天氣漸涼，正是吃薑母鴨的好時機！來桃園「台灣番鴨牧場文中店」，半隻鴨肉份量超多，還能免費吃到飽雞油拌飯、麻油麵線，CP值高到炸裂！ 說到桃園人熟悉的薑母鴨，台灣番鴨牧場絕對榜上有名。這次我特地跑到文中店，果然沒讓我失望。不僅鴨肉實在到半隻就是半隻的分量，內用還能無限享用雞油拌飯、麻油麵線，續湯完全免費，甚至桌上直接給一罐豆腐乳，豪邁到令人拍案叫絕！

台灣番鴨牧場文中店位於桃園市區與蘆竹、中壢交界處，距離南桃園交流道車程僅約3分鐘。地址是桃園市桃園區文新街30巷，沿著Google導航走準沒問題。雖然路上空曠得讓人心生疑惑，但沿路指標明確，放心跟著走就對了！

店家旁還有一大片池塘，倒映著綠蔭與藍天，傍晚時夕陽景色很美，是用餐前拍照的好地方。

這家店前有免費停車格，湖邊一整排都可以停車，假日人潮多也不用擔心找不到位子。

店面用鐵皮屋搭建，簡約不花俏，進門就是櫃檯，可以點餐、結帳，還有冷飲與酒水自取。

內用空間寬敞，主要以大圓桌為主，適合家庭聚餐。

冬天人多時，店家還會加開旁邊的區域，絕對夠座。

台灣番鴨牧場文中店菜單選擇豐富，有整隻鴨、半隻鴨，還有燒烤、熱炒、火鍋配料，價格從80元到1500元不等。我們五人點了半隻薑母鴨搭配一些火鍋料，總花費平均每人不到300元，實在太划算！



特別推薦半隻鴨套餐（800元），分量超多吃不完，甚至打包回家隔天再煮一鍋也可以！

雞油拌飯與麻油麵線吃到飽

白飯淋上雞油，香氣撲鼻，簡單拌一拌就是絕佳配菜！

現場也有製冰機，可以無限自取冰塊！！

走到醬料區，種類多到讓人忍不住想全都試一遍！香油、醋、醬油、辣椒醬通通備齊，直接滿足不同口味需求。

其中最特別的是店家自己做的傳統辣椒醬油，香辣帶勁又不過鹹，愛吃辣的人一定要試試看！

最讓人驚艷的就是桌上那罐超大方的豆腐乳！每桌直接附上一整罐，自己開心取用，吃多少絕不限制。不僅衛生又方便，沒吃完還能直接帶回家繼續享用，這麼豪邁的服務真的是少見！

麻油麵線更是人氣必吃，第一次由店家主動送上，一盤麵線加入鴨油、蔥花和油蔥酥，拌勻後香氣濃郁。如果喜歡湯麵，可以加一點薑母鴨湯，口感更滑順！

臉盆薑母鴨

這裡的薑母鴨直接用大臉盆裝，份量豪邁，湯頭清爽不油膩，搭配枸杞和中藥材，少了米酒的重味，讓老人、小孩都能放心吃。

火鍋料多到滿出來！香菇、鴨血、米血糕、凍豆腐、高麗菜……每樣配料分量都比外面多一倍。

鴨血真的是佛心來著！份量給得超大方，如果覺得一塊塊慢慢下太麻煩，乾脆一口氣全倒進去，方便又快速！

米血糕也超狂，店家毫不手軟，整份比一般火鍋店的多出不少，老闆的「敢給」真的讓人佩服，吃起來口感紮實又帶著湯頭的香氣，實在讓人停不下筷子。

薑母鴨必吃的鴨肉丸絕對不能少！鴨肉丸的Q彈口感配上薑母湯的暖香，簡直就是這鍋的靈魂。每一口咬下去都充滿肉汁，推薦一定要多點幾份，保證吃了不後悔！

高麗菜吸飽湯汁，清甜又爽口

凍豆腐更是經典火鍋料，吸附湯頭的精華，每口都是滿滿的薑香

杏鮑菇則是脆中帶嫩，跟湯頭的融合度一百分

懶得慢慢煮？那就學我直接把料全倒進去，整鍋瞬間變得豐盛無比。不過小提醒，米血糕容易黏鍋底，記得翻動一下避免燒焦！

這鍋湯頭最大的特色就是完全沒有米酒，怕酒味的人不用擔心，喝起來暖胃又清甜，完全老少咸宜。

至於鴨肉，雖然大塊，但肉質偏乾韌，建議久煮後再吃，或挑選鴨胸肉會更適合。如果牙口不太好，配料和湯就是最佳選擇！

最後怎麼能少了甜點！

螺絲卷一份10顆只要150元，外層炸得金黃酥脆，裹上煉乳的甜香，外脆內軟，特別受小朋友喜愛。吃完鹹的，再來點這盤甜甜的點心，完美收尾！

我們這餐五人分攤，每人只花270元，CP值真的超高！如果專心吃火鍋料，價格更實惠，適合愛吃粗飽又想省荷包的朋友。不過如果加點快炒類，單價會稍高，但偶爾聚餐犒賞自己也是值得的！

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