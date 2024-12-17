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新加坡自由行_濱海灣花園大攻略

新加坡 singapore 濱海灣花園 天空樹 more
2024-12-17 10:00:00 文字：pfse64289
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[ 新加坡自由行_濱海灣花園(花穹、雲霧林、Satay by the Bay、Marrina Barrage、SuperTree Grove) 大攻略 ]

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新加坡招牌中的景點，除了著名的魚尾獅公園外，另一處一定要去朝聖的景點，我想就是-濱海灣花園 新加坡自由行_濱海灣花園大攻略

濱海灣花園是位於新加坡濱海灣中央的公園，於2012年落成，佔地101公頃，全土興建於填海土地上，毗連濱海蓄水池，又名為「花園中的城市」新加坡自由行_濱海灣花園大攻略

這座廣大的花園除了鄰近赫赫有名的金沙酒店外，裡頭更是有多種植物構成的花草世界，其中，花穹以及雲霧林可以說是老少咸宜的博物館景點，另外，Marrina Barrage 更是傍晚，適合旅人一邊走路、一邊沿途欣賞海景的特色地方，最後，坐在草地上，看著結合奇幻、科技、音樂的 天空樹 (SuperTree Grove)之旅 新加坡自由行_濱海灣花園大攻略

因此，這一篇，安妮王為大家歸納濱海灣花園(花穹、雲霧林、Satay by the Bay、Marrina Barrage、SuperTree Grove) 交通景點大攻略 新加坡自由行_濱海灣花園大攻略

[ 如何前往_濱海灣花園 ]

新加坡自由行_濱海灣花園大攻略

新加坡的第二天傍晚，安妮王在加冷的背包客站休息一陣後，再次出發，抵達海灣舫站。

海灣舫站，如果喜歡花花草草、血拚購物、科技饗宴以及壯觀水舞的話，建議可以安排下午+晚上都在海灣舫站(真得很值得!!!) 新加坡自由行_濱海灣花園大攻略

 

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在此，安妮王歸納 濱海灣花園主要的景點，以下所示 新加坡自由行_濱海灣花園大攻略 

1. 花穹 : 兩大植物冷房之一，避太陽、吹冷氣的地方。

2. 雲霧林 : 兩大植物冷房之一，避太陽、吹冷氣的地方。

3. Satay by the Bay : 午餐、晚餐的選擇之一。

4. Marina Barrage : 看夕陽的地方。

5. SuperTree Grove : 看燈光秀的地方。

Google 地圖請點我 新加坡自由行_濱海灣花園大攻略 濱海灣花園主要景點路線圖

[ 濱 海 灣 花 園 新加坡自由行_濱海灣花園大攻略 花 穹 / 雲 霧 林 ]

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在海灣舫C號出口出來後(跟著人潮走)，即可看到這地圖。

濱海灣花園非常大，安妮王錯估了，不是短短幾個小時可以逛完的......

因此，先跟著大家，買了兩座冷房的入場卷><

 

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要進入濱海灣花園的花穹跟雲霧林這兩座冷房，需要購票，記得大約是25-30新幣的樣子。

如果要上去天空樹的環狀步道的話，要加7新幣(安妮王覺得還好，所以沒買)。

如果想減省排隊時間的話，台灣也可以購買濱海灣花園門票~~

購票連結請點我 新加坡自由行_濱海灣花園大攻略

 

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之後，跟著人潮以及清楚的告示牌，慢慢前進花穹以及雲霧林。

安妮王覺得告示牌的設計很貼心，就算不懂英文，容易識別的圖示給人印象加分。

 

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其實，只要向著天空樹的方向走，就可以抵達目的地。

 

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遠遠地，看見即將要去拜訪的植物冷房，真開心~~

 

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離兩座冷房還有一些距離，向前邁進囉~~

建議 : 從海灣舫站到花穹/雲霧林的距離算遠，大約要走個20分鐘，不過路上有公園、花園可以逛，倒不如以一種散步的心態，優雅的享受森林浴。

[ 濱 海 灣 花 園 - 花 穹 ]

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兩座植物冷房，安妮王先參觀花穹，這時傍晚6:00，人潮依然眾多......

