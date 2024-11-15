二水町涼心事業鄰近板新車站，是許多板橋人吃完正餐後，必訪的甜品專賣店，不論吃冷冰吃熱的通通有～

品項超級豐富，多樣化配料任君挑選，有選擇障礙的朋友，也可以選擇店家配好的品項，天氣漸涼就想來喝個熱甜湯暖暖身子

烤糖椪餅花生湯、脆炸湯圓紅豆湯、 花好月圓慶團圓樣樣都是美味，加入辦桌最好吃的炸湯圓，獨家的美味只有二水町才吃得到

打卡好評還有古早味菜燕、仙草凍可以吃爽爽，大推這家CP值超高的甜品店，快來二水町呷滴滴度過幸福的時光吧！

裝潢相當有特色，散發濃濃懷舊的氛圍，二水町不只是餐飲業，他們把賣冰當涼心事業來經營，對於食材挑選格外用心

店內裡裡外外的打理更是一絲不苟，為的就是給客人一個充滿人情味的甜品，這麼棒的店家－二水町怎麼能不支持呢？

二水町果然備受肯定，店內客人滿滿的，還有許多人選擇外帶，或者透過外送平台訂購，

在這麼古色古香的空間內吃甜品，格外有氣氛，給人一種很愜意，彷彿回到阿嬤家，回想起許多的童年的時光

二水町菜單

冰品飲品通通有，想吃熱的冰的都沒問題，豐富的配料選擇，值得一吃再吃，完全不用擔心會吃膩

二水町官方LINE

加入官方LINE隨時收到最新的優惠資訊，直接線上點餐，吃甜湯不用久等超方便！

二水町店內還販售多款古早味零食，把柑仔店原汁原味搬到二水町內，可以吃得到我童年的回憶～

二水町會員

免費加入會員多項好康賺不完，折價券、點數兌換、首購折扣、會員專屬優惠，身為省錢王一定要加入

二水町打卡評論好禮

好康也太多了吧！五星好評或IG打卡就送甜點，我跟朋友立刻拿起手機打卡兌換，原味菜燕、仙草凍兩種全都吃

原味菜燕

朋友居然沒吃過菜燕，她跟菜燕的第一次就獻給了二水町，菜燕口感脆中帶點軟軟的，滑順度滿分，是我小時候逛夜市必買的甜品

來二水町居然可以免費吃，吃完十分清爽，喜歡吃果凍的朋友，千萬不要錯過這個台灣在地的甜品，能吃到真的太滿足了

嫩仙草凍

仙草凍非常消暑的甜品，不論冬天夏天我都很喜歡吃，尤其可以給我REFRESH的感覺，除去一整天的煩惱壓力

二水町的仙草口感格外柔滑，細緻度破表，入口即化，草本香氣充滿口中，有種淡淡的清香，不會有苦澀感，微微甜度抓得恰到好處

豐富配料光用看得就很賞心悅目，有我最愛的芋泥、綿密紅豆、Q彈珍珠、小巧西米露、冬天必吃湯圓、鬆軟花生等等

多樣化選擇滿足每一個味蕾，可以發揮創意巧思，搭配出巧妙的風味，堆疊出富有層次感的甜品，快來組合出獨創的組合吧

花好月圓慶團圓

這碗花好月圓慶團圓甜湯好大碗，乍看不知道裏頭居然還有黑珍珠，三種圓類一次吃個夠，腦海浮現大珠小珠落玉盤的畫面

整碗散發著誘人的香甜氣息，湯底清甜，暖意十足，吃上一碗寒氣全消，給人一種溫暖的滿足感，我回到家後仍回味無窮。



大珍珠

使用大顆波霸珍珠，一顆顆相當飽滿，QQ頗有咬勁，這個珍珠煮得非常好，完全不會硬硬乾乾的，有種越吃越涮嘴的FU

一口接著一口，完全停不下來，二水町的甜品都有股魔力，香甜又不會過於膩口，吃上一大碗也不會口感舌燥！

包餡元宵

元宵外層相當Q彈，不會煮過頭太軟爛，內餡通常是黑芝麻或花生等，湯圓在湯中輕輕浮動，每一口都彷彿在舌尖上融化，湯底清爽甘甜，帶著淡淡的香氣，回味無窮

內餡有黑芝麻和花生２種口味，一口咬下湧出滿滿餡料，湯圓在甜湯中漂浮著，每一口都彷彿在舌尖上融化，吃上一大碗後，我覺得非常有飽足感

烤糖椪餅花生湯

南臺灣常見的古早味甜品居然雙北也吃得到，椪餅不只是我超愛的南台灣甜品，聽說台南人在坐月子也會吃麻油椪餅補身子，可見這個甜點多麼營養

