【新竹食記】新莊廟街夜市潤餅捲

這次難得逛到新莊廟街夜市來，剛逛到慈祐宮時就發現廟前有間滿滿人潮的攤子，原來這個攤子就是赫赫有名的新莊廟街夜市潤餅捲，算是廟街的代表性美食，已經營業30年以上，不管平日假日攤前總是滿滿的排隊人潮超熱門，他們的潤餅捲內有滿滿的料，看到排隊人潮跟著一起排就對了拉！
▲潤餅捲的攤子雖然不明顯，但是攤前總是有滿滿的排隊人潮，想要低調都難。
▲攤子有三個人在忙，兩個人製作潤餅一個人專門收錢打包，早期還有賣刈包現在已經沒有賣了。
▲潤餅內的配料給得相當大氣，每份都塞了滿滿的料。
▲潤餅捲 60元：潤餅捲使用小袋子分別包裝，份量頗大拿起來有重量，外皮雖然是薄皮的但不容易破掉，咬起來有QQ的口感。
▲內餡有炸蛋酥、高麗菜、豆芽菜、豆乾等等，高麗菜給得相當多口感脆甜，還有炸蛋酥的酥脆感，花生的香氣也非常搶戲，花生粉甜度適中吃多了完全不會覺得膩。
雞蛋糕短評：位在慈祐宮廟口的名店，常常有排隊人潮生意非常好，潤餅的餅皮是現做的口感不錯，內餡有炸蛋酥、高麗菜、豆芽菜、豆乾等等，花生粉很香，炸蛋酥吃起來像油條一樣有脆脆口感，蠻好吃的。
用餐環境
餐點★★★★
服務★★★★
CP值★★★★
【新莊廟街夜市潤餅捲美食資訊】
地址：新北市新莊區新莊路218號
電話：0922868572
官網：facebook
營業時間：16:00–21:30
外送：無
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：無
【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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