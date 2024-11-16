每次結束宜蘭的行程後,總會沿著風光明媚的濱海公路回台北.

行經頭城外澳時,就會看到這個有點像一塊Cheese的黃色建築.

建築物的顏色非常鮮艷,很難不去注意到.

早期是外澳服務區 Waiao Service Area,也是著名的外澳伯朗咖啡館.

一直就很想進來看看,但是看到那長長的排隊車陣,只好一直路過.....

時隔多年後,這次總是專程前來.

外澳服務區 Waiao Scenic Area

炎炎夏日，想來趟消暑的沙灘戲水行，不妨來到外澳服務區，這棟看起來像飛行傘，也像一艘大船的鮮黃色建築是由名建築師姚仁喜設計，極富現代感的外觀具有多重意象，歡迎發揮你的想像力，親身體會這棟建築的特別。

黃色外牆襯著藍天大海，正對著龜山島，獨擁一片沙灘，還有蔚藍的海堤步道，每當晨昏陽光落在海面，遊客嬉戲的剪影映入眼簾，與龜山朝日、神龜戴帽的美景相映成趣。除了有絕美風景外，外澳沙灘也是衝浪客聖地，沙灘旁有店家提供衝浪教學，新手也可享受在浪花奔馳的快感；附近山頂上則有飛行傘基地，坐上飛行傘升上天空後可俯視整個外澳的海岸線，美麗又壯觀，這裡豐富的陸海空三域活動吸引許多遊客來冒險挑戰。

服務區內貼心設有付費的淋浴區，室內9號咖啡館更提供咖啡、餐飲小點和借問站服務，大片落地窗可遠望太平洋濱海美景及龜嶼佳景，號稱是離海邊最近的咖啡館，旅人們在戲水嬉遊後可以到此飽食賞景，休憩放鬆身心。

以上資料摘錄自東北角及宜蘭海岸國家風景區

蠻多人客會取這個景,所以也是要跟拍一下.

走上階梯後,眼前這片海景,以及遠處的龜山島,很美.

這個鞦韆是鎖死的,所以無法使用,但是可以坐著拍網美照.

原本放在沙灘上的地標,大概是因為颱風的關係,所以收進來擺在這裡.

不過搭配背後的棕櫚樹,這樣的景也蠻不錯的.

看著飛行傘緩緩降落在沙灘上,真的會有一股衝動.

有機會,應該可以飛一下.

原本是外澳伯朗咖啡館,也不知何時改成九號咖啡外澳館.

前一陣很轟動的是九號咖啡石城館,我也有去看過.

只是沒想到,這裡也變成了九號咖啡.

因為接近中午用餐時間,現場陸續湧進很多人客.

幸好進來得快,還可以搶到一個靠窗的座位.

一整片的落地窗,再加上外面的海景.

想拍照的人客,我非常建議早點進來.

趁著人客還不多的時候,點杯咖啡,拍拍網美照.

在點餐區點完餐點後,就等候叫號,再自行前往取餐區取餐.

用餐完畢後,也請自行將餐盤放置回收區,留下一個乾淨的座位給下一組人客.

另外一側的出入口.

你今天chill了嗎???

這片網美牆也不要錯過喔!!!

餐點來了.....

熱茶+熱拿鐵+水果鬆餅

茶和咖啡都ok,還不錯.

但是這個水果鬆餅,真的讓我嚇了一跳.

或許是因為容器的關係,份量看起來非常多,整個堆起來像座山.

小姐們如果要點鬆餅,可能會吃不完.

洋蔥圈

我個人是覺得很美式的做法,給的量都不算少.

金桔利鴨賞蔥油餅披薩

雖然烤到有一點焦黑了,但是還是值得推薦.

點餐時沒有注意到"蔥油餅",只看到了鴨賞就點了.

這一口咬下去,真的不得了了.

料多味美是一定要講的,但是用蔥油餅做底,還真的蠻搭的.

在宜蘭,蔥油餅加蛋,大家一定都吃過.

蔥油餅當成披薩餅皮,上面加滿了鴨賞和起司,應該不多見吧.

宜蘭的兩種道地美食,一次享受.

這裡真的可以好好chill一下,只是很容易客滿而已.

比起石城館,我會比較喜歡來外澳館.