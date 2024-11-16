法樂公爵手工坊
店家地址：新竹縣竹北市文喜街33號
聯絡電話：03-5585880
營業時間：平日 10:30-20:00 假日 10:30-18:00
官方網站：法樂公爵: 新竹伴手禮首選
官方臉書：法樂公爵手工坊
官方IG：falebakery
時間也過太快了吧，今年竟然只剩下一個多月而已，也差不多要開始物色2025年的年節禮盒了
在百花齊放的甜點世界裡，第一個要分享給大家的2025年節伴手禮，
就是這家來自新竹的法樂公爵，他們推出的金色年華禮盒A款
以紅色為基底的簡約設計，點綴上金色的提繩，呼應著上面燙霧金那想低調又難以抵擋的光芒
打開裡面是和外在有點反差的粉嫩繽紛，感覺像是一個春天剛開啟的新生，
所有的新鮮事物正在舒展開來，讓人充滿小雀躍的心情，帶點生意盎然的想像力，正在萌芽。
一次可以品嘗到奶油巴克斯、可可巴克斯、水果夾心餅、紫蘇夾心餅、藏心酥、
法式焦糖烤片和蜜柚火山豆塔的絕妙組合
帶著濃郁奶油香氣的鬆軟手工餅皮，內藏著的是被藍莓醬的濃情蜜意包裹著的核桃與蔓越莓果乾，
很多莓果類的甜點，他們會為了掩蓋酸而加了很多的糖，導致吃起來是酸與甜的極致拉扯，
但是這個藏心酥完全沒有這個問題，吃起來不只沒有討人厭的尖酸，也沒有過於奉承的甜蜜，
溫柔又滑順的蜜感，將一切輕輕揉和，在你的口中拉開完美的序曲。
奶油巴克斯裡面的內餡是鳳梨法式牛軋糖，口感柔軟又不黏牙，非常討喜。
可可巴克斯裡面則是有濃郁的75%可可甘納許包裹著飽滿的夏威夷豆，
可可的濃郁與堅果的香氣，不相上下的齊頭並進，
餅乾的部份吃起來很豐厚酥鬆，和內餡可以很好的相容。
水果夾心餅和紫蘇夾心餅應該是滿多人喜歡的款，誰能拒絕這種神仙組合。
水果夾心餅內含的綜合水果乾，讓人每一口都可以咬到不同風味的驚喜，很有樂趣。
我個人則是更偏愛這個原味的紫蘇夾心餅，因為有他們的獨家配方在裡面，吃起來特別香軟不膩口
酥脆的法式焦糖烤片，一包裡面有兩片法國麵包耶，是乘載著最有異國風情的小點心~
一入口就讓我驚豔的應該就是這個蜜柚火山豆塔了，我本來對他的預期就是一般豆塔的滋味，
沒想到那獨特的蜜柚香氣就像讓我從朦朧中甦醒了一樣，馬上盯著他，心裡想這是什麼啊，也太好吃了吧。
看了一下他的介紹，他的法式焦糖是使用法國鮮奶油和台灣龍眼蜜煮出來的強強聯手，
而且他還在中間偷偷藏了一層法式牛軋糖，難怪吃起來一點也不乾硬，讓人想替他鼓鼓掌
正在找尋2025年新年禮盒，或是想要企業送禮的朋友，可以參考這家法樂公爵看看喔~