法樂公爵手工坊

店家地址：新竹縣竹北市文喜街33號

聯絡電話：03-5585880

營業時間：平日 10:30-20:00 假日 10:30-18:00

官方網站： 法樂公爵: 新竹伴手禮首選

官方臉書： 法樂公爵手工坊

官方IG： falebakery

時間也過太快了吧，今年竟然只剩下一個多月而已，也差不多要開始物色2025年的年節禮盒了

在百花齊放的甜點世界裡，第一個要分享給大家的2025年節伴手禮，

就是這家來自新竹的 法樂公爵 ，他們推出的金色年華禮盒A款

以紅色為基底的簡約設計，點綴上金色的提繩，呼應著上面燙霧金那想低調又難以抵擋的光芒

打開裡面是和外在有點反差的粉嫩繽紛，感覺像是一個春天剛開啟的新生，

所有的新鮮事物正在舒展開來，讓人充滿小雀躍的心情，帶點生意盎然的想像力，正在萌芽。

一次可以品嘗到奶油巴克斯、可可巴克斯、水果夾心餅、紫蘇夾心餅、藏心酥、

法式焦糖烤片和蜜柚火山豆塔的絕妙組合

帶著濃郁奶油香氣的鬆軟手工餅皮，內藏著的是被藍莓醬的濃情蜜意包裹著的核桃與蔓越莓果乾，

很多莓果類的甜點，他們會為了掩蓋酸而加了很多的糖，導致吃起來是酸與甜的極致拉扯，

但是這個藏心酥完全沒有這個問題，吃起來不只沒有討人厭的尖酸，也沒有過於奉承的甜蜜，

溫柔又滑順的蜜感，將一切輕輕揉和，在你的口中拉開完美的序曲。

奶油巴克斯裡面的內餡是鳳梨法式牛軋糖，口感柔軟又不黏牙，非常討喜。

可可巴克斯裡面則是有濃郁的75%可可甘納許包裹著飽滿的夏威夷豆，

可可的濃郁與堅果的香氣，不相上下的齊頭並進，

餅乾的部份吃起來很豐厚酥鬆，和內餡可以很好的相容。

水果夾心餅和紫蘇夾心餅應該是滿多人喜歡的款，誰能拒絕這種神仙組合。

水果夾心餅內含的綜合水果乾，讓人每一口都可以咬到不同風味的驚喜，很有樂趣。

我個人則是更偏愛這個原味的紫蘇夾心餅，因為有他們的獨家配方在裡面，吃起來特別香軟不膩口

酥脆的法式焦糖烤片，一包裡面有兩片法國麵包耶，是乘載著最有異國風情的小點心~

一入口就讓我驚豔的應該就是這個蜜柚火山豆塔了，我本來對他的預期就是一般豆塔的滋味，

沒想到那獨特的蜜柚香氣就像讓我從朦朧中甦醒了一樣，馬上盯著他，心裡想這是什麼啊，也太好吃了吧。

看了一下他的介紹，他的法式焦糖是使用法國鮮奶油和台灣龍眼蜜煮出來的強強聯手，

而且他還在中間偷偷藏了一層法式牛軋糖，難怪吃起來一點也不乾硬，讓人想替他鼓鼓掌