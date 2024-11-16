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【甜點】法樂公爵手工坊 2025年新年禮盒 金色年華 藏心酥 巴克斯 焦糖烤片 蜜柚火山豆塔 紫蘇原味夾心餅 夏威夷水果夾心餅

2024-11-16 04:29:00 文字：shouyadog
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法樂公爵手工坊

店家地址：新竹縣竹北市文喜街33號

聯絡電話：03-5585880

營業時間：平日 10:30-20:00   假日 10:30-18:00

官方網站：法樂公爵: 新竹伴手禮首選

官方臉書：法樂公爵手工坊

官方IG：falebakery

 

【甜點】法樂公爵手工坊 2025年新年禮盒 金色年華 藏心酥

 

時間也過太快了吧，今年竟然只剩下一個多月而已，也差不多要開始物色2025年的年節禮盒了 【甜點】法樂公爵手工坊 2025年新年禮盒 金色年華 藏心酥

在百花齊放的甜點世界裡，第一個要分享給大家的2025年節伴手禮，

就是這家來自新竹的法樂公爵，他們推出的金色年華禮盒A款 【甜點】法樂公爵手工坊 2025年新年禮盒 金色年華 藏心酥

 

【甜點】法樂公爵手工坊 2025年新年禮盒 金色年華 藏心酥

【甜點】法樂公爵手工坊 2025年新年禮盒 金色年華 藏心酥

 

以紅色為基底的簡約設計，點綴上金色的提繩，呼應著上面燙霧金那想低調又難以抵擋的光芒 【甜點】法樂公爵手工坊 2025年新年禮盒 金色年華 藏心酥

 

【甜點】法樂公爵手工坊 2025年新年禮盒 金色年華 藏心酥

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打開裡面是和外在有點反差的粉嫩繽紛，感覺像是一個春天剛開啟的新生，

所有的新鮮事物正在舒展開來，讓人充滿小雀躍的心情，帶點生意盎然的想像力，正在萌芽。

 

【甜點】法樂公爵手工坊 2025年新年禮盒 金色年華 藏心酥

 

一次可以品嘗到奶油巴克斯、可可巴克斯、水果夾心餅、紫蘇夾心餅、藏心酥、

法式焦糖烤片和蜜柚火山豆塔的絕妙組合 【甜點】法樂公爵手工坊 2025年新年禮盒 金色年華 藏心酥

 

【甜點】法樂公爵手工坊 2025年新年禮盒 金色年華 藏心酥

 

帶著濃郁奶油香氣的鬆軟手工餅皮，內藏著的是被藍莓醬的濃情蜜意包裹著的核桃與蔓越莓果乾，

很多莓果類的甜點，他們會為了掩蓋酸而加了很多的糖，導致吃起來是酸與甜的極致拉扯，

但是這個藏心酥完全沒有這個問題，吃起來不只沒有討人厭的尖酸，也沒有過於奉承的甜蜜，

溫柔又滑順的蜜感，將一切輕輕揉和，在你的口中拉開完美的序曲。

 

【甜點】法樂公爵手工坊 2025年新年禮盒 金色年華 藏心酥

 

奶油巴克斯裡面的內餡是鳳梨法式牛軋糖，口感柔軟又不黏牙，非常討喜。

可可巴克斯裡面則是有濃郁的75%可可甘納許包裹著飽滿的夏威夷豆，

可可的濃郁與堅果的香氣，不相上下的齊頭並進，

餅乾的部份吃起來很豐厚酥鬆，和內餡可以很好的相容。

 

【甜點】法樂公爵手工坊 2025年新年禮盒 金色年華 藏心酥

 

水果夾心餅和紫蘇夾心餅應該是滿多人喜歡的款，誰能拒絕這種神仙組合。

 

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水果夾心餅內含的綜合水果乾，讓人每一口都可以咬到不同風味的驚喜，很有樂趣。

我個人則是更偏愛這個原味的紫蘇夾心餅，因為有他們的獨家配方在裡面，吃起來特別香軟不膩口 【甜點】法樂公爵手工坊 2025年新年禮盒 金色年華 藏心酥

 

【甜點】法樂公爵手工坊 2025年新年禮盒 金色年華 藏心酥

 

酥脆的法式焦糖烤片，一包裡面有兩片法國麵包耶，是乘載著最有異國風情的小點心~ 【甜點】法樂公爵手工坊 2025年新年禮盒 金色年華 藏心酥

 

【甜點】法樂公爵手工坊 2025年新年禮盒 金色年華 藏心酥

 

一入口就讓我驚豔的應該就是這個蜜柚火山豆塔了，我本來對他的預期就是一般豆塔的滋味，

沒想到那獨特的蜜柚香氣就像讓我從朦朧中甦醒了一樣，馬上盯著他，心裡想這是什麼啊，也太好吃了吧。

看了一下他的介紹，他的法式焦糖是使用法國鮮奶油和台灣龍眼蜜煮出來的強強聯手，

而且他還在中間偷偷藏了一層法式牛軋糖，難怪吃起來一點也不乾硬，讓人想替他鼓鼓掌 【甜點】法樂公爵手工坊 2025年新年禮盒 金色年華 藏心酥

 

【甜點】法樂公爵手工坊 2025年新年禮盒 金色年華 藏心酥

 

正在找尋2025年新年禮盒，或是想要企業送禮的朋友，可以參考這家法樂公爵看看喔~ 【甜點】法樂公爵手工坊 2025年新年禮盒 金色年華 藏心酥

 

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