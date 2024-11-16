武廟市場又一間古早味懷舊辦桌菜 春福魚翅羹

傳承三代的辦桌菜佳餚，每天新鮮烹飪供應

招牌魚翅羹、麻油米糕、油飯、白菜滷、肉燥飯

傳承阿公、爸爸辦桌菜，超過35年以上的美味

很多饕客一吃就會持續回流，正宗辦桌菜風味、讓老饕都愛很

春福魚翅羹 麻油米糕 麻油雞 古早味油飯

位置：高雄市苓雅區正言路42號

電話號碼： 0911 193 851

營業時間：10:30~21:00 (週一公休)

IG：ch_.unfu

就是這間 春福魚翅羹，早上十點半就開始營業

下午時段也可以吃到，每天新鮮賣完就會提早收攤

價格很親民實惠，內用環境也相當好

下午時段很多上班族、司機大哥都會特地來用餐

口耳相傳的好吃 春福魚翅羹，就在武廟市場附近

熟客也都會先打電話來大量訂購魚翅羹

花少錢就可吃到星級餐廳的 平民魚翅羮

屏東內埔辦桌菜傳承超過37年以上的懷舊美食

店鋪很舒服、古色古香的懷舊氣氛，就能大口享用古早味美食

營業到晚上九點，通常八點來就提早打烊~堅持新鮮販售、賣完為止

內有有菜單

招牌油飯、米糕、白菜滷都要記得點

麻油雞米糕、麻油雞湯都是季節限定

餐具、醬料自取，有特製辣椒醬、屏東辣椒醬、黑醋、胡椒粉可使用

外帶內用都很大碗，帶有扁魚香氣的苓雅魚翅羹推薦

使用冬粉翅，傳承阿公製法的羹湯

每一湯匙都有豐富的料，冬粉翅、蝦仁、筍絲、蝦米、扁魚等用料

這間讓我家爸媽也超喜歡，早期阿公也是當總鋪師，最後歡迎的二路羹就是這位

好多老饕都吃的出懷舊的風味，過年過節都會提早搶購

(老闆娘說他們也會開放辦桌菜年菜，有興趣都可以詢問，而且是當天新鮮烹飪的)

麻油米糕、古早味油飯都是每天隨機供應

所以來的時候有時是麻油雞米糕，有時候是古早味油飯

都是每天繁雜功夫製作的麻油米糕，使用台南麻油煸炒製作

蒸籠可以保持溫度、讓米糕保有濕潤度

內用都是使用陶瓷碗盤，可以保持美食的溫熱感

遵循古法製作，每天一大早就要開始炒料、備料製作，十點半直接新鮮開賣

堅持新鮮不使用冷凍，美味度絕對吃的到

肉燥飯也很南部味，肥肉雖然多、好吃不油膩

上面還會加上魚鬆唷!

內用都會有服務人員端到座位，不用跑來跑去

跟家人幾乎把餐點都點了一輪，因為都很想吃

春福魚翅羹

招牌魚翅羹，料很多、勾芡不多剛剛好

上面還放上新鮮的白蝦，增加鮮味

白蝦很新鮮好吃，一碗大概有四尾

筍絲帶有脆度、還有冬粉翅滑溜脆度

每一口都很夠味，帶出扁魚、蝦米、香菇豐富味道

像我自己來吃，就點一碗魚翅羹加肉燥飯就能吃很飽

白菜滷

我最愛吃白菜滷，推薦一定要點!

整個白菜滷製軟嫩細緻，帶有香甜滋味與扁魚、蝦米鮮味

絕對開胃好吃，超愛白菜滷

白菜滷我自己都會吃掉一碗，就愛這懷舊滋味

麻油雞米糕

秋冬開始供應麻油雞米糕、麻油雞湯，純樸最溫暖滋味

米飯也都有用麻油煸製作，加上麻油雞、滿滿一碗

端上來就聞到麻油香氣，雞肉都很大塊

雞肉比想像中還有軟嫩好咀嚼，帶出麻油香氣提味

糯米帶出優雅的麻油香氣，讓味蕾都開了

帶有軟糯糯的口感，不燥熱很開胃唰嘴

古早味麻油雞米糕推薦

滷筍干

一定要點滷筍干，口味超懷舊

絕對是開胃必吃的小吃

口感清脆中帶有軟嫩滑順，保有筍子本身的清脆口感

正宗封肉搭配的滷筍干

肉燥飯

對你沒看錯，這是帶有台南味的肉燥飯

肉燥飯上面還加了一大湯匙的魚酥，基本上都是米糕會淋上滷汁、灑上魚酥

鹹香開胃帶有甜味，很唰嘴好吃，一點都不會有肉燥的油膩感

整個入口豐富香氣，秒殺吃完

就說一碗魚翅羹配上一碗肉燥飯，不僅很飽還很完美

丸子湯

精心挑選的手工丸子，大小顆都有

湯頭很清甜爽口，味道剛剛好

手工丸子很軟Q，帶出鮮味

重口味記得加特製辣椒醬

自家編製香中帶有辣度

還有屏東出品的辣椒醬，帶有甜味香氣

傳承的辦桌菜魚翅羹，好吃推薦

內用環境相當不錯，可以吃到真正辦桌菜佳餚

老闆娘他們也會賣辦桌佳餚年菜，有興趣都可以來訂

而且不是冷凍，都是當天新鮮烹飪的，拿回家就可以吃

門口可以停摩托車，在地人推薦的春福魚翅羹

春福魚翅羹 麻油米糕 麻油雞 古早味油飯

位置：高雄市苓雅區正言路42號

電話號碼： 0911 193 851

營業時間：10:30~21:00 (週一公休)

IG：ch_.unfu