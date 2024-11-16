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期間限定美食。啤酒X美食 比利時狂歡節來了！──ABV地中海餐酒館台中店

[地中海料理、歐式料理、比利時料理／台中西區]



ABV餐飲集團開創台中市場的先驅──ABV地中海餐酒館台中概念店，

店內不只呈現猶如在歐洲酒莊內品酒用餐的真實樣貌，

更有全台最多，及於700款的精釀啤酒可供挑選。

現正舉辦期間限定的《啤酒X美食 比利時狂歡節》，推出8道經典菜色。

挑高的廣闊室內空間，地中海與歐風美食、酒飲，加上LIVE演唱，真的讓人開心歡暢。



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話說每回前去歐洲，印象最深的，

就是每到夕陽西下時分，街頭擺出露天座椅，人們開始把酒言歡的盛況。

尤其當週末來臨，這種現象更是達於高峰，

輕鬆的心情下，不管認識不認識，無論手上的是啤酒、紅酒，還是調酒，都能夠打成一片。

在人們總是稱「喝酒比喝酒還便宜」的歐洲，生活中有酒為伴，本就是日常。



今天要來分享的ABV地中海餐酒館 台中概念店，

就呈現出全幅猶如身處歐風酒莊一般的景象。







來到這兒，向廚房點些歐陸小食大菜，

再進入到那具沁心涼意，讓人連想到地下酒窖的冰櫃裡頭，

挑上幾款符合當下心情，無論是否來自歐洲的酒飲，

與三五親朋好友聚會放鬆，絕對盡興又暢快。



這間台中概念店雖然其實開幕並沒有很久，不過畢竟名聲太過響亮，

不少好朋友來台中時都已經到訪過，所以希沙良聽聞也已有了一陣子。









前些日子，因為工作關係南下台中，

決定多逗留兩日，跟中部的好朋友們見見面，於是就挑選了這裡作為大伙聚會的場所。



一方面當然是即便沒有來過這家分店，然個人一直很鍾愛的ABV系列餐廳，

在各種具不同地區風格的餐飲上都具一定的水準；

且又位於主要幹道──台灣大道上，鄰近科博館、草悟道鬧區，交通便利。

再一方面，當然就是為了好好來見識一番，

傳聞中那全台最多種類精釀啤酒的超大型冰櫃啦！









當天，好友長宏老師一家先在七期地標──台中國家歌劇院，

接到甫工作結束返回到台中市區的希沙良，

接著又繼續驅車沿著兩旁不少大型餐館的公益路前行到頭，

於五岔路口左轉回到台灣大道，不久後就見到了目的地。



餐廳旁邊剛好就是一處較小型的收費停車場，

我們張望了一下，看見牌上客滿的顯示，也就不再逗留繼續前行。

倒是在往前過一個小路口後的草悟道上，輕鬆就找到了路邊的公有停車格，還不需要付費。



之所以如此熟悉，乃是在ABV開幕之前，這個位置原來是龐x羅莎餐廳，

好友一家也常光顧，如今則是呈現完全不同的風格。







獨棟式的ABV地中海餐酒館 台中概念店占地不小，也擁有相當的面寬，

基本上屬於旗艦店的等級，也符合台中人「餐廳就是要大」的消費習慣。

在外觀上，上方的燈箱招牌採用黑色為底，不只融合於周遭夜幕，

也更能襯托出那以一貫雅致線條呈現的反白歌德風字體LOGO，給人洗鍊時尚的感受。



退縮的騎樓後側可見大片連綿，輝映著店內星點般燈火的落地玻璃窗，看來很是大器。

介於其間的，是一根根上頭伴有古典鑄鐵燈具或是圓型LOGO燈箱的紅磚風格立柱。

特別是那帶有船燈風情的鑄鐵燈具，所呈現的不是明晃晃的現代LED燈色，而是老調的那種溫暖光暈。

大家就此開始迎著臨面吹拂而來的明顯歐風，開門步入店中。







除了後側一間約莫可容納20人左右用餐的包廂式隔間外，店內整體幾乎是一個充滿開放感的挑高空間，

四壁以紅磚與木質調性作為統合，再運用諸如矮牆和圍欄等設計，將其中劃分出幾個區間。

換個角度才知，原來店內的矮隔牆其實就是超長型的卡座沙發座席，

