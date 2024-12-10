「南豐魯肉飯」（御魯發是其最新品牌）是一家已有60年歷史的老字號美食店。原來這家店招牌的魯肉飯，其實就是我們熟悉的焢肉飯！阿嬤秘製的滷汁真的是絕配，一入口就會愛上。店內還有各式各樣的滷味，連在地人都願意排隊，只為了品嚐這一口美味。而且這裡的價格非常親民，營業時間從早上九點到凌晨十二點，讓你一整天都能隨時解饞。我們這次來的是位於高雄自強夜市的本店，現在還有其他分店可以去試試看！

店家資訊

僅收現金，不接受訂位，可攜帶狗狗進入戶外區域。

交通與停車資訊

自行開車：導航輸入「南豐魯肉飯」即可到達

停車場：有路邊收費停車格，但數量有限

我們這次南下高雄，正好住宿在漢來大飯店，飯店旁的自強夜市是我們當晚的目的地。一走到夜市入口，就看見「南豐魯肉飯」，完全不用查詢，光看排隊人潮就知道這家店非同一般。

門口外帶區人潮滿滿，原來內用與外帶是分開的，排隊的主要是等外帶的顧客，內用則可以直接進店內找位置點餐。

店外的攤車上擺滿了滷味，包括滷蛋、滷貢丸、油豆腐等，光站在旁邊就能聞到濃濃的香氣。

進店後自行找座位入座，桌上備有菜單，點好後交由服務人員處理。最棒的是店內有冷氣，如果店內客滿，門口走道兩側也設有座位區，只是比較熱一些。

冰箱內的小菜僅需25元，價格親民，讓人難以抗拒。

紅色招牌上列有招牌魯肉飯、獅子頭飯、雞肉飯及肉燥飯。小菜包括滷魚肚、滷苦瓜封、滷高麗菜、筍干和獅子頭，全都是招牌滷製品！

餐點上桌後由服務人員送至座位，同時進行結帳，僅接受現金支付。

魯肉飯

這是店家經典的招牌魯肉飯（對住在北部的我們來說這叫控肉飯了），一大塊肥瘦適中的三層肉，滷得透亮金黃，配上酸菜，完全不膩口。

一口接一口，滷汁滲透白飯的滋味讓人無法停下來，瘦肉部分也非常軟嫩，幾口就掃光了！

雞魯飯與魯肉飯都非常好吃！尤其魯肉飯的滷汁醬香濃郁，看著切丁的肉醬，讓人垂涎三尺。

雞絲意麵

雞絲意麵的口感特別順口，我們特別喜歡雞蛋麵的Q彈，這碗意麵也讓我們非常滿意。

苦瓜封

滷得非常入味的苦瓜封，幾乎沒有苦味，肉餡鹹甜交織，層次豐富，堪稱一流小菜。

獅子頭

獅子頭的口感鬆軟適中，肥瘦比例剛好，讓人一口接一口。

魚丸湯也非常順口好喝。

這一碗碗滷味真的是征服了我們的味蕾！難怪在高雄地區這麼受歡迎，分店也越來越多。他們還推出了御魯發（南豐魯肉飯的最新品牌），下次一定要找機會品嚐看看！

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