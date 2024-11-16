當六張犁捷運站的街角，冒出一家充滿藝術氣息的餐廳大家會不會也跟我一樣立刻想去探探這個新秘境？

今天就帶大家走進 Bloom Bistro 綻．食，一個讓味蕾與靈感碰撞的空間，輕鬆舒適的環境與用心的料理，保證讓人吃到捨不得離開！

店外的設計低調而吸引我的目光，簡潔中帶著巧思的佈局，彷彿在城市的喧囂中輕輕畫出一道沉靜的界線。

推開門，一種沉靜卻溫暖的氣息撲面而來純淨的色調與流暢的線條相互交融，空間設計在簡約中展現細膩感，每一處擺設都散發出店家的用心。

這裡的氛圍恰似都市人理想的喘息之地——不張揚，卻充滿溫度與故事，這裡的氛圍也非常適合拍照打卡，每一個角落都能拍出美麗的照片。

Bloom Bistro 採用掃碼點餐系統，掃一下就能直接看到 Menu，讓你快速瀏覽餐點選擇從主餐到甜點都有讓人想點一輪的魔力。

一起跟我們享用美食吧！

法式蒜香奶油鮮蝦麵，滿滿的奶香與蒜香交織在一起的味道撲鼻而來讓我很有食慾。

蒜香濃烈，奶油順滑而剝殼蝦吃起來很彈牙而每一根麵條都完美地吸附了醬汁麵條有嚼勁。

翼板牛排餐盤這道餐盤的搭配相當精緻，有嫩滑的炒蛋、酥脆的薯絲餅、爽口的綜合生菜，配上多汁的翼板牛排看起來很豐盛。

翼板牛排外焦內嫩，微微胡椒香氣咬開時肉汁四溢，鹹味也恰到好處的展現簡直像是在跟你說「來，我讓你忘記所有煩惱！」那豐富的肉香彷彿是在舌尖上盡情舞動著怎麼那麼好吃啊！

炒蛋柔順滑嫩，恰到好處地中和了牛排的濃烈滋味，讓你吃到飽滿的肉感，又不會過於膩而那那酥脆的薯絲餅，外層金黃酥脆挺好吃的。

新鮮爽脆生菜搭配油醋醬，搭配起來讓整道餐盤的層次感爆表。

紐澳良雞翅一口咬下去，外皮炸得酥脆，卻依然鎖住了濃郁的醬汁香料搭配得剛剛好，微辣帶點煙熏的風味，雞肉鮮嫩多汁每咬一口都能感受到那個熟悉的辣味和香氣在舌尖越吃越過癮，根本停不下來。

點了一杯紅酒卡本內蘇維濃紅葡萄酒是一款非常受歡迎的紅酒，它的味道濃郁且層次分明，果香甜美的氣息滿滿在嘴裡散開，也不會太澀。

隨餐喝杯紅酒這酸甜的平衡感恰到好處，微醺的感覺輕輕襲來，為整頓餐點增添了一份浪漫的氣息，無論是與朋友共享還是自己享受，都是一種恰如其分的美也要記得喝酒不卡車的喝酒不開車開車不喝酒。

來到這裡，不容錯過的還有他們的甜點而今天我們點了招牌布丁脆脆與極品奶酪。

招牌布丁脆脆，口感滑嫩卻帶有微微韌度，這種細膩的質地讓每一口都充滿層次感。

它不像一般的滑順布丁那樣完全柔軟，而是保留了一些彈性，讓人吃起來更有咀嚼感。而當搭配脆脆的餅乾（椪餅吧！），兩種截然不同的口感讓布丁變得更加豐富，也讓吃的過程變得更加有趣。

極品奶酪，質地綿密細緻，上頭是淡淡的黑糖粉，吃上一口就能感受到它的濃郁和順滑，細膩的口感是甜點愛好者必試的選擇。

想來一口嗎？

🍽 心得分享Bloom Bistro 綻．食不僅在餐點很下功夫，讓餐點都帶來視覺和味覺的享受，而且店內的氛圍也非常適合長時間停留，無論是與朋友聚餐還是自己來度過一個悠閒的下午，這裡都能讓你感受到滿滿的幸福感。

📍 店家資訊：

Bloom Bistro 綻．食

地址：台北市大安區樂利路40號1樓

營業時間：11:30 至 20:30（每週二公休）

最後點餐時間：19:50，20:30打烊

正式營運時間後續Google 為主。

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