搭配上西風的大長桌，多人聚餐也很OK！

少人數用餐、浪漫約會的話，則可選擇靠窗的加大皮質沙發，順便賞望川流街景。



無論立式、壁掛式，或是從與屋頂相同呈雙斜面的天花板垂吊而下，

各種不同造型的古樸燈具雖散見於四處，

卻提供著一種乍看之下稍顯昏暗，久了實則相當舒適的照度。

希沙良曾有多次參觀歐陸知名酒莊，並於其中品酒用餐的經驗，

此時腦海中所浮現的，完全就是同樣的體感。









由於店內燈光多以暖調為主，因此在入店之後，最是顯眼的，

就是位於右手側底部，唯一透露著冷調白色底光的精釀啤酒展售區了…

這規模絕對是全台最大無誤！

不只占據了整面牆一路延伸，甚至不是想像中那種，由一座座的三門式冰櫃加以組合，

而是直接打造成超大型的WALK-IN式冰櫃。



透過與店內相隔的透明玻璃，可以清楚見到裡頭擺放的，

可是如同超市裡方可得見的那種大型開放式冷藏櫃，

層層疊疊還一連三個，總長應該有個約莫10公尺吧？簡直可以走SHOW了呀！









有意挑選的話，可以直接通過自動門進入WALK-IN冰櫃裡頭。

怕冷又想體驗的朋友也不用擔心，入口處掛置有防寒衣可以取用。



遇到選擇困難症（這麼多種類，一定的呀！）的時候，店家的侍酒師也會適時提供建議。

大概對精釀啤酒有點概念的話，看是今天想喝白啤、黑啤、酸啤還是IPA；

籠統一點的話也可以說是想要甜一點、酸一點、清爽一點，或者是麥香濃郁的；

甚至只是提供當下的心情，是雀躍的、平淡無奇的、有點沮喪下，還是剛下班有點累…

即便如此抽象，根據本人的經驗，ABV的侍酒師都受過訓練可以應對。













全台最多！據說達到700款種類一字排開。這條精釀啤酒走廊簡直可以走SHOW啦！





我們到來時正好遇到2024台中購物節（10/24~12/25）開鑼！

店家也配合推出《啤酒X美食 比利時狂歡節》活動，

共推出8道比利時經典菜色，多人共享的話也可以直接點用套餐，

以NT$2688的狂歡價，一次遍嘗所有好味道。

既然如此，那依照本人的個性自然是通通都來，直接點套餐就對了！

※套餐約可供3~4人份享用，並含薯條 (L)。







比利時位於歐洲大陸西北部，北鄰荷蘭，南接法國，東與德國接壤，

東南側毗連盧森堡，西邊則與英國隔北海相望，有如歐洲十字路口。

除首都布魯塞爾外，主要由北部的法蘭德斯（荷語區）及南部的瓦隆尼亞（法語區）組成。

也因此，除各地有其傳統風味料理，亦有兼容並蓄的特色，

特別是酷愛薯條以及啤酒，其巧克力加工也很有名。



首先送上的，是幾款小品菜色，

包括列日式蘋果醬汁肉丸、法蘭德斯雙倍啤酒燉牛肉、火炒布魯賽爾甘藍與什錦蘑菇等，

這些都是來自比利時不同地區的經典菜餚。











列日是比利時東部法語區的一個城市，大家比較常聽到的，

應該是和Waffle鬆餅連結在一起（法文：Gaufre de Liège），但肉丸也這兒的代表料理。

列日式蘋果醬汁肉丸（NT$320）是將混合牛豬肉製作的手工肉丸，

以蘋果醬汁慢燉而成。在地通常會搭配薯條一同食用。

濃郁的醬汁裡頭還包含洋蔥、紅葡萄酒等原料，吃來香甜可口又帶些些許的果酸。



傳統意義上的「法蘭德斯」，指的是法蘭德斯伯國涵蓋的地區，

大致對應今比利時東、西法蘭德斯省，與其兩側的法國北部與荷蘭南部之部分地區，

如今則多用於表示比利時整個荷語區。

將牛肉塊與由黑啤酒、洋蔥、芥末、蜂蜜等所製成的濃郁醬汁，

所一起慢燉而成啤酒燉肉，就是這地區的代表性菜色。







在此，法蘭德斯雙倍啤酒燉牛肉（NT$460）使用比利時雙倍啤酒（※），

將牛肉塊慢慢燉煮至軟嫩，入口略帶甜味，

不僅相當具有特色，搭配前面送上的香烤麵包也很合拍。



※「雙倍」用於指稱IPA（India Pale Ale，印度淡色艾爾啤酒）時，一開始不過是代稱香氣和苦度皆在一般IPA之上的詞彙，其特色在加重了原始的酒花風味，從美國風行回歐洲，如今一般來說，以酒精濃度10%以上的IPA作為區分準則。







