[ 彰化美食甜點_舞鏡 大叔賣泡芙 ]

說到彰化火車站美食密集度最高的地方，莫過於陳稜路，附近有超多彰化懷舊美食；其中，這間大叔賣泡芙可說是當地人推薦的在地美食！每日限量販售多種口味的泡芙，外皮酥脆、餡料飽滿，吃過一次就讓你深深愛上!

在此，本篇為大家介紹安妮王朝聖 "舞鏡 大叔賣泡芙"的記錄，包含地理環境、菜單選擇以及推薦餐點

[ 初訪 _舞鏡 大叔賣泡芙 ]

舞鏡 大叔賣泡芙位於陳稜路上，阿璋肉圓附近，木製門面與水藍色布簾，充滿文青風格，吸引許多人打卡拍照。

舞鏡 大叔賣泡芙算是小而美的空間，店內不大，幾乎一半空間都是廚房及櫃檯，櫃檯上陳列著當天有販售的泡芙，建議以外帶為主。

提到泡芙的歷史，曾是一種搭配湯的鹹麵包出現，內餡是肉泥、乳酪等等；十七世紀的食譜又把它稱作「Potage de profiteolles」。儘管可以確定泡芙最初源自法國，泡芙也是直布羅陀代表性的美食之一。

舞鏡 大叔賣泡芙的泡芙皆是當天現做，口味也是當日限定，值得一提的是，每種口味都會搭配不一樣的泡芙外皮，十分別緻。

由於當天限量，安妮王建議到訪後有哪些口味就買吧!

安妮王朝聖兩次舞鏡 大叔賣泡芙的結果，都只買到炭黑巧克力、草莓兩種口味，為各位泡芙控開箱一下。

[ 安妮王推薦_ 舞鏡 大叔賣泡芙 ]

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品名 : 草莓

安妮王推薦 : 舞鏡 大叔賣泡芙的草莓泡芙，斗大鮮豔的草莓，與甜而不膩的奶油結合，咬下就聽到卡滋的酥脆聲音，伴隨著像是草莓派飽滿的風味，十分好吃。

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品名 : 炭黑巧克力

安妮王推薦 : 舞鏡 大叔賣泡芙的炭黑巧克力，巧克力內餡就像煤炭一樣漆黑，屬於巧克力濃厚的泡芙，每咬一口，飽滿的內餡從旁炸出，泡芙皮外酥內軟，與巧克力結合恰到好處。

[ 總結_ 舞鏡 大叔賣泡芙 ]

景點 : 舞鏡 大叔賣泡芙

地址 : 500彰化縣彰化市陳稜路215號

臉書 : https://www.facebook.com/puff105

營業時間 : 11:00-18:00(平日)、11:30-18:00(假日)

交通方式 : 彰化火車站步行3-5分鐘

安妮王推薦 : 舞鏡 大叔賣泡芙是安妮王每到彰化火車站時，都會順路購買的泡芙店，現點現做、每日限量、真材實料、當地獨有等，這些特色就足以成為彰化旅遊、必吃的甜點。以安妮王的經歷來說，總共拜訪2次，都在12月份，剛好都只有巧克力與草莓兩種口味，希望下次去可以吃到其他口味。

​不過，說到泡芙，安妮王目前吃過便宜又好吃、需要排隊的泡芙，就是嘉義的貓尾巴麵包店，泡芙幾乎秒殺，大概14:00後就銷聲匿跡了，但這古早味的泡芙真是讓人有生難忘，推薦給大家~

延伸閱讀 嘉義甜點_貓尾巴之爆漿泡芙

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