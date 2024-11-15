【新竹食記】新莊廟街夜市潤餅捲

這次難得逛到新莊廟街夜市來，剛逛到慈祐宮時就發現廟前有間滿滿人潮的攤子，原來這個攤子就是赫赫有名的新莊廟街夜市潤餅捲，算是廟街的代表性美食，已經營業30年以上，不管平日假日攤前總是滿滿的排隊人潮超熱門，他們的潤餅捲內有滿滿的料，看到排隊人潮跟著一起排就對了拉！

▲潤餅捲的攤子雖然不明顯，但是攤前總是有滿滿的排隊人潮，想要低調都難。

▲攤子有三個人在忙，兩個人製作潤餅一個人專門收錢打包，早期還有賣刈包現在已經沒有賣了。

▲潤餅內的配料給得相當大氣，每份都塞了滿滿的料。

▲潤餅捲 60元：潤餅捲使用小袋子分別包裝，份量頗大拿起來有重量，外皮雖然是薄皮的但不容易破掉，咬起來有QQ的口感。

▲內餡有炸蛋酥、高麗菜、豆芽菜、豆乾等等，高麗菜給得相當多口感脆甜，還有炸蛋酥的酥脆感，花生的香氣也非常搶戲，花生粉甜度適中吃多了完全不會覺得膩。

雞蛋糕短評：位在慈祐宮廟口的名店，常常有排隊人潮生意非常好，潤餅的餅皮是現做的口感不錯，內餡有炸蛋酥、高麗菜、豆芽菜、豆乾等等，花生粉很香，炸蛋酥吃起來像油條一樣有脆脆口感，蠻好吃的。



用餐環境

餐點★★★★

服務★★★★

CP值★★★★



【新莊廟街夜市潤餅捲美食資訊】

地址：新北市新莊區新莊路218號

電話：0922868572

官網：facebook

營業時間：16:00–21:30

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：無

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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