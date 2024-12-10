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嘉義甜點_貓尾巴之爆漿泡芙

嘉義甜點 嘉義必吃 貓尾巴麵包店 爆漿泡芙 more
2024-12-10 10:00:00 文字：pfse64289
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[ 嘉義甜點_貓尾巴之爆漿泡芙 ]

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身為喜愛甜食的安妮王，來到嘉義自助三天兩夜，除了金桔觀光農場、旺來山鳳梨、福義軒蛋捲、方塊酥等點心外，最讓安妮王念念不忘、稀有的嘉義甜點，就是 "貓尾巴麵包店" 的 "爆漿泡芙" 嘉義甜點_貓尾巴之爆漿泡芙

位於嘉義市東區、鄰近嘉義公園、射日塔、228紀念公園等景點的 "貓尾巴麵包店"，小小的一間店，最有名的就是每到出爐時間就被秒殺的 "爆漿泡芙"，皮薄餡多、平價大顆的古早味泡芙，需要花整個早上的時間，在"貓尾巴麵包店"裡頭耐心等候，搶購，才能一次買到不同風味的泡芙 嘉義甜點_貓尾巴之爆漿泡芙

本篇為安妮王記錄 "貓尾巴麵包店" 爆漿泡芙的食記，包含交通方式、以及些許"爆漿泡芙"食用感分享 嘉義甜點_貓尾巴之爆漿泡芙

[ 初訪-貓尾巴麵包店]

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搭乘嘉義台灣好行-光林我嘉線，搭到228紀念公園站步行2-3分鐘，在大馬路上，就會看到一家藍色的招牌，便是 "貓尾巴麵包店"。

 

嘉義甜點_貓尾巴之爆漿泡芙

"貓尾巴麵包店"主要販售西式麵包、生日蛋糕等，最有名的就是 "爆漿泡芙"，但這些泡芙基本上都活不到下午，早上就會被大肆搶購買走了 嘉義甜點_貓尾巴之爆漿泡芙

[ 爆漿泡芙開箱-貓尾巴麵包店]

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品名 : 原味泡芙

價格 : 30元

安妮王推薦 : 綿密柔軟的香草奶油、淡淡的香草籽芬芳緩緩在嘴裡散開，配上甜而不膩的蛋白奶油、巧克力醬，為這普通的香草泡芙，營造兩、三層的口感層次。

 

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品名 : 檸檬天使泡芙

價格 : 35元

安妮王推薦 : 脆脆、甜甜、酸酸的黃澄澄外衣，就像耀眼的星星，撒在柔軟的檸檬奶油裡，點綴著，像活潑的小孩自由蹦跳，是一道讓人吃了會很有精神的泡芙。

 

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品名 : 栗子泡芙

價格 : 35元

安妮王推薦 : 綿密滑順、甘甜的栗子奶油，不油、不膩，有著自然的香氣；淡雅質樸，就像鵝黃色高雅的絲織品，雍容華貴；讓人不禁會想搭配熱騰騰的綠茶，度過恬然的下午 嘉義甜點_貓尾巴之爆漿泡芙

 

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品名 : 布丁泡芙

價格 : 35元

安妮王推薦 : 充滿回憶的古早味泡芙，薄薄的泡芙皮哩，裝載滿滿的塊狀雞蛋布丁群，一切下去，緩緩流出，營造爆炸性的視覺饗宴 嘉義甜點_貓尾巴之爆漿泡芙

 

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品名 : 覆盆子泡芙 嘉義甜點_貓尾巴之爆漿泡芙

價格 : 35元

安妮王推薦 : 覆盆子泡芙有別於檸檬天使泡芙，檸檬天使好比活蹦亂跳的小孩，那覆盆子就像是柔美的癡人；讓安妮王驚豔的看似平凡的粉紅色內餡，前味酸甜交錯，久了有股淡淡的發酵、酒精味，是一種自然美好的水果香氣，讓人回味無窮 嘉義甜點_貓尾巴之爆漿泡芙

 

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品名 : 焦糖泡芙 嘉義甜點_貓尾巴之爆漿泡芙

價格 : 35元

安妮王推薦 : 這是安妮王最愛的口味，小巧玲瓏的焦糖泡芙，硬化的黃金焦糖塊、柔軟的咖啡色焦糖奶油，以及薄薄的皮林上些許的焦糖，一次吃到三種不同料理方式的焦糖甜點，都在這一顆焦糖泡芙裡，讓人驚豔 嘉義甜點_貓尾巴之爆漿泡芙

 

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品名 : 黑糖麻糬泡芙

價格 : 35元

安妮王推薦 : 軟黏、丁狀的黑糖麻糬，潔白的奶油化為橋梁，銜接濃郁飽滿的黑糖奶油醬，熬製許久的黑糖，隨著時間流逝，深沉的甜味逐漸在嘴裡化開，猶如旅程，盡頭總是美好 嘉義甜點_貓尾巴之爆漿泡芙

 

嘉義甜點_貓尾巴之爆漿泡芙

品名 : 流沙菠蘿

價格 : 40元

安妮王推薦 : 如果慢了，沒買到泡芙的話，也可以嚐嚐其他麵包甜點，水準也很不錯 嘉義甜點_貓尾巴之爆漿泡芙

[ 總結_貓尾巴麵包店 ]

嘉義甜點_貓尾巴之爆漿泡芙

景點 : 貓尾巴麵包店

地址 : 600嘉義市東區民族路25號

網址 : https://www.facebook.com/pages/%E8%B2%93%E5%B0%BE%E5%B7%B4%E8%A5%BF%E9%BB%9E%E8%9B%8B%E7%B3%95%E5%9D%8A/196559937021017

營業時間 : 禮拜一休息、禮拜二-禮拜六 10:00~21:00、禮拜日 10:00~20:30

交通方式 : 嘉義台灣好行-光林我嘉線，搭到228紀念公園站步行2-3分鐘

安妮王推薦 : 以上是安妮王品嘗的貓尾巴麵包店泡芙以及麵包，泡芙確實真材實料，而且35元就可以吃到皮薄餡多的泡芙，真得讓人愛不釋手；以口味而言，是以 "內餡" 豐富程度為主的泡芙，皮則是輔助，只是泡芙出爐的時間有限，加上每一批出爐的口味不一樣，而且不能預定，因為泡芙幾乎出爐後就會被秒殺，所以只能現場等候，算是要花時間去排隊的嘉義美食 嘉義甜點_貓尾巴之爆漿泡芙

附註 : 貓尾巴麵包店的泡芙，大約從10:30~13:30，每30~40分鐘會出不同口味的泡芙，每一梯的口味不一樣，只能現場等候購買 嘉義甜點_貓尾巴之爆漿泡芙

 

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place嘉義市東區民族路25號
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服務品質
4.63
裝潢氣氛
4.19
CP值
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