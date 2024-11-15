在台中，燒烤店可說是遍地開花，無論是公益路還是崇德路，都有許多不同風格的燒烤店。然而，今天旅咖要帶大家探索的是隱藏在台中北區健行路巷弄裡的燒肉GAKU《燒肉卡古》。這間燒烤店遠離熱鬧商圈，位於鬧中取靜的小巷，步行即可到達中國醫藥學院和中正公園。無論是約會雙人套餐，還是一個人獨享的單人套餐，燒肉GAKU都能滿足你的需求，是北區美食不可錯過的燒肉推薦！

台中燒烤店推薦｜隱藏在北區巷弄裡的燒烤店

燒肉GAKU《燒肉卡古》就位在台中市北區健行路407巷1號，藏身於巷弄裡。從健行路一走進來，你會立刻感受到巷內的寧靜，跟健行路上的熱鬧氛圍相比，真的安靜許多，是個鬧中取靜的好地方！

一走到店門口就看到有一本菜單可以翻翻，先看看有啥想吃的，決定好要點什麼再進去。

燒肉GAKU《燒肉卡古》｜用餐環境

一進門就看到門口擺滿了各種可愛的小玩具，還有日本的招財貓和不倒翁，還擺著幾本專門介紹牛肉的日本雜誌。這些小物超級吸睛，小朋友一看到馬上興奮地喊「我想要這個！」，連大人也忍不住想翻翻雜誌。

燒肉卡古的座位數大概可以容納30人，空間不算太大，但剛剛好。人不多的時候，反而更有種悠閒的氛圍，吃起來也特別輕鬆自在，不用擔心吵雜，可以好好享受美味的燒肉！

店內有提供四人桌和六人桌，不管是來和同事聚餐，還是和家人一起聚會，都超級適合，空間剛好，不會太擠。

另外，燒肉卡古還有提供一人燒肉哦！一人燒肉的位置都在吧檯，適合喜歡自己來吃燒肉的朋友，完全不會有壓力，隨時可以輕鬆享受美味！

燒肉GAKU《燒肉卡古》｜菜單

燒肉套餐

燒肉卡古除了可以單點，還有兩人套餐和一人套餐，內容真的很豐富！如果還沒吃飽，隨時可以再加點單點食材。

開胃菜

開胃菜也有很多選擇，像是泡菜、芥末章魚、沙拉等等，通通可以單點，先來點開胃的，讓味蕾先熱身！

牛肉

牛肉部分有日本和牛和澳洲和牛可以選，價格大約在500元上下。如果套餐吃不夠過癮，還可以再單點，繼續享受更多美味！

這裡還有超受歡迎的牛舌和牛排，另外也有美國Choice牛肉可以選擇。

最特別的是，這裡還有牛內臟可以點哦！這可不是一般燒烤店都有的，超特別的。如果想要一次滿足不同口味，也可以選擇肉品小組合，綜合牛肉一次享受！

豬肉/雞肉/鴨肉

如果不吃牛肉也沒問題，還有豬肉、雞肉和鴨肉可以選擇。

海鮮

燒烤店當然少不了海鮮和蔬菜啦！最特別的是，這裡竟然有生蠔可以吃，還有大干貝，海鮮控絕對不能錯過！

飲料/酒

最後就是甜點和飲料啦，當然也有酒類可以選！不過記得，未滿18歲請勿飲酒，酒後勿開車。

北區燒肉推薦｜燒肉GAKU《燒肉卡古》巷弄燒烤新選擇

檸檬汁與燒肉醬，可以適時沾肉吃。

豚骨雞湯

首先喝上熱騰騰的免費豚骨雞湯，超暖胃，喝完還可以續杯喔!!