由於是包括北約和歐盟總部在內，900多個重要國際機構的所在，

因此比利時首都布魯塞爾也被稱為「歐洲首都」；

而火炒布魯賽爾甘藍與什錦蘑菇（NT$340），

則是一道融合鮮嫩甘藍與多種菇類健康美味的比利時傳統家常菜。

在此使用微苦的孢子甘藍，搭配鮮菇與培根，並以巴薩米可醋調味，更具層次。



再來送上的菜色一開讓我們稍愣了一下，

畢竟我們太習於日式的可樂餅，竟忘了它其實是起自於法國的和風洋食。

加入新鮮白蝦混合製成的比利時式馬鈴薯鮮蝦可樂餅（NT$260），

入口香酥，裡頭的白醬滿是奶香，味道相當不錯。











說到炸物，當然不能忘了比利時人最愛的薯條！

外脆內綿，入口香酥的ABV招牌炸薯條早早就送上，

不只適合邊聊天邊手持入口，當然也是配酒良伴。

凡點用此次活動的比利時美食，即可以加購價享用（M 400g，NT$160、L 700g，NT$260）。

像我們這樣點用套餐的話，裡頭就直接有包含L份薯條在內囉！



最有趣的是，我們這回幾人雖然心中一面覺得不太可能，

一面卻又懷疑這所附的番茄醬是不是有什麼隱藏的特製方式，總之就是搭起來特別好吃！

最後服務人員幫忙詢問廚房，得到的回答是並沒有特別的加料或藏味。

難道，這就是傳說中的「酒不醉人人自醉」？笑

和好朋友一同把酒言歡，談天說地，連常見的食物都能變特別好吃呢！







（↓↓↓請繼續看下去↓↓↓）





在酒的部分，我們這天點用的當然都是以精釀啤酒為主，

包括呂根島波羅的海雙倍勃克啤酒、比利時斷頭台三麥金啤酒，

還有比利時富樂園水蜜桃水果白啤酒、以及台中在地的台灣妖怪釀造 長右等。

這裡頭有黑啤、有金啤這樣不同口味的對比，

也有女孩兒喜歡的水果風味啤酒，真的是各具特色。















至於那隻長右，則是雙重冷泡酒花的DDH IPA。

因為使用的是Citra酒花，所以苦中也帶有獨特的水果香氣，評價居然很不錯。

就是會一眼看上這外型和猿猴相似，有著四隻耳朵，出自《山海經》裡頭的異獸，

也只能說希沙良的朋友們真的是奇葩又有才呀！



精釀啤酒外，在與WALK-IN冰櫃相對的入門左手側最底端，

則是設有後頭滿是繽紛酒瓶裝飾的吧台，

看來應也有提供少數的紅白酒、烈酒等。







回到菜色上頭，

送上的是比利時風格波隆那義大利麵佐手工比利時肉丸（NT$420）。

手工肉丸入口軟嫩，口感絕佳的義大利麵拌上濃郁番茄肉醬，

是將經典波隆那義大利麵與比利時風味相結合的一款主餐。







這時候，隨著樂聲響起，所有顧客都往中央的小舞台看去。

沒想到週三晚上居然有現場LIVE演出，果真是放輕鬆的小週末啊！



當天表演的團隊是一男一女，一開始男生負責唱歌，女生負責彈奏Keyboard，

倒是沒想到後面女生外套一脫開始高歌，竟也有著不錯的磁性嗓音。

兩人獻唱中英歌曲，也配合觀眾點歌、幫現場壽星唱起生日快樂，

最後連跟著互動的希沙良都獲得了限定當天的單身快樂！大笑

好喔！總之，開心快樂準沒錯！











在歌聲裡頭，我們享用著經典比利時白酒淡菜鍋（NT$520）。

