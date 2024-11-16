台7甲線，又稱為中橫宜蘭支線，是聯絡中部橫貫公路(台8線)及北部橫貫公路(台7線)的一條道路，北起宜蘭縣大同鄉棲蘭百韜橋，南至台中市和平區梨山，全長74.217公里，兼具了農產品運輸與觀光功能。簡單說，如果要上太平山、武陵農場或梨山，一定會走台7甲線，當然已經經過多回了。

這天，下太平山回宜蘭，山區已迷霧中，後來甚至還飄了些小雨，兼之山上大半天手機沒訊號，因此在車上很專心玩手機，沒留心窗外風景。

↓直到無意間抬頭，發現隨著海拔降低，不知何時已放晴了。起霧的車窗外，山脈與河床，天啊！也太美了！

台7甲線路過那麼多次，從來沒有注意到原來雪山山脈和中央山脈連綿的山巒和蘭陽溪河床風光好成這樣。

↓遠遠是三星鄉西南境的牛鬥橋，為連接台7線與台7 丙線二條道路的橋樑，其橋名取自當地的地形受於雪山山脈與中央山脈為蘭陽溪從中切過，使二岸地形突出而狀似兩牛對峙般相鬥而得名「牛鬥」。從羅東或三星鄉要通往大同鄉，或到桃園復興鄉、梨山，一定會經過此橋。

↓不知是雪山還是中央山脈，在午後斜陽照射下，同蘭陽溪河床青草，顏色多麼翠綠可喜。

↓記得之前在河床見過很多西瓜。

↓山巒層疊夾峙，遠近色澤深淺不一，不曾預期，叫人驚喜。

而台7甲線的風光，一般也就行車經過，只能如此遠觀了。車行間能記錄下來，需要運氣。

到達宜蘭大同鄉境，泰雅路二段28號，台7甲線98.2公里處，有一處【茶之鄉休閒民宿】，是太平山上下山必經的民宿兼休息站，遊覽車一定會在這兒停靠，讓乘客上廁所。

↓終於可以下車稍微靠近車窗外的風景，遠山剛好沐浴在迷離的光線中。

↓竟有青葙花(又稱野雞冠、狗尾莧、雞冠莧……)當前景，忽然有種出了國的錯覺。

結果我在這邊拍了一張又一張，欲罷不能。沒人栽種自生長的野花，在雪山的襯托下，恍然大器起來了。

↓至於茶之鄉，最出名的就是他們的草仔粿和茶燻滷味，過往旅客很少不買的，尤其是帶上武陵農場或梨山，當消夜享用簡直是莫大的幸福。我當然也買過，但是那次不知恰巧遇到隔夜冰箱剛拿出來的還是怎地，車上吃，一整個大錯愕，因此沒勇氣再光顧了。

↓改買一支才20元的牛奶冰棒，竟然還加了葡萄乾，好吃！

我常說，出門旅遊，有時候沿途風光比目的地還令人驚豔，在今天的歸程中再次得到驗證。收起這份幸運，相信更多美景，還在未知的意料之外。

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