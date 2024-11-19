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尾牙春酒。南法風情精緻服務中的全預約制功夫老廣粵菜──歐華酒店 歐華軒

[粵菜、中式桌菜／台北圓山]



在台北老饕之間口耳相傳，受到相當喜愛的歐華酒店中餐廳 歐華軒，

除了是全訂位制，以各式舒適獨立包廂空間，提供用餐者賓至如歸般細膩服務，

更以花功夫呈現的老廣粵菜作為主軸，還可同時加購烤鴨二吃或烤乳鴿等特色菜。

尾牙春酒專案 開跑中！有意前往用餐的朋友，還請至少於三天前電話確認預約。



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一句「bonjour！」，彷彿整個人都變得有氣質起來。

和絕大多數人相同，這是希沙良在中台英日等家國的基礎語文外，

所自主選擇之第二外語──法語的課程中，習得的第一句話。

如同其語文一開口往往能夠與「優雅」、「時尚」等單詞產生聯結那般，

法蘭西這個國度，也總是莫名令人聯想到浪漫的情懷。



在台北，就有一間以法式，特別是更為優容的南法風情作為主軸，

於住宿及餐飲等面向上，以「小而美」的態度，提供精緻且細膩服務的飯店。

此即位於林森北路底、鄰接花博美術園區的The Riviera Hotel 歐華酒店。







前身為國正飯店的歐華酒店成立於1992年，已有超過30個年頭的歷史，

飯店主體是由北美館的建築師設計，再由法籍建築師操刀改造，

以「家」的概念重新出發，營造出融合南法鄉村悠閒與東方藝術美學之獨特設計。

其後更於2021年時取得美國綠建築認證，且與台北101大樓等並列為最高等級。

在市場中看似低調，實則在競爭激烈的飯店業界作出市場區隔。



以往，家中爹娘也因喜愛這樣的獨特風情，而會在重要的日子裡來此約會用餐。

至於希沙良嘛，我們小孩子當然是跟著來蹭飯，大快朵頤一番囉！

即便如今爹親已仙遊他界多年，一樓地中海牛排館內昔時常坐的靠窗座位，

希沙良腦中仍保有深刻印象。



只不過，今天的重點，不是南法風情，也不是牛排，

而是位於歐華酒店館內的中餐廳 歐華軒。





來到以浪漫南法風情作為設計主軸的歐華酒店，特別是小巧美麗的待客大廳，當然要來拍一張。



就在前些日子，希沙良有機會應朋友之邀前來，

於當天第一個到場用餐的情況下，

在協助開啓那華貴質感玻璃大門的禮賓人員指引下，上到了2樓。



眼前只見設有沙發等休憩座席，如家裡客廳般，具舒適氛圍的交誼空間，

與帶著一種同樣歷史感，細部卻無造作地配置藝術藏品，看得出細膩設計的走道，

共同環繞著飯店中央光線柔和而下的挑高天井。

感受就仿如希沙良很喜歡在曾為列強殖民地的某個城市、哪間百年飯店內，

一個人遊逛探險時，那種安靜穩重地發散著風華，一如昨日榮光…







咦？安靜？WAIT…

這兒是不是少了些中餐宴會廳裡頭那種獨特，在喧鬧中又帶著熱情開懷的人聲？

幸好飯店人員即刻出來引領，安排往距離最近的一間包廂。

眼前這處對外窗皆有適度遮蔽、光線柔美，

後側牆面上還配置有超大螢幕電視，可供多用途使用的偌大空間，

就算擺放著依桌上餐具及座椅看來，與鄰座間距已可再插入一人的超大型圓桌，也足堪稱為奢侈了。



後來才知原來這處兼歐華飯店館內宴會廳使用的歐華軒，

乃是全訂位制，不是餐期隨便走進來都有東西可吃的！

一方面令人備感尊榮，另一方面也可見對預約來客的重視，

所有菜色都是精工慢活，沒有可以即時出手的。



針對接下來的尾牙、春酒季節，

歐華軒一共設計了四款不同價位的中式桌宴菜單，由NT$16880 +10% 起。

當然，也可以依照顧客的需求量身訂作。

獨立可變的包廂式設計，無論聚餐、婚宴、商務會議等都很合適。







桌上原本就有兩款小菜，

一款是鹹香的海帶絲，另一個則是帶著香甜果味的柚子蓮藕，

都是在正式上菜前可以提供閒嗑牙的清爽開胃菜式。



這天雖主揪因為家中有事臨時不克前來，在人數差不多到齊之後，

身兼公關招待的歐華酒店總主廚郭榮宗就請服務人員開始上菜。

我們所享用的，正是歐華軒尾牙、春酒菜色中的中式桌宴C（NT$22,880+ 10%）。







首先第一個送上的，是錦繡大拼盤。

作為中菜一定要的涼菜頭盤，重點在於視覺上的精緻擺盤，以及對味蕾的刺激，

心理上自將對後續的菜色更具期待。



這款錦繡大拼盤採用的是四分隔，

看起來內容物分別是九孔鮑、扇貝、叉燒跟…

最後這一款讓希沙良疑惑了一下，從口感上判斷，應該是中卷透抽之類。

