神秘的來義鄉你去過嗎？這次跟著「Ari來義野行」一起探索來義的自然與文化！這趟行程包括騎電動輔助車，造訪五年一次的「maljeveq」人神盟約祭，暢遊二峰圳、神鷹瀑布和喜樂發發吾森林公園。還能親自體驗排灣花環製作，深入了解部落文化，最後享用部落風味餐，這個獨家行程絕對不能錯過！有興趣快去古樓部落的臉書粉專報名，讓來義的美景和文化洗滌你的心靈吧！

活動中提供捷安特電輔車，騎起來簡單又輕鬆，還有親子車款適合家人一起出遊。

電輔車上手後，我們便出發參加maljeveq五年祭，部落人潮滿滿，氣氛超熱鬧！

在精采的「pakisuwai刺球」儀式中，大家搶著刺福球，不同的福球代表不同的祝福，顆顆還有現金獎勵呢！

你會看到圖騰裝飾的祭竿，是頭目家族的象徵

還有詳細說明祭典流程的展示，讓你深入了解祭典文化，一秒成為「來義通」。

騎著電輔車，一會兒就到達了林邊溪畔的古樓彩繪堤防，這裡的彩繪故事由在地學生創作，色彩與排灣族圖騰交織，拍起來很有特色！

接著穿越丹林大橋，順道在LJEMAGAY FOOD & COFFEE享用午餐

這裡以親民價格供應美味的部落餐點，如香氣十足的MAKAO牛肉燉飯和刺蔥鹹豬肉飯，讓人意猶未盡。

LJEMAGAY FOOD & COFFEE 在哪裡：

地址：屏東縣來義鄉丹林村

電話：(08)785-1650

營業時間：週一至週日 11:00–19:00

一份餐只要160元，超級划算！像是MAKAO牛肉燉飯，加入原住民秘方馬告，香氣撲鼻，一口接一口，完全停不下來！

另外，刺蔥鹹豬肉飯搭配當地時蔬，份量滿滿，吃起來鹹香十足，山豬肉的Q彈口感令人回味無窮。

每份餐還附上一碗味噌湯，真的是CP值超高！

再來點一杯蘋果蜂蜜醋和伯爵紅茶，搭配美味餐點，真是浪漫又享受

隨後，前往神鷹瀑布，這裡是懶人天堂，走到第一層瀑布不過一分鐘，涼爽的山風讓人神清氣爽。

周圍還有精美的木雕工藝，讓人目不暇給。

來義鄉的義林社區是一個必去的地方，這裡有「部落蔬店」，銷售當地小農的新鮮蔬菜與水果，也販售小農製作的手工小物。

部落蔬店在哪裡：

地址：屏東縣來義鄉義林村義林大橋

聯絡電話：08 785 0647

營業時間：10:00-17:00（記得先來電詢問）

別忘了拜訪國寶級編織大師河蘭英老師的「原裳工作坊」，了解原住民服飾的精湛工藝，還可以購買手工編織作品。

河蘭英老師是當代少數專注於原住民服飾編織的傳承者，她以保留即將失傳的傳統服飾圖案為使命，帶領部落婦女共同學習編織技巧。

現場展示的月桃葉作品更是精美無比，喜歡的朋友還能現場購買，支持這項文化傳承。

這個部落活動場所適合全家人一起來，大片草地可以讓孩子們盡情玩耍。



最吸引目光的，還有色彩繽紛的排灣族石板彩繪，充滿活力的色調令人愉快。

而排灣族的石板屋也讓人眼前一亮，若有機會，真想住上一晚，體驗原住民的生活。

二峰圳是當地居民最愛的戲水地點，這裡的河水清澈見底，大家都能無憂無慮地在水中嬉戲，特別適合炎熱的夏季消暑。

Stanma也馬上脫下鞋子，徜徉其中，真的是超級放鬆！

每個月的第三週，來義鄉的太陽市集絕對是旅遊的亮點！這裡集結了各式原住民特色的藝品，無論是手機鍊、實用小物，還是獨具風格的飾品，都能讓你一秒潮起來！在這裡，大家都能挑選到心儀的紀念品，帶回家作為紀念。

太陽市集不僅讓你購物過癮，還有機會集滿點數參與抽獎活動，獲得各種小禮物，與眾同樂。市集裡還有充滿魅力的部落歌手級演出，聽著美妙的歌聲，真的是一次愉快的文化之旅

太陽市集中的排灣花環製作體驗是大家的最愛！

跟著老師一起剪裁新鮮的花朵，製作屬於自己的獨一無二花環。

製作過程不僅簡單，還能體會到滿天星花的浪漫。

這些手作花環戴在頭上，讓你不禁想跳舞，體驗充滿原住民風情的浪漫氛圍。

在市集中，你還能品嚐到非常受歡迎的小米陶粿，這是當地的特色小吃，尤其是陶甕的壓模，只有這裡才有，讓人忍不住一試再試。

如果想要放鬆身心，快來參加快樂腳足浴活動！

跟隨文樂部落老師一起享受草本泡腳的療效，聽老師分享足浴的秘密配方，讓你在溫暖的足湯中，身心都得到充分的休息。

這一整天充實的行程讓人意猶未盡，想要深度了解部落文化，愛上這片土地的熱情，就趕快跟著Ari來義野行電輔車行程一同探索來義鄉吧！每個遊程都能帶給你不一樣的感動，快來親身體驗，別錯過這次的部落文化之旅！