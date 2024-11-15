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【新北食記】老順香糕餅店 - 傳承四代的百年老店，必買鹹光餅、鳳梨酥、蛋黃酥

老順香
2024-11-15 23:39:00 文字：雞蛋糕生活美學專題報告
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雞蛋糕生活美學專題報告

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【新北食記】老順香糕餅店 -

 

新莊廟街是新莊一帶最早發展的鬧區，全盛時期還有港口和多間米店，因此孕育出了多間百年老店流傳至今，老順香也是其中一間百年老店，從清朝就開始營業至今，鹹光餅和鳳梨酥、蛋黃酥都是必吃，都是傳統古早味糕餅，有讓人時光倒流的感覺。

 

 

【新北食記】老順香糕餅店 -

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▲店家商品食物都是擺在騎樓，除了蛋黃酥外其他的都是個別小包裝，攜帶很方便。逛著逛著讓我想到兒時記憶中的小雜貨店賣的古早味糕點。

 

【新北食記】老順香糕餅店 -

▲糕餅這次買了綠豆糕、塩梅糕和鹹蔥糕，外觀呈現長方型有各別小包裝。

 

【新北食記】老順香糕餅店 -

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綠豆糕是壓成長方型的薄片，口感扎實有濃郁綠豆糕香氣，甜度也很適中，很喜歡糕餅溶化在舌頭的瞬間，香氣馬上充滿嘴中。

 

【新北食記】老順香糕餅店 -

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塩梅糕吃起來鹹甜鹹甜的，咬一口嘴中散發著淡淡的梅子香氣，吃起來很唰嘴。

 

【新北食記】老順香糕餅店 -

 

【新北食記】老順香糕餅店 -

鹹蔥糕是鹹的口味，有濃郁的油蔥香氣，但鹹的口味我比較吃不習慣。

 

 

【新北食記】老順香糕餅店 -

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鹹光餅是店內招牌之一，又被稱為平安餅，使用低筋麵粉製作，上面有芝麻點綴，吃起來有淡淡的麵粉香，與小時候常吃的蘋果麵包味非常相似。

 

【新北食記】老順香糕餅店 -

 

【新北食記】老順香糕餅店 -

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▲第一次吃到薄片的鳳梨酥，外皮有酥酥的口感，內餡的鳳梨甜度很高，吃多了會有點膩，配著茶點會比較剛好。

 

【新北食記】老順香糕餅店 -

▲很久沒吃到太陽餅就買來吃看看，我很喜歡太陽餅一層層酥酥的餅皮，麥芽糖的香氣配上餅皮的香兩者超搭，吃這個一定會掉個滿身都是屑。

 

雞蛋糕短評：新莊街的百年餅店，鳳梨酥、蛋黃酥和繼光餅都是熱門商品，繼光餅吃起來很扎實香香的有點像蘋果麵包的口感，太陽餅餅皮厚實，內餡的麥芽糖很香甜度適中。


用餐環境
餐點★★★★   
服務★★★
CP值★★★★☆


【老順香糕餅店美食資訊】

地址：新北市新莊區新莊路341號
電話：0229921639
官網：無
營業時間：09:00–21:00
外送：無
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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