這道由奶油、白酒，還有帶著鮮美湯汁的淡菜，

所一同構成的經典家常料理，不只是同時席捲法語區與荷語區的比利時國菜，

也由比法荷推向世界，讓我們一個個吃到吮指回味。



最後出現的一道料理，是傳統根特式奶油燉雞（NT$340）。

根特是比利時第二大城，位於荷語區。

當地的傳統燉肉料理是以淡水中的魚、蝦等作為主料，添加馬鈴薯等蔬菜燉煮，

最後再淋上由奶油熬煮的醬汁，而後演變成多以雞肉來替代海鮮至今。







芳醇的肉湯喝起來不只有奶油與雞肉的香氣，也有蔬菜清爽宜人的甘甜。

因為湯頭真的太讚，害我們不得不請服務生幫我們續了麵包。

熱湯加上剛烤出來的酥脆麵包，真的是一整個幸福！

唯一的問題就只是，我們剩下的胃納量，只能夠大概再塞進一片而已！笑

幸好後來有聽聞我們在此聚會連忙趕來，尚還飢腸轆轆的朋友幫忙清盤，不致浪費美食。







都吃到差不多，我們也通知服務人員可以準備上甜品啦！

在這回的比利時美食節菜單裡頭，搭配的是比利時的經典甜點──黑啤酒巧克力慕斯。

嗯，包含喜愛甜食的本人在內，這麼多人，只有一款甜點當然不夠！



這時候，原先早已放下餐具休息好一陣子的，似乎也突然來勁，

再怎麼說，女孩兒總是會有另一個胃裝甜點的嘛！哈

所以，我們也把原本菜單上其他有興趣的甜品，

包括克羅埃西亞式布丁蛋糕（NT$220）、西西里卡諾里拿破崙（NT$220），

還有西班牙吉拿棒佐濃情巧克力（NT$180）等，全都給點了一輪！







西西里卡諾里拿破崙是一種結合法義兩地知名甜品特徵的創意甜品：

取法國拿破崙派千層酥皮的特徵，外頭是鬆脆的義式薄片餅皮；

內裡則是以層疊的方式包夾上以綿滑濃郁乳清起司為主的奶霜內餡，

一如西西里島上具濃厚阿拉伯文化背景之著名甜點──卡諾里卷的內餡構成。

入口時覺得味道獨特，不過和餅皮搭配起來，其實風味跟口感都還不錯，是讓人耳目一新的一款甜品，



而或許是為了方便下鍋和分享，最後這款才熱騰騰出鍋不久的吉拿棒，

在此是設計成短版，看起來特別可愛。

搭配的巧克力也是以熱度融解成流體，以供澆淋或沾用，

濃郁且帶有辛辣感，在讓人出乎意外的同時，也獲得了一致好評。







克羅埃西亞式布丁蛋糕是將內餡包卷上一圈蛋糕體，外側再沾滿千層派的那種酥屑而成，

剛送上來的時候或許是讓人連想到了常見的台式酥皮蛋糕，感覺比較普通。

然而，在我們放置一段時間解凍，正式享用的時候，

卻發現裡頭濃郁的奶凍肉餡，和蛋糕，特別是上頭鬆酥口感的酥屑在口中混合時，

竟是口感豐富又有層次，就深受布丁控希沙良的喜愛啦！







至於活動搭配的比利時黑啤酒巧克力慕斯（NT$240），

雖然剛上桌時如冰淇淋般的口感也不錯，不過建議還是放一下徹底解凍比較能夠品嘗出其中的風味。



比利時製作巧克力的工藝聞名於世，堪稱精品，

這款甜點結合了醇厚濃郁的比利時巧克力，以及比利時雙倍啤酒的微苦，

慕斯本身濃郁滑順，搭配餅乾底，灑上滿滿可可粉及巧克力脆片，巧克力控一定愛！



這次的活動主打比利時美食，但既以地中海餐酒館為名，

