[ 嘉義必吃美食_林聰明沙鍋魚頭 ]

在安妮王嘉義三天兩夜的旅行中，嘉義的美食景點超級多；其中，最有印象的便是-林聰明沙鍋魚頭

林聰明沙鍋魚頭-創始總店，位在嘉義文化路夜市裡，擁有三代歷史的嘉義小吃，僅此一家老字號專賣店，林聰明老闆傳承父母親的廚藝精神，不斷精研數十年創造出的獨家湯頭，現今傳承三代，永續經營並融合傳統與新意，使最道地的南台灣小吃料理，好口碑不斷代代相傳，形成嘉義最具特色的人氣小吃，每到用餐時間，滿滿的人潮以及陣陣撲鼻的新鮮氣息，讓人一吃上癮

本篇為安妮王記錄林聰明沙鍋魚頭-創始總店的食記，包含交通方式、用餐環境、菜單以及安妮王推薦的餐點

[ 初訪-林聰明沙鍋魚頭-創始總店 ]

在嘉義平日的下午五點半，安妮王到訪位於文化路夜市裡的林聰明沙鍋魚頭-創始總店，差點不敢相信我的眼睛，滿滿的人潮，就是為了吃嘉義的經典美食-沙鍋魚頭

在排隊前，記得先去櫃檯前抽號碼牌，不然一切的努力都會白費

[ 用餐環境-林聰明沙鍋魚頭-創始總店]

林聰明沙鍋魚頭-創始總店的餐點非常豐富，有台式小菜、飲料、飯/麵餐點外，最經典的不外乎沙鍋系列。

從平價的沙鍋菜到一夥人分食的小火鍋都有，滿足各種使用人數 (老闆很有生意頭腦 )

在用餐環境上，以檜木家具打造平易近人的空間，展現嘉義的特色建材-阿里山檜木，打造道地的嘉義景點餐廳

[ 獨行客的最愛-林聰明沙鍋魚頭-創始總店]

品名 : 沙鍋菜+魚肉

價格 : 110台幣

安妮王推薦 : 這是林聰明沙鍋魚頭-創始總店的熱門選項之一，如果不太會啃魚頭、但又想要吃鮮味十足的海味的話，這道獨行客最愛的沙鍋菜+魚肉，可以說是首選。

安妮王品嘗沙鍋菜+魚肉外，最經典的就是湯頭，林聰明老闆將上百斤的精選食材與高湯融入一大鍋，慢火熬煮成的沙鍋菜湯底，搭配新鮮的大頭鰱魚，打造嘉義小吃的獨家口味。在配料上，用豆皮、白菜、肉塊等食材，與炸得酥脆的魚肉混合，湯頭、配料、魚肉，三者合而為一的餐點，成為安妮王在嘉義旅行中的小幸福時光

[ 總結_林聰明沙鍋魚頭-創始總店 ]

景點 : 林聰明沙鍋魚頭-創始總店

地址 : 600嘉義市東區中正路361號

網址 : http://www.smartfish.com.tw/

營業時間 : 12:00-21:00

交通方式 : 嘉義火車站步行約10-15分鐘

安妮王推薦 : 以上是安妮王在林聰明沙鍋魚頭-創始總店的食記，就餐點份量而言，比較適合一群人享用，畢竟經典的沙鍋魚頭已經很像是小火鍋等級的料理。然而，安妮王推薦的沙鍋魚肉，可以說是初次到訪者的獨享推薦，外酥內軟的魚肉，配上白菜、豆皮等豐富配料，以及熬得香甜可口的濃郁湯頭，這湯頭的鮮味，是一股特別、讓人難以忘懷的味道。雖然排隊很久，不過做為嘉義必吃的景點美食是最適合不過的

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