笑到肚子痛！差點被 古福窯烤披薩 的一樓外觀給騙了。真是多虧阿新多嘴問了一下，不然我們肯定和其他人一樣，傻傻錯過這間超棒的古福窯烤披薩！但這也不能怪店家啦，畢竟古福窯烤披薩才剛開幕，窯烤披薩設備都已經準備好了，內用區也都OK了，只是門面的鐵門還在整理中，很多人看到以為店家剛好休息，所以就沒再仔細確認，殊不知這間桃園美食可是開到凌晨呢！二樓內用區不僅空間寬敞舒適，還有冷氣吹，坐在窗邊還可以俯瞰桃園的夜景，真的有夠讚！幸好朋友帶路的桃園夜景景點不是桃園的夜景餐廳，不然我們肯定會錯過這間古福窯烤披薩啦～

古福窯烤披薩 是新開的桃園餐廳，才開幕幾個月，主打現點現做的窯烤披薩，料給得非常大方，而且價格相當實惠，沒有因為擁有絕佳視野和便利性而亂加價，所以評價非常好。唯一的小缺點就是一樓店面外觀看起來很容易讓人誤會已經打烊，很多人停好車後沒注意到二樓有燈光，就直接去其他桃園夜景餐廳了，真的是很搞笑！我們會發現這間店，是因為前幾天去桃園聚會，結束後朋友說要去看夜景，本以為是要去桃園知名的景觀餐廳，沒想到帶我們去了一座土地公廟，雖然景色很好，但看夜景怎麼能不吃點東西呢？剛好看到旁邊有古福窯烤披薩，硬著頭皮去問了一下有沒有營業，結果竟然開到凌晨！真的是意外的驚喜呢～

店家資訊

地址： 338桃園市蘆竹區大古路228號

電話： 03-324-1658

營業時間：

週三至週五：16:00–00:00

週六、週日：15:00–00:00

週一、週二：公休

這間店位於蘆竹區的半山腰，距離市區不遠，所以很多人平假日都會上來看夜景，再順便來古福窯烤披薩吃個美食。

古福窯烤披薩就在福山宮旁邊，前方還有停車場，光這點先說這桃園景點讚。

而附近還有公廁，看夜景吃吃喝喝，一點也不用擔心要跑廁所沒洗手間。

二樓內用區很寬敞，而且還有冷氣，環境相當舒適乾淨。

特別是窗邊的座位，真的是一位難求啊！坐在窗邊一邊享受美食、一邊欣賞夜景，這樣的體驗真的太棒了！

窗邊看出去的景色真的很棒，古福窯烤披薩前方是福山宮的停車場，最前方是人氣最高的免費桃園夜景位置，超棒的視野，不時還會有飛機經過。

古福窯烤披薩內用區也有提供醬料給大家使用，想要吃辣一點、吃薯條一定要番茄醬或是喜歡現磨黑胡椒的香氣，這裡都有調味罐～

菜單

古福窯烤披薩的菜單非常豐富，不僅有多種口味的窯烤披薩，還有各種炸物拼盤和飲料可供選擇。

在獲得老闆的同意後，阿偉得以靠近廚房一點拍攝古福窯烤披薩的製作過程。原本想在門口拍，但因為玻璃反射的關係，效果不好，所以在點餐時順便詢問了店員，沒想到那位店員正好是老闆。在確保我們不會影響到工作區的情況下，老闆很大方地同意了這個小小的要求，真的非常感謝老闆的體諒！

看到披薩的製作過程，真的讓人驚訝。每一層食材都堆疊得非常紮實，老闆完全不吝嗇，給料非常大方。

進窯之前，還會特別調整披薩的外型和擺放位置，確保出爐後每一片披薩都依然保持完美的樣子。

最後再放進窯烤爐，等到披薩熱騰騰地出爐，香氣撲鼻，讓人垂涎三尺！

古福窯烤披薩 / 墨西哥辣椒臘腸披薩

墨西哥辣椒臘腸披薩上的配料，是真的給超多，一眼看就是滿滿的誠意，配色鮮豔豐富，光看就很美味！

爆量的配料，豐富了整個墨西哥辣椒臘腸披薩口感，小辣程度的辣味跟麵餅香搭配，非常涮嘴！

古福窯烤披薩 / 生火腿芝麻葉披薩

芝麻葉與生火腿的搭配很厲害，吃不到芝麻葉特有的淡淡苦澀味，反在在生火腿的鹹香嫩還有醋醬平衡下，跳脫出重口味披薩的界線，那是讓阿偉眼睛為之一亮的清爽感！

古福窯烤披薩 / 棉花糖巧克力披薩

除了鹹口味的經典款披薩，甜口味的棉花糖巧克力披薩也是大受歡迎，巧克力的香甜搭配棉花糖的柔軟，真的是超適合當作餐後甜點。

香甜可口的巧克力醬，加上軟綿即化的棉花糖，還有餅皮的焦脆口感，滋味是層層疊加！美味程度超乎預期。

古福窯烤披薩 / 經典炸物拼盤

除了披薩，炸物拼盤也是必點之一，裡面包含了雞塊、薯條、起司條、洋蔥圈、雞米花和玉米可麗餅，份量非常足夠，特別適合多人一起分享。

起司條趁熱吃的時候，香濃的口感讓人欲罷不能。

玉米可麗餅香綿可口帶點甜，沾點醬料甜度表現會更亮眼。

雞米花有過關！外表微酥脆中間香甜口感很棒。

洋蔥圈外酥內甜，一點都不油膩，是我吃過最好吃的洋蔥圈之一。

單吃不夠味也有附加醬料，大推黃芥末醬，跟炸物超搭！

飲品也很好喝，在擺設上面更是大有用心。

古福窯烤披薩不僅有美味的食物，還有免費停車場和良好的景觀視野，真的很適合情侶約會或朋友聚餐。如果你在桃園找一個可以享受美食、欣賞夜景的好地方，絕對不能錯過這間 古福窯烤披薩！

店家資訊

店名： 古福窯烤披薩

地址： 338桃園市蘆竹區大古路228號

電話： 03-324-1658

營業時間：

週三至週五：16:00–00:00

週六、週日：15:00–00:00

週一、週二：公休

評價：★★★★★

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