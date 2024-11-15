此遊記為花見團子造訪「新北市立黃金博物館」 (造訪日期 : 2024/11)



新北市立黃金博物館「金博20年 好友來祝福」

闖關遊戲、礦山金喜市集，《新北市藝遊》景點推薦



新北市立黃金博物館 - 金博20年 好友來祝福



地址 : 新北市瑞芳區金光路8號

時間 : 2024年10月21日~2024年11月4日

秋高氣爽出遊趣，團子這次來到了「新北市立黃金博物館」今年滿20歲，為了慶祝這個重要的日子，博物館特別推出了「金博20年 好友來祝福」系列活動，讓大家不僅可以體驗礦業文化的魅力一起分享20週年的喜悅，還有機會把黃金紀念品帶回家喔！「黃金博物館」是國內第一座以生態博物館為理念的園區，這展示了九份、金瓜石一帶的採礦歷史和相關礦業文物及各種黃金相關的知識，秉持生態博物館的理念，致力於推廣金瓜石的人文歷史、金銅礦等文化及自然生態環境。

十一月份的《新北市藝遊》內頁也特別介紹了「金博20年 好友來祝福」活動。《新北市藝遊》是介紹新北市藝文活動的刊物，除實體刊物，也有電子版可下載，粉絲專頁也提供各項活動資訊。內容包含了新北市的各種藝術展覽、表演、音樂會、電影放映等活動藝文資訊。

闖關遊戲：回首20。初到金瓜石

時間｜ 10/21 - 11/3 09:30-16:30 (16:00為最後租借體驗包)

地點｜ 新北市立黃金博物館

費用｜ 免費



這次活動最有趣的部分，就是「回首20。初到金瓜石」的闖關遊戲啦，一走進博物館，可於遊客服務中心領取活動學習單，遊客中心的靈魂人物「阿金伯」帶你闖關穿梭博物館的各個角落，解開一連串充滿挑戰的謎題！

記得先和工作人員索取「活動折頁/體驗包」，還要蓋上特製紀念章，圖案是博物館的四連棟日式建築，濃濃和風味，懷舊品歷史，到此一遊格外有意義。張開你的大眼睛，第一站從「遊客服務中心」出發，好好觀察「阿金伯」，看他進出礦坑，準備了哪些工具。

緊接著來到 「共學館」，這裡作為典藏水金九礦業歷史文物、推廣礦山學的空間，開放民眾參觀使用，找看看闖關折頁裡的6本書籍書名，缺了哪些字，再將這些缺字組成通關密語，瞬間又破一關，學新知探歷史，超有成就感。

再來到「大地館」，這裡名稱取自大地之母蓋婭，比喻礦山資源豐饒， 這裡結合互動科技展區， 展示礦山環境與人之間的緊密關係。找看看，3層樓的「大地館」原本是什麼場域，透過古蹟再利用，讓考古寓教於樂、歷史貼近生活。

最後來到保留自然生態的「蕨類牆」，找看看3種蕨類的名稱連連看？仔細觀察，蕨類各有巧妙千秋，綠意盎然，吸大口芬多精，健康又樂活。

最後來到「金屬工藝館」兌換獎品，於FB/IG拍照打卡，並標住#金博館20歲生日快樂，就能獲得限量好禮和抽獎券，抽獎券有機會拿到全台唯一的一枚紀念金幣，其他大獎還包括日本姊妹館特色福袋、威士忌金箔酒、金銀雙效洗顏露等。限量好禮則是館方特製的小金磚造型磁鐵，閃亮亮又份量十足，盼今年也能好運旺旺來。

礦山金喜市集

時間｜ 11/2 - 11/4

地點｜ 黃金博物館的金水廣場和煉金廣場

「礦山金喜市集」博物館的慶生活動不僅有闖關遊戲，還有熱鬧的「礦山金喜市集」！攤商以博物館、20歲、水金九在地、礦業文化、文化資產、慶祝等主題。

市集結合了在地文化和博物館特色，攤位裡有特色美食、文創產品、手作DIY、還有表演團隊、在地學校帶來熱烈演出，打造一場歡樂的大型生日派對，將氣氛嗨到最高點。

團子很推薦來黃金博物館一遊，這裡將金瓜石、水湳洞地區珍貴的自然生態、礦業遺址、景觀風貌、歷史記憶及人文資產進行妥善的保存，館藏的「黃金館」的超人氣的「大金磚」來這必摸，重達220公斤的真實黃金看能不能招財運！

另外也可深入礦坑坑道體驗採礦情景的「本山五坑坑道體驗」驚險有趣，180米長的坑道結合聲光效果， 可以身歷其境昔日採礦工人們在漆黑坑道中工作的辛苦。此外，館內能看到許多超萌小貓，讓愛貓的團子好開心，趁機捕捉牠們慵懶淘氣的多種面貌。

這次「金博20年 好友來祝福」不僅僅是一場展覽，更是一個全家大小都能玩得開心的超大派對！闖關遊戲、抽獎活動、市集派對，每個環節都充滿了驚喜和樂趣，團子推薦大家來金瓜石走一走，逛古蹟、探生態、品歷史、學知識，體驗黃金文化的獨特魅力。





【相關連結】

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新北市藝遊 官網 : https://www.culture.ntpc.gov.tw/xmdoc?xsmsid=0G290617351802660588

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