瑰的香氣立刻充滿口腔，甜美又高雅。建議先直接喝一口，感受奶霜的綿密與咖啡的濃郁交織，然後再攪拌均勻，讓玫瑰與咖啡的風味融合，口感更加細膩。更特別的是，那朵玫瑰花是可食用的，搭配一旁附上的覆盆子果醬，酸甜滋味為整杯咖啡注入了一絲清新感，堪稱完美。

杜鵑

另一款特調咖啡 杜鵑，以高腳玻璃杯盛裝，簡單卻充滿質感，讓人一看就覺得高級。

這杯咖啡有著迷人的漸層色彩：底層是濃郁的白桃醬，中間鋪上一層酸甜洛神花汁，頂層則是香醇義式濃縮咖啡。喝之前記得攪拌均勻，這樣才能充分感受到每一層的滋味融合。氣清甜自然，與咖啡的微苦形成對比，帶來一種輕盈又不失深度的味道，甜而不膩，層次豐富，令人回味無窮。

無論是餐點、甜點，還是這兩款創意十足的特調咖啡，成真咖啡總能帶來驚喜。如果你到 松山文創園區 看展或逛誠品，不妨來這裡坐坐，享受一場視覺與味覺的雙重饗宴。在這裡，喝著咖啡、聊聊心事，就能度過一個悠閒且充滿藝術感的一天！

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