大家在追劇時都喜歡吃什麼零食來解決嘴饞呢？最近開箱到「雋品韓式海苔」的一系列韓式海苔！不只可以當追劇好朋友，還可以拿來做各式料理，不管是海苔蛋捲、海苔蝦滑或是韓式海苔冬粉捲，都非常適合！有料海苔更是讓人愛不釋手！

「雋品韓式海苔」不是代購的通路，而是官方直營，是由韓國朴老闆在台親自監督生產的！並且產品通過SGS、ISO22000、HACCP、清真多項認證，原料取自韓國潔淨海域-菀島A級新鮮紫菜，讓你吃的安心！

每片海苔都是專業職人的監督下烘烤完成！而且純素的朋友也可以安心食用！片片酥脆、口味爽口！

▼雋品 HiBs三切岩燒海苔

有七種口味原味、無調味、胡椒、檸檬、梅子、鹹蛋、泡菜，任君挑選！每袋都是採夾鏈袋包裝，吃不完就封起來超方便！不過因為不是真空包裝還是會建議盡快吃完~

若是很不剛好~放太久受潮軟掉了做成料理也很好吃！像我用了調味較常見的原味、無調味、泡菜來做成各式料理！

使用原味來做韓式海苔冬粉捲，用韓式Q冬粉調味後包入海苔內，在裹上炸粉漿去油炸或油煎，微微調味的海苔也不會太搶戲，整體搭配的很好！

使用無調味海苔來做海苔蝦滑，作法超簡單~只需要將海苔剪小塊再鋪上蝦漿，因為蝦滑本身就已經有調味，搭配無調味的海苔剛剛好~吃起來風味十足！

使用泡菜口味來做海苔蛋捲，因為有點泡菜香氣做成蛋捲很不錯！這道做成便當配菜也很適合

胡椒口味是嚴選馬來西亞的黑、白胡椒調製而成，胡椒味特別重~尾韻也有點辣感！是喜歡胡椒味的人會很愛的！

檸檬口味調味超強！超特別~酸酸甜甜的滋味會讓人愛上耶！檸檬清新的香氣在口中慢慢化開！

梅子口味也是梅子控不能錯過的！嚴選來自南投信義鄉的梅粉，酸甜甘口的味道縈繞於口~這絕對是大人小孩都會喜歡的絕妙滋味！

鹹蛋口味也很不錯~近年來各種鹹蛋口味都會蠻受歡迎的，表面也可以看到明顯的金黃鹹蛋黃粉！鹹香涮嘴！

▼雋品 有料海苔系列

有三種口味，杏仁、巧克力、南瓜子，三種口味都很讚！因為有夾內餡更酥脆！

一包的份量不少，每一片都很酥脆爽口！

杏仁口味與南瓜口味比較相像，都是以芝麻搭配，兩款都是酥脆好吃！

重點都是用大塊的杏仁與南瓜子夾在裡面！誠意十足！

巧克力是我超推的口味！原本以為巧克力的搭配會有些特別，沒想到意外好吃！使用巧克力風味米與扁米粒搭配，酥脆口感會讓人忍不注一口接一口！

整體來說，雋品海苔絕對是可以送禮自用兩相宜的好物！不管是HiBs三切岩燒海苔或是有料海苔，從包裝到內容物都是能夠拿得出手的優質伴手禮！尤其選用高品質原料還有通過多項認證，讓你吃得開心又安心！

【 雋品韓式海苔 】

▸ 官方網站 ｜ https://www.baolight.com.tw/

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/CHUNPIN1995

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/chunpin1995/

▸ 店家LINE ｜ https://line.me/R/ti/p/%40qil8225z

想看更多好吃好玩記得追蹤我▼

貪食瑞秋IG @rachel_eat_play

貪食瑞秋臉書粉絲團 @rachelpocketlist

美食旅遊邀約/合作歡迎來信： rachelw96u@gmail.com