在原本的菜單上自然也就有許多如以上所述甜品這樣，多種不同的歐洲菜色，

甚至還有土耳其烤肉、北非小米等這類屬於其他地中海周圍國家的特色料理。







而且不限於此，由於是ABV餐飲集團開創台中市場的先驅，加上也是呈現ABV市場版圖的概念店，

因此ABV其他品牌的特色菜餚也是可能有機會在這裡吃到的！

像是在至年底的「2024環遊ABV」活動當中，

就有出現了像是來自泰國、印尼、菲律賓等屬於集團裡頭南洋餐酒館，

以及其他加勒比海餐酒館、日式居酒館…的一些不同菜式（活動還有送機票喔！）。



甚至因友人後續有舉辦小型活動的打算，因此離去前也有特別詢問，

關於像店內獨立包廂空間，或是包場之類的低消、用餐安排等事宜。

服務人員在一一回覆時也貼心告知，若是有需求，

像是烤乳豬這類其他ABV品牌餐廳的特色大菜亦皆有安排提供的可能。

喔，想到之前在台北東區南洋餐酒館品嘗到的鮮嫩烤乳豬，

希沙良不由吞了一下口水，希望能夠早日成真啊！





餐廳裡頭也有一間包廂式隔間，適合小型活動、發表之用。

此處為包廂外部樣貌。內部概況則請見上方最右小圖。



ABV餐飲集團開創台中市場的先驅──ABV地中海餐酒館台中概念店，

坐落於交通便捷的台灣大道之上，鄰近科博館、草悟道鬧區。

店內不只呈現猶如在歐洲酒莊內品酒用餐的真實樣貌，

更有全台最多，及於700款的精釀啤酒可供挑選，

特別是以地下酒窖風格呈現的WALK-IN冰櫃，真的一定要走進去實際感受。



到訪時還遇到期間限定的《啤酒X美食 比利時狂歡節》，

8道經典菜色可各自點用，也能以NT$2688的狂歡價一次遍嘗！

挑高的廣闊室內空間，地中海與歐風美食、酒飲，加上LIVE演唱，

讓人一整個放輕鬆，開心歡暢。







其他相片可參考KISARA的相簿

《20241016 ABV地中海餐酒館 台中店》



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[PHOTO by KISARA]



《本篇為廠商店家邀約，基於實際試用或試食後介紹》



※文内所有介紹、産品價格、促銷等，均基於實際體驗，並以到訪及完稿當時為準。









ABV地中海餐酒館



台中概念店

台中市西區台灣大道二段320號

04-2321-9466、04-2321-6053

12:00~凌晨1:30



※可刷卡。低消毎人NT$450。不限時。



官網→ABV BAR & KITCHEN 世界精釀啤酒

FB→ABV 地中海餐酒館-世界精釀啤酒餐廳-台中概念店



※台灣大道幹線公車（300系統）中正國小站，徒歩約2分；

市公車可搭至中正國小、英才西屯路口、淡溝里、草悟道(市民廣場)等。

客運可搭至各大客運科學博物館(臺灣大道)，下車後徒歩約7分；

自行開車可停旁邊私人停車場、草悟道等路側平面車位。











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[右上方插圖 by 熊寶]