2024-11-15

上週我跟好友在台南聚會時，聊到了台南今年最夯的打卡景點，大家七嘴八舌得討論後，一致推薦了女王一個台南的新地標，超美的幾何形玻璃屋「清景麟坐忘林」。受到好友鼓吹的女王，馬上就來了一趟說走就走的旅程。接下來就讓我們帶大家來看看這個，台南歸仁區最新的2025台南最新景點&網美打卡熱點「坐忘林」吧！

台南家具

⏏文章摘要

清景麟坐忘林在哪裡？

地址：711台南市歸仁區明德路X中正南路二段 交叉路口（玻璃屋）

營業時間：10:00 - 18:00

電話：06-303-3311

「清景麟坐忘林」位於台南歸仁區的明德路與中正南路二段交叉口。這個位置距離台南高鐵站不遠，算得上是「高鐵特區」的閃亮新星。如果你搭高鐵到台南，從高鐵站出來只要開個幾分鐘車就能抵達，非常方便。這裡不僅交通方便，還有寬敞的停車場，隨便停就能來打卡啦！

坐忘林-超美幾何形玻璃屋

走到坐忘林，第一眼就會被這超美的台南 幾何玻璃屋外觀所吸引。這超美的幾何玻璃屋是由台南的清水模大師毛森江老師操刀設計，以不規則的幾何設計加上大面積的透明玻璃幕牆，巧妙地將建築與周圍的自然景致相融合，彷彿一個嵌入大自然的明珠，這超美的建築真的讓女王拍道都不想停下來啦~

參觀坐忘林-抽免費日本來回機票

對了！大家在坐忘林外美拍完後，絕對要再預約進入建案內參觀，因為現在清景麟坐忘林正在舉辦參觀就可以免費拿抽獎機票的活動！這樣的「見面禮」真的誠意十足，而且聽說不少人都衝著這個活動前來，不僅能拍美照，還有機會贏得大獎喔！

活動日期：2024/11/09~12/25止，至【清景麟坐忘林】參觀即可獲得一張免費機票抽獎券，購屋可再獲得一張。

※ 以上活動若有異動，請依坐忘林粉絲專頁資訊為主，以上僅供參考。

清景麟坐忘林介紹

外觀的玻璃材質不僅提供了開放的視野，讓建築內外的景觀得以無縫連接，還帶來了豐富的光影變化。這個接待中心不僅外觀像藝術品，內部更是氣派又充滿設計感。一進門，寬敞的接待區大到可以辦一場小型音樂會，當陽光灑進屋內，玻璃的反射效果更是把周圍的景色完美地呈現出來，白色的建築與綠意相互映襯，簡直就像一幅現代藝術畫作。

再往裡面走，一座壯觀的14層樓縮小模型映入眼簾，這是清景麟坐忘林的核心展示之一，展現了建築的每一處細節與設計巧思。模型細膩地再現了建案的全貌，從外牆的幾何線條到陽台的景觀設計，甚至每一層樓的格局、窗戶的擺放位置，都清晰呈現。模型旁邊還點綴著綠意盎然的景觀佈置與周邊設施，讓人彷彿置身於一個微縮版的夢幻社區。

這座模型不僅精細到讓人驚嘆，還流露出設計師的深厚用心，每一筆一劃都展示出對生活品質的重視與追求。而且清景麟坐忘林的超大的萬坪綠地設計更是模型中的亮點，彷彿一座都市中的綠洲，讓女王看得都想進去散步啦~

坐忘林獲獎事蹟

話說清景麟坐忘林可不是普通的建案。光是2023年到2024年，它就橫掃了各大國際設計獎項：

2024 WILD Design Awards 金獎

2024 柏林設計大獎 Berlin Design Awards 銀獎

2023 英國倫敦傑出地產大獎 OPAL 優勝獎

2023 法國創新設計 Novum Design Awards 金獎

2023 美國謬思設計 MUSE Design Awards 銀獎

看完這些厲害的大獎後，已經讓女王想要購屋啦~哈哈

而且女王還在獎盃旁發現了店家咖啡吧檯上，竟然有超厲害的超厲害的咖啡機 Kees Van Der Westen SLIM JIM Duette 雙孔營業機2220V，堪稱咖啡機界的愛馬仕！ 看來如果只是走進來喝一杯咖啡，也非常值得阿！

坐忘林絕美日式無印風樣品屋

走進清景麟坐忘林的樣品屋，馬上能感受到濃厚的無印風與日式侘寂風格，整個空間給人一種質樸又沉靜的氛圍。從一房到二房的配置，設計上處處流露出生活質感，像是住進一個詩意十足的靜謐空間。這環境真的優美到讓女王都想住下來啦~

無印風格讓這個樣品屋呈現出極簡之美，牆面以潔白色調和木質裝飾相互搭配，柔和的自然色調貫穿整個空間，不論是牆上的燈光設計還是家具選擇，都透露著舒適和溫暖。無論走進哪一間，都有種讓人不自覺放鬆的感覺，像是瞬間被包裹在大自然的懷抱裡，能住在這裡就太幸福啦~

除了擁有美輪美奐的樣品屋，坐忘林在建築細節上也非常優秀。結構上特別採用了高品質的Alfa Safe柱中柱設計，這種先進的工法提供優秀的抗震，為住戶帶來更高的安全感與穩定性。而地理位置上，清景麟坐忘林距離台南高鐵站僅數分鐘車程，讓日常出行更為便捷。同時，周邊更有一條寬達80米的綠園道，讓你上下班不會塞到暈倒，這些兼具美學與實用性的貼心設計與優越地點，真的會住的超舒服阿~

坐忘林購屋好禮！清景麟．森/CASA．朝日燒

清景麟集團不僅致力於打造優質建築，更注重環保與永續發展，從高雄起步，逐步將創新設計帶向國際，並推動對大自然的尊重與保護。此次，清景麟與森/CASA攜手合作，並邀請有超過四百年歷史的朝日燒，共同呈現一系列精緻陶藝作品。購屋者不僅能享有清景麟高品質的居住空間，還能獲得這些來自朝日燒的手作陶器，感受傳統與藝術的結合，只送不賣！除此之外，清景麟還會不定期推出限量活動，讓更多人能夠擁有這份獨特的藝術禮物。



※朝日燒源自日本宇治，專為皇室製作陶器，並且由第十六代傳人松林豊齋親手製作，選用宇治獨特的陶土，設計出簡約優雅的陶杯。這些陶杯的月白釉象徵藍天，古典黑釉則映襯山林的氣息，代表了清景麟對大自然的珍愛與敬重。

2025台南最新景點

整趟參觀體驗真的是美不勝收！無論是建築的幾何線條還是採光，都超級上鏡。每個角度都像為拍照而生，尤其在陽光灑下時，光線透過玻璃窗折射出獨特的光影效果，真是怎麼拍都美。還有那些細膩的設計細節，讓我和好友忍不住大呼驚艷，邊拍邊讚嘆設計師的用心，果然是2025台南最新景點打卡聖地！

清景麟坐忘林幾何館資訊

FB粉絲專頁：清景麟坐忘林

地址：711 台南市歸仁區明德路x中正南路二段 交叉路口（玻璃屋）

營業時間：10:00 - 18:00

電話：06-303-3311