花生湯

我從小最愛吃的甜品就是花生糖，冬天總是要來上一碗，帶給我溫暖的舒適感，身體暖呼呼，是最幸福的一件事情~

裏頭花生軟綿細緻，一入口就聞到濃郁的香氣，乳白色湯汁甜而不膩，我直接忍不住整碗拿起來嗑~

烤糖椪餅

這個椪餅居然是熱的，我超推薦來二水町不論點甚麼甜品，都要加點這個椪餅，真的非常好吃，直接吃就能感受到椪餅焦脆

將椪餅泡入花生湯裏頭，吸附湯汁後，椪餅變得濕潤，非常紮實的口感，這一碗令人相當飽足，雙北的朋友一定要來試試看

脆炸湯圓紅豆湯

一般的紅豆湯都是搭配紅白湯圓，二水町也是配湯圓，但是用炸湯圓，將台灣辦桌文化經典的炸湯圓加入甜品內，迸出意想不到的新滋味

紅豆的軟綿與珍珠的彈牙，兩者互相輝映，在口上演華麗的華爾滋表演，甜度抓得剛剛好，紅豆完全不會膩口，珍珠不會太軟或太硬

最經典的芋泥，細緻中帶有芋泥自然的濃稠度，二水町的配料當日烹煮，新鮮可口我給一百分，樣樣無雷都好吃，一定要給大拇指

再加上酥脆的炸湯圓，一起享用，非常有層次感，多重豐富滋味在上演精采的三重奏，這是其他地方吃不到的風味

脆炸湯圓

炸湯圓沒想到會出現在甜品店，完全沒有油耗味，湯圓一顆顆圓滾滾，吃的時候記得先放入甜湯內泡一下

紅白相間非常賞心悅目，浸泡過後的炸湯圓，吸收湯汁的甜度，味道比較不會太單調，配料份量也給超多，完全不用擔心吃不飽

二水町特製碗

吃飽後最後還看到在來一碗吧的文字！這麼大碗一碗都快吃不玩了，想來一碗只能等下次，或者可以外帶回家享用

二水町保冷／保溫提袋

現在消費外帶，還送保冷／保溫袋，攜帶二水町的美味更方便，讓每位客人拿到二水町的甜品時，都能吃到二水町的最佳滋味

二水町 5大特色

1. 板橋超強甜品專賣店，全台獨創鹼粽冰、超夯QQ藕粉、冬天還有暖呼呼的甜湯，充滿懷舊復古風，童年的回憶一次湧上心頭！

2. 呷滴滴就想來這家！脆炸湯圓紅豆湯、 花好月圓·慶團圓，冬天就是要吃湯圓相當應景，堅持配料當日烹煮，口感一絕，美味度破表～

3. 擺盤用心、份量十足，一大碗吃得超飽，配料口味也相當多樣化，滿足不同喜好的需求，全家大小都可以吃得很滿足！

4. 超少見的烤糖椪餅花生湯，酥脆的椪餅泡在花生湯內，吸滿湯汁，口感濕潤又帶點卡滋口感，花生燉得軟綿細緻，吃過一次立刻圈粉～

5. ５星好評再送古早味菜燕，頗有台灣特色，菜燕脆脆口感散發出冬瓜香~也可以選擇滑溜的仙草凍，仙草味濃厚不苦澀，一吃就愛上！

💭店家資訊 二水町 涼心事業冰品專門店

🏠地址: 新北市板橋區中山路二段85號

🚌交通: 捷運板新站5分鐘/ 收費停車場-永權實業板橋成功場：新北市板橋區成功路21巷2號

☎️電話: (02)2957-8557

⏰時間: 1200-2230

😪公休: 無休

💰消費: 現金、LINE PAY、外送平台

👛優惠: 請參考粉絲專頁活動資訊

💬粉專: https://reurl.cc/E4xZb1

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/407082805

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💭店家資訊 二水三京 涼心事業 冰的專門店

🏠地址: 台北市大同區酒泉街66號

🚌交通: 捷運圓山站7分鍾

☎️電話: (02)2595-8048

⏰時間: 11:00-22:00

😪公休: 無休

💰消費: 現金、LINE PAY、外送平台

👛優惠: 請參考粉絲專頁活動資訊

💬官網: https://reurl.cc/L4y7Dx

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