▲中山區韓式吃到飽OKAY 韓國烤肉，含韓式烤肉、石鍋拌飯、辣炒雞、海鮮煎餅一次吃



吃到的餐廳，對很多人來說可是人生中的一大享受！不過，現在的吃到飽都越來越高檔，動不動就要破千元，學生時期那種大胃王的回憶早已被取代了。不過最近在台北中山區找到一間「OKAY 韓國烤肉」，這裡真的讓我超驚喜！只要不到六百元，就能品嚐到多達十幾種韓國經典料理，包含韓式烤肉、石鍋拌飯、辣炒雞、海鮮煎餅等，重點是口味也不馬虎。如果你跟我一樣是「吃到飽」的愛好者，這間店肯定會讓你一吃成主顧。

▲中山區韓式吃到飽OKAY 韓國烤肉店觀



「OKAY 韓國烤肉」的地點非常方便，從捷運中山站走過來只要五分鐘。店面藏在「大倉久和飯店」斜對面的二樓，地點好得讓人難以置信。

這間店的前身可是韓國知名老字號「滿滿韓式料理」，經過二代韓裔老闆的改造後，現在成了一間超高性價比的韓式烤肉吃到飽。

▲中山區韓式吃到飽OKAY 韓國烤肉店觀



平日只要499元+10%，假日稍微貴一點，但也不過599元+10%，而且啤酒喝到飽只要299元，完全是學生、小資族的天堂！

▲中山區韓式吃到飽OKAY 韓國烤肉店觀



▲▼中山區韓式吃到飽OKAY 韓國烤肉店觀



▲中山區韓式吃到飽OKAY 韓國烤肉店觀



店裡的用餐環境也很不錯，座位分為吧台區、桌型座位和包廂區。

▲中山區韓式吃到飽OKAY 韓國烤肉店觀



包廂最多可坐12人，超適合公司聚餐或朋友聚會。每個座位上都有排煙設備，所以吃完烤肉後也不用怕自己滿身油煙味。

▲中山區韓式吃到飽OKAY 韓國烤肉：飲料自助吧



飲料區也有多種選擇，檸檬紅茶、奶茶、煎茶隨你喝，還有瓶裝汽水選擇，氣泡感更足，愛喝冷飲的你一定會覺得爽到不行。

▲中山區韓式吃到飽OKAY 韓國烤肉



點餐全程採用 QR Code，100分鐘內隨你吃，最後20分鐘不能加點。雖然有些小規則，但其實每次點餐不設上限，出菜速度也很快，完全不會讓人感到壓力，絕對能吃得超滿足！

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▲▼中山區韓式吃到飽OKAY 韓國烤肉：菜單

▲中山區韓式吃到飽OKAY 韓國烤肉：各種小菜



▲▼中山區韓式吃到飽OKAY 韓國烤肉：各種小菜



韓式餐廳怎麼少得了小菜？這裡的小菜包含黃豆芽、泡菜、醃漬白蘿蔔和海帶。

▲中山區韓式吃到飽OKAY 韓國烤肉：各種小菜



特別是黃豆芽，清爽又帶點脆口，我直接追加了四盤！還有那生菜，現在菜價這麼高，竟然可以無限續，我每次吃烤肉都會先用生菜墊底，幫烤肉稍微吸點油，吃起來更清爽。

▲中山區韓式吃到飽OKAY 韓國烤肉：各種小菜





▲▼中山區韓式吃到飽OKAY 韓國烤肉：海鮮煎餅



到韓式餐廳，海鮮煎餅必點！這裡的煎餅外酥內Q，完全不油膩，甚至比許多專門的韓式餐廳更好吃，搭配特調醬汁，一口接一口停不下來。

▲▼中山區韓式吃到飽OKAY 韓國烤肉：韓國湯鍋



熱愛韓國湯鍋的朋友有福了，這裡有泡菜辣湯、海鮮豆腐湯、部隊鍋和大醬湯可選。我點了韓國味噌湯版的大醬湯，濃郁中帶點辣味，裡面還有豆腐、洋蔥和櫛瓜等豐富配料，喝完真的是暖胃又滿足。