 

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進入花穹時，覺得冷冷外，也被一堆療育的多肉植物吸引了，心情頓時豁然開朗。

 

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安妮王彷彿就像愛麗絲，也像紅樓夢裡的劉姥姥，進入新加坡的花穹，打造得如此精美壯觀，從來沒有看過如此有系統規劃的植物冷房......

 

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在這裡，不只是將多肉植物擺著，而是有經過人工裝飾，不僅是認識植物的地方，也是一種視覺饗宴。

 

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一個優秀的植物冷房，安妮王逛完後，覺得有3個要素。

1. 多樣化的植物種類新加坡自由行_濱海灣花園大攻略增加內容豐富性

2. 流暢的空間動線新加坡自由行_濱海灣花園大攻略在逛這座很大的植物冷房時，順暢的行進動線，不僅可以提升遊客的秩序，也可以增加服務品質

3. 科技感的花穹新加坡自由行_濱海灣花園大攻略花穹採用流線狀的建築，對植物而言，可以透光；對遊客而言，可以當作美美的拍照佈景

 

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之後，順著斜坡，來到花穹的第二層......

 

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第二層比較多花卉，其中，安妮王喜歡這種藍，粉嫩帶有意點憂鬱的感覺。

 

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慢慢地，來到了一區都是櫻花的步道，彷彿來到日本賞櫻了新加坡自由行_濱海灣花園大攻略

 

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這一區，有一個展示空間，宣揚日本文化(穿和服、日式料理，榻榻米等)，真得很佩服新加坡人的商業頭腦!!!新加坡自由行_濱海灣花園大攻略

 

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在展覽空間裡，用大量圓球的吊燈，打上桃紅色的光，遠遠看，就像櫻花一樣，成功地與展示產品做呼應新加坡自由行_濱海灣花園大攻略

 

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看到這一幕，還蠻羨慕新加坡人，可以體會多種不同國家的文化。

 

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逛大大的花穹，想必大家都餓了，在日本館有日式料理可以購買，大排長龍啊!!!

[ 濱 海 灣 花 園 - 雲 霧 林 ]

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來到第二座植物冷房-雲霧林時，嚇呆了!!!

高聳的瀑布磅礡而下，好不壯觀新加坡自由行_濱海灣花園大攻略

 

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這一區彷彿來到了熱帶雨林，可以搭乘電梯到瀑布最頂層，再慢慢走下來，沿途欣賞不同的植物風景。

 

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這座瀑布山，由一些多彩的花花草草點綴，很有氣勢新加坡自由行_濱海灣花園大攻略

 

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用樂高堆疊而成的植物，坐落在真實的花草裡，反而給人一種新奇的感受。

 

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由上往下看，我想懼高症的人，應該很害怕~~新加坡自由行_濱海灣花園大攻略

 

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順著道路，慢慢往下走，欣賞著周遭的植物......

 

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波浪狀的建築物，真得為這座雲霧林加了好多分!!!

 

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要離開雲霧林時，會經過展示間，裡頭播放關於生態保育的影片，接著，抵達紀念品區......新加坡自由行_濱海灣花園大攻略

 

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通往紀念品區的路上...結束了這兩座冷房之旅~~~

開放時間 : 09:00-21:00(20:30最後入場)

建議 : 對植物喜愛的旅客，可能會耗上半天的時間欣賞，真得很壯觀+值得一看再看!!!新加坡自由行_濱海灣花園大攻略

[ 濱 海 灣 花 園 - 紀 念 品 區 ]

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新加坡人真得很懂得行銷，紀念品區在兩座冷房之間，一定會逛到。

賣的商品很多元，列舉如下 :

 

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這是安妮王覺得很有特色的商品－花朵棒棒糖。

有玫瑰花、薰衣草等口味的棒棒糖，造型討喜，且重量很輕，還蠻適合拿來送人的（一支大約５新幣）

 

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另外，也有很多花朵香氛，以香氛而言，一支大約１０－１２新幣，算便宜。

 

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新加坡的國花－蘭花，將蘭花做成標本，大大小小，蘭花控應該把持不住吧？新加坡自由行_濱海灣花園大攻略

[ 濱海灣花園-Satay by the Bay ]

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往濱海灣花園的東方一直走，即可看到這家Satay by the Bay，這是美食廣場熟食中心 新加坡自由行_濱海灣花園大攻略

 

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餐點選擇多樣化，適合一群人聚會，享用美食。

 