雙人套餐

這次我們點的是雙人套餐，另外也加購了一些餐點。雙人套餐的肉品相當豐富，包括牛肉總組合（日本牛腹肉、扇子肉、美國牛腹肉），還有伊比利豬梅花、厚切豬五花、雞腿肉，每樣都超讚的！

另外海鮮旅咖是的是大魷魚。

除了肉品之外，還有三種蔬菜，分別是杏鮑菇、櫛瓜以及香菇。

凱薩沙拉

先來試試清爽的凱薩沙拉吧～份量其實還蠻多的，看起來很豐富，開胃又清爽！

煙燻鮭魚佐風味芥末醬

煙燻鮭魚配上風味芥末醬，鮭魚吃起來又暖又嫩，搭配芥末醬和洋蔥，味道超搭。

蔥爆玉子飯

蔥爆玉子飯，上面鋪滿滿的蔥花，香氣直接撲鼻而來！直接攪拌均勻就能開吃啦～簡單又超下飯！

日式炒麵

日式炒麵，吃起來帶點甜味，味道很討喜！上面還有一顆半熟蛋，拌進麵裡後變得更濕潤滑口，整體口感超棒，越吃越順口！

綜合起司燒

綜合起司燒建議趁熱吃，裡面有馬鈴薯、地瓜和南瓜，搭配濃郁的起司一起入口，香濃又牽絲，燙口但好吃。

生日禮/松阪豬肉

最棒的是，如果你是當月壽星，店家還會送你一份肉品喔！像旅咖這次就獲得了松阪豬肉片。

台中北區美食推薦｜燒肉GAKU鬧中取靜，體驗隱藏版巷弄燒烤

在燒肉GAKU用餐，服務人員會看情況來幫忙桌邊服務，有時候還是交給專業的來烤比較好，畢竟他們最清楚肉品該烤到幾分熟，不然自己烤很容易失手烤焦。像這道伊比利豬五花，建議烤到7~8分熟，口感真的超軟嫩，入口即化，超好吃！

厚切豬五花真的有一定的厚度，烤的時候還會冒出火焰，香氣瞬間飄滿整桌！烤到焦香味十足，一口咬下去，外皮卡滋卡滋超脆，裡面又多汁，好吃到停不下來！

日本扇子肉搭配油蔥一起入口，香氣爆發，真的超享受！每一口都是滿滿的油香和肉汁。

日本牛腹肉真的好好吃！可以看到上面漂亮的油花，入口即化，滿滿的肉香在嘴裡散開。如果覺得有點油膩，建議沾一點檸檬汁一起吃，清爽又解膩，超級對味！

這份松阪豬肉片脆口又彈牙，稍微烤焦一點更好吃，咬下去卡滋卡滋的，超級香脆。

雞腿肉的雞皮烤得酥脆，肉質又軟嫩，吃起來超級好吃，外脆內嫩。

美國牛腹肉是薄片狀，事先醃製過，味道相當夠，吃起來香氣十足。

魷魚也超好吃！口感Q彈，每一口都能吃到濃濃的海味，事先抹了鹽巴，根本不用沾醬就很有味道。

吃完肉品後，當然該來烤點蔬菜啦！香菇烤得外香內嫩，咬下去滿滿的汁水；杏鮑菇的口感更是Q彈，超有嚼勁；櫛瓜則是烤到微微焦香，吃起來清脆爽口。

我們還點了兩種沙瓦，一個是蜜桃沙瓦，另一個是草莓多多沙瓦。一般來說，沙瓦會加酒，不過如果你不想要酒精的話，記得可以先跟店家說喔！

最後當然要來個冰淇淋收尾，才是最HAPPY的結局！冰淇淋有香草和抹茶兩種口味。

在燒肉GAKU《燒肉卡古》的用餐體驗非常愉快！店內環境安靜放鬆，服務人員也很貼心，會幫忙調整火候讓肉品烤得剛好。無論是嫩滑的和牛還是香脆的雞腿肉，都超好吃。套餐也很豐富，吃不飽還可以單點其他美味小菜。最近在找燒烤嗎？燒肉GAKU《燒肉卡古》推薦你。

燒肉GAKU店家資訊

地址：404台中市北區健行路407巷1號

電話：0422339468

粉專：燒肉gaku

營業時間：星期一~星期五 17:00~23:00，星期六日 11:30~14:30， 17:00~23:00