七點多天已亮，平日這時間正是送孩子上學的時間，永樂國小校門口非常的熱鬧充滿活力，另一邊，校門口對面「賣麵炎仔 金泉小吃店」也很熱鬧，都是排隊等這吃這家古早味美食。

老闆們自各司其職，忙碌的幫客人點餐、下鍋煮麵，俐落的下刀切著各式小菜、十分忙碌。

2024年再度迎榮登米其林必比登推介名單之一，感覺現在人潮應該會比以往再多!

菜單

賣麵炎仔的菜單就像藏什麼神奇密碼，現在看還是似懂非懂。湯麵、乾麵、米粉湯、扁食湯都只要20元佛系價格，白斬雞價格就看每個人能接受的心理價格。賣麵炎仔的湯麵，有很古早記憶中的麵攤的味道。

湯麵

簡單的湯麵，卻能讓人時光倒流兒時在麵攤吸麵的場景，那時最怕被親戚發現偷吃下午茶。用雞肉、豬肉熬的湯頭才有的湯頭，加上熱湯上浮層油十分有味，跟忘情水都是吃到一滴湯不剩。

扁食湯

一樣是傳統古早的湯頭，數顆扁食，扁食皮和肉餡比例恰恰好。

燒肉

肥瘦適中，不得不說燒肉調味真好，不油不柴，不用沾醬就好吃。

選「中」肥瘦適中五花肉，連忘情水都大讚這道有古早味。

二人份白斬雞

因點菜先詢問計價方式，負責點菜的老闆娘回覆可以依人數配份量，這盤店家幫我們配的二人份。

選雞腿部位，白斬雞肉保留原始雞肉鮮味。

粉肝

粉肝口感滑嫩順不乾，本身已有調味不沾醬就很好吃。

簡樸的小吃店，記憶中古早味湯麵到小菜，整體給人美味與CP值兼具的感受。

店名：賣麵炎仔 金泉小吃店

地址：台北市大同區安西街106號

營業時間：7:00~14:30

捷運：大橋頭站一號出口，步行約6分鐘

開車：大稻埕公園地下停車場，步行5分鐘內