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如果是一群人的話，安妮王建議必點烤肉串，一次很多串，划算 新加坡自由行_濱海灣花園大攻略

 

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一盤大約10-15新幣，超級便宜。只是，不適合獨行者 新加坡自由行_濱海灣花園大攻略

[ 濱海灣花園-Marina Barrage ]

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在濱海灣花園的最東方，也是欣賞新加坡景色的最佳地點 新加坡自由行_濱海灣花園大攻略

 

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沿著橋

吹著海風

聆聽

新加坡的呢喃

 

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湛藍的海

給我一種自由的感覺

但沒有一艘船

可以離開這世界

 

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新加坡的夕陽

耀眼奪目

卻快快落下

稍縱即逝

 

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濱海灣花園

我想，這裡是最愜意的地方

親子同遊、放風箏、談天說地、野餐、放空

享受著

新加坡的傍晚

 

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愛上了

不矯柔造作的地方

誠實地

顯現

新加坡的生活型態

 

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回去吧 !

乘著微微的海風

往SuperTree Grove的道路......新加坡自由行_濱海灣花園大攻略

[ SuperTree Grove_燈光秀 ]

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晚上19:00-19:30，晴朗的新加坡天空，依舊湛藍。

 

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天空樹就像植物的細胞，加上燈光點綴，一閃一閃的，彷彿具有生命力。新加坡自由行_濱海灣花園大攻略

 

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這時間，天空樹底下以聚滿許多人，在等待．．．．．．

等著19:45 的天空樹燈光音樂秀！！！新加坡自由行_濱海灣花園大攻略

 

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安妮王坐在這草地上，與大家一起，看著天空樹以及華麗的金沙飯店做陪襯，等著．．．．．．

太陽、日落、藍天、黑夜降臨，天空樹科技燈光秀，即將開始！！！新加坡自由行_濱海灣花園大攻略

 

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長達15-20分鐘的天空樹燈光秀，搭配音樂、燈光，彷彿讓天空樹充滿了喜、怒、哀、樂，像是一群充滿生命力的小孩子新加坡自由行_濱海灣花園大攻略

 

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這場燈光秀是免費的，頓時很羨慕新加坡人，每晚都有這麼璀璨華麗的表演可以欣賞。

 

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只是，科技燈光秀結束時，散場很嚇人，大家幾乎都往地鐵站走，擠擠擠！！！新加坡自由行_濱海灣花園大攻略

天空樹－科技＋燈光＋音樂秀：每天＿19:45、20:45。

 

新加坡自由行_濱海灣花園大攻略

景點 : 濱海灣花園

地址 :  18 Marina Gardens Dr, 新加坡 018953

網址 :  https://www.gardensbythebay.com.sg/

營業時間 : 05:00-02:00

安妮王推薦 : “濱海灣花園” 是一處可以從下午待到晚上的地方，在炎熱的午後，先去參觀花穹、雲霧林兩大植物冷房，一邊吹著冷氣、一邊欣賞壯觀的花草世界；等到傍晚，慢慢的延著東邊河岸走，欣賞耀眼的新加坡日落，接著大約19:00-19:30，來到 "SuperTree Grove" 欣賞璀璨的欣賞璀璨的科技樹燈光秀，後續也可以走到金沙酒店參觀水舞秀，滿滿的新加坡一日遊就此誕生。

[ 總結_濱海灣花園(花穹、雲霧林、Satay by the Bay、Marrina Barrage、SuperTree Grove) 大攻略 ]

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以新加坡自由行而言，濱海灣花園絕對是一處適合久待的景點。可以依照自己的喜好、腳步，安排濱海灣花園之自由行。

濱海灣花園的主要景點一共有五處，以下所示 新加坡自由行_濱海灣花園大攻略 

1. 花穹 : 兩大植物冷房之一，避太陽、吹冷氣的地方。

2. 雲霧林 : 兩大植物冷房之一，避太陽、吹冷氣的地方。

3. Satay by the Bay : 午餐、晚餐的選擇之一。

4. Marina Barrage : 看夕陽的地方。

5. SuperTree Grove : 看燈光秀的地方。

Google 地圖請點我 新加坡自由行_濱海灣花園大攻略 濱海灣花園主要景點路線圖

最後，附上安妮王規劃其他新加坡系列的文章，期待下次還有機會一賭新加坡的風采新加坡自由行_濱海灣花園大攻略

 

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