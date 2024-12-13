[ 大阪必吃甜點_現烤半熟起司塔 PABLO ]

大阪好吃的甜點多到數不清，如果是半熟起司塔的話，絕對不能錯過知名的品牌 "PABLO" !

在日本創立的 "PABLO"，於2011年在大阪心齋橋成立的總店，憑著獨家配方+純手工技術，招牌 "半熟起司塔" 的口感綿密滑順，猶如布丁般的口感，加上現烤的酥脆外皮，真材實料以及快、狠、準的行銷策略，在創立不到五年迅速竄紅，曾經在單日銷量2000個起司塔的驚人記錄，成為全日本最受歡迎的甜點店之一

因此，在大阪的知名景點處，幾乎可以看到 "PABLO" 的蹤跡；在此，安妮王在大阪的五天四夜遊，朝聖了 "PABLO (JR 大阪站店)"

[ 初 訪 _ PABLO (JR 大阪站店) ]

PABLO (JR 大阪站店)，是可以外帶、入內享用的店鋪設計，鄰近JR 大阪站、梅田地鐵站、HEP FIVE 摩天輪等景點，閃亮的金黃招牌，在夜晚顯得特別明亮，彷彿在招呼我過去用餐~

在這裡，向店員點餐+領取號碼牌後，即可進入店內用餐

用餐環境與 "PABLO" 的品牌形象十分搭配，鮮明的黃色以及白色構築的磚頭所營造的空間，讓人充滿活力~

在餐桌選擇上，用上漆的木質桌面以及帶有渾圓元素的坐椅，從淺咖啡、深咖啡到黑色的支架結構，與明亮的牆壁、燈光色彩互相襯托，給人一種舒服的用餐環境

看完牆壁、餐桌後，連地板的花紋也是經過一翻考量而成，將黃色、黑色的彩度降低後，運用在地板色彩上，在空間的視覺感受上融為一體、而且不同花紋的地板設計，也間接劃分了用餐區、取餐區/回收區，達到空間用途的分類效果

[ 必吃 _ PABLO 半熟起司塔 ]

招牌_半熟起司塔

價格_450日幣

咬下去的瞬間，中間的起司柔軟綿密，滑順不甜膩的口感，搭配帶有一點韌性的上層QQ外皮，超級好吃

不過，最喜歡的還是酥酥脆脆的派皮，這在台灣吃到的感覺完全不一樣，一咬就碎，好酥阿~

招牌_焦糖起司塔

價格_650日幣

如果喜歡濃濃札實的起司口感，這道甜點可以說是 "PABLO"的強棒，上層是烤得焦脆的焦糖外衣，下層依序是札實的乳酪、稍微綿密的乳酪到餅乾底，多種口感層次席捲味蕾，與半熟起司塔的綿密滑順的布丁感受相反，是一道將起司種類發揮淋漓盡致的蛋糕

招牌_抹茶起司塔

價格_450日幣

抹茶起司塔的視覺層次相當漂亮，深綠色的Q彈外衣、淺草綠的綿密抹茶起司、札實的乳黃色起司、咖啡色的酥脆餅乾底。

口感而言，屬於悶燒型，一開始吃只浮現淡淡的抹茶味道，凸顯起司札實香濃的氣味，不過，每吃一口，抹茶深沉的口感逐漸加重，慢慢與起司中和，是一道需要經過時間方能展現精華的起司塔

另外，除了起司塔外，還有飲料、餅乾等可以選擇，真希望胃跟荷包可以在大一點!!!

如果時間不夠只能外帶，或者太好吃了想外帶，"PABLO" 很貼心的在店外打造伴手禮區，可以慢慢選購

店名 : PABLO (JR 大阪站店)

地址 : 大阪府大阪市北区梅田３丁目１

營業時間 : 11:00-22:00

網址 : http://www.pablo.com.tw/

安妮王建議 : 這家超級有人氣的 "PABLO"，於2018年12月，於台北信義有成立專櫃，不過，覺得到大阪享用後，派皮的口感有一點不同，日本的比較酥脆，符合現烤出爐的感受。然而，美食的感受見仁見智，讓安妮王印象深刻的是店內佈置，從招牌、包裝延伸到牆壁、餐桌、地板等空間色彩，與品牌形象十分一致，好產品+成功的設計，我想是 "PABLO" 成功的因素之一吧

在大阪而言，真心覺得住宿地點很重要，由於物美價廉的食物太多了，首選為心齋橋附近，集百貨公司、餐廳、咖啡廳於一身的地方，其次就是梅田了，與JR大阪站相近，交通佔盡便利與優勢，因此，一些知名的日本甜點店會在此處設立分店，擴大版圖。

最後，附上安妮王規劃大阪 / 宇治 五天四夜遊的文章，期待下次還有機會玩關西其他城市

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