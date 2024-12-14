[ 大 阪 _ 天 麩 羅 えびのや ]

參觀完 "大阪今昔生活館" 後，便到鄰近的 "天神橋筋商店街" 吃午餐。

天神橋筋商店街是全日本最長的商店街，除了橫跨三座地鐵站外，更是美食、藥妝、辦手禮聚集的地點，其中，安妮王覺得CP值還蠻高的餐廳，正是 "天麩羅 えびのや" ，除了有平價好吃的餐點外，明太子吃到飽的優惠，吸引許多人慕名而來

[ 初 訪 _ 天 麩 羅 えびのや ]

"天麩羅 えびのや" 的生意很好，想在這裡吃午餐的話，安妮王建議11:00-11:30就要在店裡，否則會跟著一大群的人潮排隊。

店裡的裝潢偏向簡單樸素風格，鵝黃色的燈光以及居家布置，彷彿來到日本食堂的感覺。

"天麩羅 えびのや"的餐點以 "丼物"為主，為蓋澆飯類之日本料理的通稱，通常是以較大尺寸的碗在米飯上盛裝包括魚肉、肉類、蔬菜或者其他慢煮料理而成，在日本算是相當普及的大眾料理。

每一張餐桌上，皆有一罐滿滿的 "明太子" ，等著客人吃進肚裡 >///<

[ 必 吃 _ 海老一本 丼 ]

招牌_海老一本丼套餐

內容物_丼飯+紅味噌湯

價格_750日幣

炸得金黃香酥的蓮藕，咬下去的瞬間，猶如餅乾脆脆的口感，散發淡淡的蓮藕清香。

卡滋卡滋的外皮裡，包覆著Q彈的花枝，綿密緊緻的紋理，代表著海產的新鮮感。

柔軟的白色魚肉，配上醬油之鹹味，越吃越入味。

最讓安妮王驚豔的炸素食當屬 "南瓜" ，這塊 "炸南瓜" 在飯裡的炸物中，佔有舉足輕重的地位；除了面積大外，口感相當特別...

咬下 "炸南瓜" 的瞬間，總共有三種口感層次~

外層的金黃表皮，以及濕潤的醬油混合，構成 "炸南瓜" 的表皮；香甜可口的橘黃色南瓜肉，軟硬適中，含在嘴裡可以吃到香甜自然的蔬果味道；最後，將 "炸南瓜" 越咬越小塊後，反而入口即化，綿密柔軟

半熟蛋可以說是 "海老一本丼" 的幕後功臣，金黃濃稠的溫熱蛋液，不僅可以單吃，也可以拌在白飯、炸物上，增添另一種風味。

"海老一本丼"的 的主角 - "炸蝦子"，將一尾巨大的蝦子包裹著粉粉的面一下去油炸，直到炸成金黃香酥時，淋上醬油，成為 "海老一本丼" 的主要炸物。

"炸蝦子" 的麵衣非常薄，從頭到尾皆可以吃到滿滿的蝦子肉，絲毫沒有用麵粉灌水，真材實料。

最強大的吃法，便是用高級的明太子拌飯吧~

明太子，是日本九州博多的名產，是以黃線狹鱈的魚卵加鹽醃漬而成，如果在料理過程中，加入辣椒醬醃漬的則稱為「辛味明太子」

安妮王建議一開始可以先夾些許明太子吃吃看，道地的明太子口感極度偏鹹辣，可以依照個人喜好增減份量。

紅味噌湯的味道，比較適合重口味的旅人 (安妮王第一次喝到充滿濃郁鹹味的味噌湯)

店名 : 天麩羅 えびのや ( 南森町店 )

營業時間 : 11:00-22:00

地點 : 大阪市北区天神橋2-3-21 黒石ビル 1F

網址 : http://www.fujiofood.com/shop_search/cat86/

安妮王推薦 : 逛完大阪今昔生活館後，”天神橋筋商店街” 正是享受美食+逛街的好去處；這家 “天麩羅 えびのや”，餐點分量多，而且每一種炸物味道爽口，不油膩，是小資族、省錢族的午餐、晚餐最佳去處

“天麩羅 えびのや”，以平易近人的價格、新鮮的食材、現點現做為賣點，打造居家生活式的用餐環境，讓來店裡用餐的人，感到一陣溫馨的感受；另外，以食材而言，酥脆可口的外皮浸在濃郁的醬汁哩，隨著時間慢慢變軟，增添另一種食材風味，最後，如果是 "明太子控" 的食客，更不能錯過這家“天麩羅 えびのや”，明太子吃到飽的行銷手法，不管是觀光客或當地人皆適用，打片天下無敵手，太狂了

最後，附上安妮王規劃大阪 / 宇治 五天四夜遊的文章，期待下次還有機會玩關西其他城市

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