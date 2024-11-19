店裡的裝潢走簡約風，挑高設計讓空間感十足，座位數充裕，無論是小情侶或大團體都能找到合適的座位。半開放式的廚房設計，能直接看到師傅料理，讓人更安心！而這裡的餐點以手工義大利麵為主打，麵條使用杜蘭小麥麵粉與生雞蛋製成，現點現煮，所以稍微等待是值得的。

▲台南聚餐約會義式餐廳：Dor,留手工義大利麵

【Dor,留手工義大利麵(友愛街店)】

▲▼台南聚餐約會義式餐廳：Dor,留手工義大利麵



店裡的裝潢走簡約風，挑高設計讓空間感十足，座位數充裕，設有2~8人的用餐座位，無論是小情侶或大團體都能找到合適的座位。

▲▼台南聚餐約會義式餐廳：Dor,留手工義大利麵

半開放式的廚房設計，能直接看到師傅料理，讓人更安心！

▲台南聚餐約會義式餐廳：Dor,留手工義大利麵

【Dor,留手工義大利麵 菜單】

提供手工義大利麵、披薩、燉飯…等，

也有多款飲品、紅白酒可搭配餐點。

加價升級套餐

每份主餐都能加價升級為套餐：

A套餐（+99元） ：包含沙拉、濃湯和冷飲（3選2）。

：包含沙拉、濃湯和冷飲（3選2）。 B套餐（+199元）：沙拉、濃湯、冷飲和甜點全都有，吃得更飽足！

✔️低消＄150/人

▶️ (Dor,留手工義大利麵 菜單)

▲▼台南聚餐約會義式餐廳：Dor,留手工義大利麵菜單

而這裡的餐點以手工義大利麵為主打，麵條使用杜蘭小麥麵粉與生雞蛋製成，現點現煮，所以稍微等待是值得的。

▲台南聚餐約會義式餐廳：Dor,留手工義大利麵

煙花女義大利寬麵

愛吃重口味的朋友一定要試試這款！旗魚、鯷魚、酸豆、黑橄欖和番茄的絕妙組合，微酸帶辣的醬汁完美附著在寬麵條上，每一口都充滿層次感，讓人忍不住多吃幾口！

▲台南聚餐約會義式餐廳：Dor,留手工義大利麵必吃煙花女義大利寬麵



煎鴨腿起司燉飯

香煎鴨腿外皮酥脆、內裡鮮嫩多汁，搭配濃郁滑順的起司燉飯，每一口都是滿滿幸福感，值得細細品味。

▲台南聚餐約會義式餐廳：Dor,留手工義大利麵必吃煎鴨腿起司燉飯

鮭魚卵鮮蝦汁義大利麵

這道麵不只是視覺滿分，味道也很出眾！麵條吸飽了濃縮的蝦汁，搭配鮮甜白蝦和鮭魚卵，每一口都是濃濃的海洋風味，超級推薦！

▲▼台南聚餐約會義式餐廳：Dor,留手工義大利麵必吃鮭魚卵鮮蝦汁義大利麵

蒜香海鮮手工墨魚麵

墨魚麵本身Q彈有嚼勁，再加上蛤蜊、白蝦、花枝等滿滿海鮮，配上蒜香醬汁拌炒，濃郁卻不膩口，讓人回味無窮。

▲台南聚餐約會義式餐廳：Dor,留手工義大利麵必吃蒜香海鮮手工墨魚麵



店內的手工PIZZA也是人氣料理之一！

▲台南聚餐約會義式餐廳：Dor,留手工義大利麵，手工PIZZA

烏魚子披薩

這款披薩以台灣烏魚子和蘋果為主角，鹹香中帶點水果的清甜，但餅皮口感稍微偏軟，整體風味獨特，值得一試！

▲台南聚餐約會義式餐廳：Dor,留手工義大利麵，烏魚子披薩



地瓜披薩

使用地瓜與多款起司製成，看似樸實無華，卻有驚人的美味！地瓜的甜搭上起司的鹹香，意外的絕配，人氣也非常高！

▲台南聚餐約會義式餐廳：Dor,留手工義大利麵，地瓜披薩



冷泡茶、紅玉紅茶清涼解油膩。

▲台南聚餐約會義式餐廳：Dor,留手工義大利麵，飲料冷泡茶、紅玉紅茶

這次來到台南的，每一道餐點都很有誠意，尤其是手工義大利麵和披薩讓人印象深刻。再搭配挑高的舒適環境，用餐過程更是滿分。如果你也愛義式料理，千萬別錯過這間高人氣餐廳，推薦給每位義式料理愛好者！

▲台南聚餐約會義式餐廳：Dor,留手工義大利麵

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