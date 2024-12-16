【台北大稻埕美食、聚餐推薦】稻舍食館 Rice & Shine 迪化店｜台灣懷舊經典料理(必吃金沙蝦球、雙棗燉牛板腱、紅燒肉、酥嫩豆乳雞與豬油拌飯)

說到台北北門站、大橋頭站附近美食、聚會餐廳推薦，位在台北大同區大稻埕迪化街上的「稻舍食館」。

「稻舍食館」透過台式套餐和懷舊設計呈現傳統台灣米食文化；招牌菜單有豬油拌飯、雙棗燉牛板腱、金沙蝦球、懷舊紅燒肉、酥嫩豆乳雞、香烤午仔魚等，呈現健康美味的台灣料理，並結合老米行、百年紅磚洋樓等用餐環境，打造適合家庭、公司、朋友聚會的熱門餐廳之一!!!

稻舍食館│交通

Google地圖請點我 >大橋頭站到稻舍食館 Rice & Shine 迪化店

「稻舍食館」在微風信義、統一時代(捷運市政府站)與迪化街皆有分店，想要在歷史悠久的紅磚洋樓，曾是米行改建的環境用餐的話，就選「稻舍食館 Rice & Shine 迪化店」吧!!!

稻舍食館│環境介紹

傳承台灣米食文化，推廣台灣本土食材和懷舊風味

「稻舍食館」以老米行的概念為靈感，強調用「米」為核心，將台灣傳統的餐飲風格與在地食材創新呈現，讓每道菜品皆呈現健康、自然、美味且創新的懷舊風格，讓饕客們能夠體驗到台灣農業與飲食的傳統與創新的融合感~

有別於古早老店的傳統形象，安妮王一踏入店內，便被這用餐環境深深吸引；有大稻埕老街的元素、紅磚牆、復古物件、昏黃的燈光，打造悠閒自在、懷舊且簡約的設計，適合家庭、親子、公司、朋友來場溫馨的聚餐~

稻舍食館│菜單

稻舍食館菜單：https://www.ricenshine329.com/menu

點客飯(包含主菜、白飯、湯及三樣小菜)，鐵定吃飽飽~

「稻舍食館」主打台式客飯和懷舊的米食料理，將傳統風味與現代飲食結合，打造台灣豐富的在地特色。

招牌料理有豬油拌飯、雙棗燉牛板腱、金沙蝦球、懷舊紅燒肉、酥嫩豆乳雞、香烤午仔魚等，每道菜都融合台灣在地食材，如台灣米、紅棗、黑棗、豆乳等，呈現傳統與創新的經典料理，帶有台灣特有的懷舊氣息與風味~

稻舍食館│豬油拌飯

每組客飯都會有的豬油拌飯，在晶瑩剔透的白米飯上，淋上2圈溫熱的豬油與1圈醬油，依據個人口感，打造出屬於自己的懷舊風味之家常美食~

稻舍食館│雙棗燉牛板腱客飯

喜愛牛肉料理的饕客，絕對不能錯過的客飯料理!!!

「雙棗燉牛板腱客飯」使用大稻埕當地的紅棗和黑棗，以及主廚嚴選的牛板腱等佐料燉煮而成；在口感上，牛板腱入口即化，能夠感受到棗類自然的甜味，營造清新，帶有豐富層次的香氣，給安妮王一種溫暖樸實的感覺。

一口白米飯，一口肉質軟嫩的牛板腱，與清爽的小菜、熱騰騰的湯頭相得益彰，使整體客飯料理更具懷舊的復古滋味，是一道充分展現台灣在地食材特色的經典料理。

稻舍食館│金沙蝦球客飯

稻舍食館人氣推薦-金沙蝦球客飯

「金沙蝦球客飯」以金黃酥脆的炸蝦球為主，蝦球外層有著香濃的鹹蛋黃碎粒，散發好吃的香氣；金沙蝦球外酥內嫩，鹹蛋黃的沙沙口感包覆在鮮甜的蝦肉上，每一口都讓人超級下飯!!!

稻舍食館│懷舊紅燒肉客飯

稻舍食館人氣推薦-懷舊紅燒肉客飯

那油亮亮、軟嫩Q彈的紅燒肉，瞬間吸引安妮王一夥人的目光!!!

「懷舊紅燒肉客飯」色澤油亮，使用秘製醬料長時間燜煮而成，肉質軟嫩多汁，搭配台式小菜、或者鋪在晶瑩的白米飯上，呈現出傳統台灣便當的豐富感覺，每一口都充滿懷舊風味~

稻舍食館│酥嫩豆乳雞客飯

想要吃炸雞塊跟蝦餅的饕客，點這道「酥嫩豆乳雞客飯」就對了!!!

使用豆乳醃漬的技法，使雞肉在炸製後，內裡依然保持嫩滑多汁的口感，表皮金黃酥脆，散發出微甜的豆乳風味。(而且適合一群人分食，讓大家一起享用豆乳雞的美妙滋味)

酥炸後的豆乳雞搭配台灣白米飯和清爽小菜，擺盤精緻且豐富，且飯後來點附贈的蝦餅，清爽不膩的小食，可是所有套餐都沒有的吃法ㄛ~

稻舍食館│黑棗醬烤雞客飯

軟嫩嫩的黑棗醬烤雞，色香味俱全!!!

「黑棗醬烤雞客飯」的主要特色就是那油亮的醬烤雞腿，配上黑棗醬略帶甜味的滋味，不僅散發淡淡的甜香，與酥脆、鮮嫩多汁的烤雞合而為一，增添了細膩的味覺饗宴~

稻舍食館│香烤午仔魚客飯

超級霸氣的香烤午仔魚客飯，一上桌驚艷眾人!!!

「香烤午仔魚客飯」直接將一大尾香烤午仔魚擺上桌，擺盤簡潔大方；主廚經過精心烤製的午仔魚，魚皮微酥帶香而不焦，保留了魚肉的原汁原味。

一口咬下，雪白細嫩的魚肉在嘴裡緩緩散開，帶有海味的清新、魚肉的鮮甜與魚皮的酥脆口感；配上白米飯與台式小菜，更添層次，適合喜愛清淡、享受食材原汁原味的饕客。

稻舍食館│評價

「稻舍食館」座落在大稻埕充滿歷史氣息的紅磚洋樓，以台灣米食為主打造一系列的經典料理。

這裡的招牌套餐像是雙棗燉牛板腱、金沙蝦球、紅燒肉等，不僅口味獨特，且食材都帶著濃厚的台灣風味。

特別是像豆乳雞這類獨家口感的料理，豆乳風味讓雞肉更嫩滑，非常令人回味。

整體氛圍舒適、懷舊，服務親切，是家庭、公司、朋友聚餐的好選擇!!!

稻舍食館│聯絡資訊

店名：稻舍食館 Rice & Shine 迪化店

地址：103台北市大同區迪化街一段329號

營業時間：12:00–21:00

官網：https://www.ricenshine329.com/

預約與菜單：稻舍 Rice & Shine 迪化店

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