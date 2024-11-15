不能錯過的【捷運美食】老店小吃「春來麵線」.

後山埤老店小吃，吃了會回甘的麵線.

曾經滄海難為水，碗粿肉粽配麵線。

冷冷的天來一碗熱呼呼的麵線，配著大腸蚵仔，人間美味，喝著冒著熱煙的丸子湯、挖口碗粿、再吃口肉粽，配個魯豆腐、蘿蔔，要什麼米其林，小吃就是我心中的第一名。

來到春來麵線，幾乎所有大家愛吃的小吃全包圓了，吃完幸福滿滿。

一進門，就聽到阿姨親切的問候：『美女／帥哥~要吃什麼？』

綜合麵線

涼涼的天，就想來一碗熱呼呼的麵線。

春來麵線湯頭甘甜、香氣足後，吃起來有回甘的感覺，令人印象深刻。

蚵仔是使用台灣在地，不是用進口冷凍，每天早上從產地新鮮現剝直送到店，賣完就沒了，想吃要趁早來。

因為蚵仔如果是冷凍的，吃起來就沒有甜味，進口冷凍的會比較沒有味道，同樣的大腸如果是冷凍的也會沒有甘甜的味道。

所以春來麵線的大腸是用溫體的，老闆每天透早起來清洗大腸，洗得很乾淨。

所有東西都自己清洗，自己做，就連辣醬、油蔥都是店家自己做的喔。

看起來好美味喔，迫不及待將大腸+蚵仔+麵線一口吃下。

蚵仔在嘴裡瞬間爆發出大海濃郁的香氣，大腸肥而不膩、Q彈的口感，麵線的甘甜讓味蕾彷彿化身舞孃，在舌尖上跳舞。

綜合麵線 NT$75(大)／ NT$55(小).

大腸麵線 NT$75(大)／ NT$55(小).

蚵仔麵線 NT$75(大)／ NT$55(小).

清麵線 NT$50(大)／ NT$40(小).

大腸跟蚵仔喜歡都可以單點。

大腸 NT$80.

蚵仔 NT$80.

蘿蔔

白白嫩嫩的蘿蔔，淋上醬汁，看起來就很好吃，瞧那胖呼呼、大塊的蘿蔔，就像小嬰孩，嫩到出水的臉，好想咬一口，透過外皮，就能想像咬下去噴汁的口感。

蘿蔔 NT$35

銅板價，這麼多塊蘿蔔，CP值破表。

蘿蔔配上店家特製醬汁，唇齒留香。

魯豆腐

簡單樸實的味道，每次到小吃攤，不管是米粉湯、鍋貼、牛肉麵店，我都想要點一份魯豆腐，就會回憶起小時候跟爸媽去外面吃飯，那時候小菜沒現在店家這麼多花樣，就是簡單的海帶、豆腐、滷蛋，爸爸每次都會點一份魯豆腐，配著其他主食吃，爸爸過世後，每次去外面吃飯，總是會習慣的點一份魯豆腐，就像朱自清回憶爸爸的是爸爸幫他買橘子的背影，我對爸爸的回憶就是帶我們去外面打牙祭時，點的魯豆腐。

魯豆腐 NT$30

這麼多塊豆腐才30，老闆佛心來著。

碗粿

我最愛吃碗粿了，如果店家有，我必點，但是因為愛，所以很挑，也因次常踩到雷。

碗粿 NT$45.

春來的碗粿，全部的食材都是店家自己做的，從米開始，每天現磨，沒有套粉，

早上五點起床就開始處理這些食材，磨米、瘦肉炒過、蛋、香菇、就連油蔥都是自己做的。

簡單就無所隱瞞，食材好不好、火候到不到位，一吃即知好不好，春來秉持古法製作碗粿、米香濃郁、料實在，可以品嘗出樸實而深沉的韻味。

魚貢綜合湯

戀愛可以慢慢談，湯必須趁熱喝，熱呼呼的魚貢綜合湯，在冷冷得天喝一口湯，全身毛細孔都開了。

使用豬大骨熬湯，早上6點開始熬。

魚丸湯 NT$35.

貢丸湯 NT$35.

魚貢綜合湯 NT$35.

肥嘟嘟的丸子，配上老闆從早熬煮的大骨湯，吃喜歡的東西，過吃貨的人生。

南部肉粽

吃飯不積極，思想有問題，看到這南部粽，怎能不點來吃。

肉粽米心軟、筷子就可以輕輕撥開三層肉，撒上花生粉、香菜，剛剛被老闆罵的鬱悶都被美食撫平了。

人間不值得，但碗粿、肉粽、麵線、綜合湯、蘿蔔、魯豆腐值得。

菜單

有外送服務。

店景

乾淨清潔、有冷氣。

手機充電服務。

店家資訊

食物是孤單時的伴侶，是傷心時的救贖，餓肚子的時候，就覺得什麼都不順，覺得自己超委屈，當吃了美食，填飽了肚子，現實中的不如意，生活中的不順，問題彷彿都變小了，不重要了。

所以，你今天吃麵線了嗎？

春來麵線

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