▲中山區韓式吃到飽OKAY 韓國烤肉：辣炒年糕



這裡的辣炒年糕份量恰到好處，每一條年糕都裹滿甜辣醬汁，軟糯又有嚼勁，完美地平衡了韓式辣味的熱情與香甜。



主食的選擇有石鍋拌飯和炸醬麵，兩人用餐的我們選了看起來比較有層次感的石鍋拌飯。

▲▼中山區韓式吃到飽OKAY 韓國烤肉：石鍋拌飯

拌飯端上桌時熱騰騰的，蛋黃在石鍋裡滋滋作響，混合著各種蔬菜和醬料，拌勻後每一口都充滿韓式風味，建議2~3人一起吃。

▲▼中山區韓式吃到飽OKAY 韓國烤肉：韓式炸雞（原味/洋釀/蜂蜜/半半）



「OKAY 韓國烤肉」的韓式炸雞令人驚艷，能同時嚐到原味、洋釀、蜂蜜三種口味，還提供「半半」選擇，超貼心。炸雞是現炸的，酥脆外皮下包裹著多汁的雞肉，一口咬下熱氣四溢。

▲中山區韓式吃到飽OKAY 韓國烤肉：韓式炸雞（原味/洋釀/蜂蜜/半半）



我個人最推薦洋釀口味，甜辣帶勁，完全停不下來。



烤肉是這裡的重頭戲，建議從原味豬五花開始品嘗，肥瘦相間的肉片在鐵盤上發出誘人聲響，煎至雙面金黃後剪成條狀，單吃毫無腥味，口感更是酥嫩結合。包進生菜，加上蒜片、青辣椒片、泡菜及韓式沾醬，一大口咬下去，滿足感直接爆棚！

▲中山區韓式吃到飽OKAY 韓國烤肉：原味豬五花肉



「OKAY 韓國烤肉」的重頭戲當然是烤肉，我建議從口味最清淡的原味豬五花點起，肉片數量會依人數提供，如果不夠都還可以加點。

▲▼中山區韓式吃到飽OKAY 韓國烤肉：原味豬五花肉

除了豬五花之外，一旁的杏鮑菇也毫不遜色，多汁的軟中帶脆是隱藏角色，推薦加點。

▲中山區韓式吃到飽OKAY 韓國烤肉：原味豬五花肉



銅盤料理有牛肉、豬肉和魷魚選項，其中魷魚限定於假日供應。牛肉使用事先醃漬的牛五花與燒肉片，甜口味非常大眾化。

▲▼中山區韓式吃到飽OKAY 韓國烤肉：銅盤牛肉

銅盤加熱快速，肉片炒熟後的肉汁流進高湯，建議搭配高麗菜一起煮，湯底更加香甜濃郁。



▲中山區韓式吃到飽OKAY 韓國烤肉：銅盤牛肉



就算肚子已經飽得不行，也絕對不能錯過春川辣炒雞！雞腿肉帶皮煎炒，醬汁充分滲透，鹹甜交織的口感不僅下飯，辣度還恰到好處。不妨加點洋蔥，增添層次同時也解膩。

▲▼中山區韓式吃到飽OKAY 韓國烤肉：春川辣炒雞

▲▼中山區韓式吃到飽OKAY 韓國烤肉：春川辣炒雞



「OKAY 韓國烤肉」讓人一次滿足對韓式料理的所有幻想，從辣炒年糕到春川辣炒雞，每道料理都表現出色，再加上吃到飽的高自由度，完全超值！下次想再來挑戰全菜單制霸，順便配上啤酒喝到飽，享受更酣暢淋漓的韓式饗宴！

【本篇為與OKAY 韓國烤肉合作文章】

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OKAY 韓國烤肉 / FB / IG

地址：台北市中山區南京東路一段34號2樓

電話：02-2567-2545

營業時間：12:00-14:30、17:30-22:00

※備註：酌收10%清潔費 / 用餐限時100分鐘，最後20分鐘無法加點 / 若有浪費食材狀況，每人酌收$100食材費

（用餐日期：2024/10）



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