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傳承三代辦桌菜 懷舊古早味 春福魚翅羹，鄰近武廟市場油飯、麻油米糕、麻油雞、白菜滷、魚翅羹 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

2024-11-16 09:47:00 文字：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
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跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

傳承三代辦桌菜 懷舊古早味 春福魚翅羹，鄰近武廟市場油飯、麻油米糕、麻油雞、白菜滷、魚翅羹 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

武廟市場又一間古早味懷舊辦桌菜 春福魚翅羹
傳承三代的辦桌菜佳餚，每天新鮮烹飪供應
招牌魚翅羹、麻油米糕、油飯、白菜滷、肉燥飯

傳承阿公、爸爸辦桌菜，超過35年以上的美味
很多饕客一吃就會持續回流，正宗辦桌菜風味、讓老饕都愛很

春福魚翅羹 麻油米糕 麻油雞 古早味油飯
位置：高雄市苓雅區正言路42號
電話號碼： 0911 193 851
營業時間：10:30~21:00 (週一公休)
IG：ch_.unfu

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就是這間 春福魚翅羹，早上十點半就開始營業
下午時段也可以吃到，每天新鮮賣完就會提早收攤

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價格很親民實惠，內用環境也相當好
下午時段很多上班族、司機大哥都會特地來用餐
口耳相傳的好吃 春福魚翅羹，就在武廟市場附近

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熟客也都會先打電話來大量訂購魚翅羹
花少錢就可吃到星級餐廳的 平民魚翅羮

屏東內埔辦桌菜傳承超過37年以上的懷舊美食

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店鋪很舒服、古色古香的懷舊氣氛，就能大口享用古早味美食

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營業到晚上九點，通常八點來就提早打烊~堅持新鮮販售、賣完為止

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內有有菜單
招牌油飯、米糕、白菜滷都要記得點

麻油雞米糕、麻油雞湯都是季節限定

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餐具、醬料自取，有特製辣椒醬、屏東辣椒醬、黑醋、胡椒粉可使用

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外帶內用都很大碗，帶有扁魚香氣的苓雅魚翅羹推薦

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使用冬粉翅，傳承阿公製法的羹湯
每一湯匙都有豐富的料，冬粉翅、蝦仁、筍絲、蝦米、扁魚等用料

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這間讓我家爸媽也超喜歡，早期阿公也是當總鋪師，最後歡迎的二路羹就是這位
好多老饕都吃的出懷舊的風味，過年過節都會提早搶購

(老闆娘說他們也會開放辦桌菜年菜，有興趣都可以詢問，而且是當天新鮮烹飪的)

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麻油米糕、古早味油飯都是每天隨機供應
所以來的時候有時是麻油雞米糕，有時候是古早味油飯

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都是每天繁雜功夫製作的麻油米糕，使用台南麻油煸炒製作
蒸籠可以保持溫度、讓米糕保有濕潤度

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內用都是使用陶瓷碗盤，可以保持美食的溫熱感
遵循古法製作，每天一大早就要開始炒料、備料製作，十點半直接新鮮開賣
堅持新鮮不使用冷凍，美味度絕對吃的到

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肉燥飯也很南部味，肥肉雖然多、好吃不油膩
上面還會加上魚鬆唷!

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內用都會有服務人員端到座位，不用跑來跑去

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跟家人幾乎把餐點都點了一輪，因為都很想吃

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春福魚翅羹
招牌魚翅羹，料很多、勾芡不多剛剛好
上面還放上新鮮的白蝦，增加鮮味

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白蝦很新鮮好吃，一碗大概有四尾

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筍絲帶有脆度、還有冬粉翅滑溜脆度

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每一口都很夠味，帶出扁魚、蝦米、香菇豐富味道

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像我自己來吃，就點一碗魚翅羹加肉燥飯就能吃很飽

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白菜滷
我最愛吃白菜滷，推薦一定要點!
整個白菜滷製軟嫩細緻，帶有香甜滋味與扁魚、蝦米鮮味

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絕對開胃好吃，超愛白菜滷

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白菜滷我自己都會吃掉一碗，就愛這懷舊滋味

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麻油雞米糕
秋冬開始供應麻油雞米糕、麻油雞湯，純樸最溫暖滋味
米飯也都有用麻油煸製作，加上麻油雞、滿滿一碗

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端上來就聞到麻油香氣，雞肉都很大塊

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雞肉比想像中還有軟嫩好咀嚼，帶出麻油香氣提味

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糯米帶出優雅的麻油香氣，讓味蕾都開了
帶有軟糯糯的口感，不燥熱很開胃唰嘴

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古早味麻油雞米糕推薦

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滷筍干
一定要點滷筍干，口味超懷舊
絕對是開胃必吃的小吃

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口感清脆中帶有軟嫩滑順，保有筍子本身的清脆口感
正宗封肉搭配的滷筍干

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肉燥飯
對你沒看錯，這是帶有台南味的肉燥飯
肉燥飯上面還加了一大湯匙的魚酥，基本上都是米糕會淋上滷汁、灑上魚酥

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鹹香開胃帶有甜味，很唰嘴好吃，一點都不會有肉燥的油膩感
整個入口豐富香氣，秒殺吃完

就說一碗魚翅羹配上一碗肉燥飯，不僅很飽還很完美

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丸子湯
精心挑選的手工丸子，大小顆都有

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湯頭很清甜爽口，味道剛剛好

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手工丸子很軟Q，帶出鮮味

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重口味記得加特製辣椒醬
自家編製香中帶有辣度

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還有屏東出品的辣椒醬，帶有甜味香氣

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傳承的辦桌菜魚翅羹，好吃推薦

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內用環境相當不錯，可以吃到真正辦桌菜佳餚

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老闆娘他們也會賣辦桌佳餚年菜，有興趣都可以來訂
而且不是冷凍，都是當天新鮮烹飪的，拿回家就可以吃

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門口可以停摩托車，在地人推薦的春福魚翅羹

春福魚翅羹 麻油米糕 麻油雞 古早味油飯
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美味度
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服務品質
5.00
裝潢氣氛
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