回家之後上網查找了資料，發現歐華軒原本就有一道招牌冷盤──煙燻中卷，看來應該就是它了。







這幾款裡頭，不用說，比較熟悉的朋友們一定猜得到身為肉國子民的希沙良，

最愛的必定就是裡頭的叉燒肉吧？

是啦是啦，廣式燒臘做法的叉燒肉本就老少咸宜，

何況這天吃到的叉燒不僅入口軟嫩多汁，點到為止的甜度也更符合現代人的健康需求，讓人百吃不膩。

當後續的菜色上桌，服務人員將前頭的料理從大盤換成較不占空間的小盤裝盛之後，

這叉燒肉就在幾次轉至面前的當兒，默默地被本人給清空。



叉燒之外，吃起來軟中帶Q的九孔鮑，也是個人較為喜愛的。

上頭還點上明太子美乃滋，除了視覺上的對比，也更增添不同的鮮香，

襯托出九孔鮑本身新鮮肉質的甜美。







其次送上的菜色，是加購的烤鴨二吃。

由切得整整齊齊的蔥段和小黃瓜等送上桌後開始，就一整個讓人期待。

而隨著外皮呈現亮閃閃光澤的全鴨上菜，更是掀起一陣搶拍的高潮，

因為我們都知道，相機先食是一定要沒錯，

但大家都一心只想趕快吃到最美味的片皮鴨啊！



歐華軒的烤鴨採用的是肉質保水度高，皮下脂肪肥滿的櫻桃鴨，

將全鴨以依古法秘製的醬汁醃漬，再淋上令外皮酥脆充滿油光的麥芽糖水，

於風乾12小時後再入爐香烤而成。











待服務人員將先前給我們確認的全鴨撤下，再次送上時，

當然就是同時得見粉色鴨肉與香酥外皮的擺盤模樣了！



吃烤鴨的第一吃當然就是片皮烤鴨夾餅啦！

這時總主廚下海親自充當手模示範，

在白色薄餅皮上擺好皮、放好肉，襯上增加口感與色彩的小黃瓜、紅椒及蔥段三色配料，

當然也不要忘了甜麵醬這個豐富味覺的重點，

最後再全部包捲起來，就是妥當當讓人流口水的美味了。











對不少外國朋友而言，北京烤鴨真的是中餐的代表性料理之一，

因此歐華軒也特別下功夫，製作出這高水準的美味烤鴨，

並以吃宴席可以加購的方式提供一吃與二吃等選擇。



烤鴨之外，總主廚也有提到另外一款近年已經比較少見到的烤乳鴿，

再度聽得大家口水直流，連說下次一定要加購這道菜一享口福。







回到宴席料理之上，

接下來送上的是薑蔥上湯龍蝦。



希沙良個人一直很不喜歡把那種明明就長得不一樣，

還帶著一對大螯的螯蝦與龍蝦屬的真正龍蝦混淆，也沾光稱之為龍蝦的說法，

畢竟無論在價格或是口感上，兩者的等級真的有差。

這兒使用的是花龍蝦，也就是身上帶著五彩花紋的錦繡龍蝦。

裝盤時還貼心分切成方便食用的大小，並且留下部分的龍蝦殼作為基底，

整塊拿起時，就可以一見那烹煮後帶著喜慶艷紅斑紋的美麗外殼。











尚未入口，經過薑蔥與高湯提味後，那充滿海味的獨特芳馨早已充塞鼻腔；

待咀嚼時，大塊實在的肉感、Q彈的肉質與蝦肉本身的鮮甜，也在在令人滿足。



下頭還墊有龍蝦好搭檔的伊麵，即便知道後頭還有不少美味，也一定要添上少許，

裡頭吸滿了龍蝦與高湯精華，錯過可惜。







跟著送上的是湯品──吉品鮑魚佛跳墻。

裡頭使用的食材配料不少，據說有嚴選的鮑魚、海參、干貝、魚膠、螺肉、曼波魚皮、日本花菇…。

再搭配上以老母雞與金華火腿所精燉十個小時的湯底而成。

這時候來個慢火精燉的煲湯真的很舒服。



台灣人很喜歡匯聚各種風味的佛跳牆，特別是在年夜菜裡頭幾乎都會出現。

根據總主廚與行銷所言，年夜菜歐華軒早早就已經訂滿，

這下似乎至少應該要來訂上個一甕佛跳牆外帶才是。







再來送上的是肚膠活鮑煨海參。

不用說，這是一道充滿膠質的料理，

大塊的肚膠（即花膠，為中國傳統的名貴食品之一，即「鮑參翅肚」中的「肚」。）煨煮到將化未化，

加上希沙良從小吃爺爺逢年過節難得掌廚時的料理就一直很喜愛，具獨特Q脆口感的海參，

還有那四周一顆顆塊頭還算OK，剛好張大嘴能夠入口的新鮮鮑魚，

連下頭的美生菜都具有豐富的滋味。



那還要說什麼！趕快動手就是了，笑

特別是上頭這種最高等級的烏參，近年來單價也一樣不斷提高，

真的是到過年都快要買不下去了啦～！







再下一道是松茸麒麟龍虎斑。

中式宴席裡頭一定得要出現像這樣的全魚，也就是一整尾鮮魚，

不只充滿氣勢，也同時討個吉利。

使用的自然是品質最優的台灣本產龍虎斑，肉質細緻緊實，

也沒有多餘的細刺，最適合宴會料理。



像是這樣，菜單上多道料理皆以新鮮海物作為主體，

不施以過重的香辛調味，讓食材原本的好味道得以保留；

還會同時結合生鮮與具獨特風味且凝縮的乾貨一同運用，

最後再以老火高湯將風味統合，這些都正是廣東料理的特色。







（↓↓↓請繼續看下去↓↓↓）





額外加購的烤鴨姑且不論，光從一開始拼盤裡頭三海一陸的四品功夫前菜，

還有最明顯的，即那唯一的肉品是為廣式叉燒這點觀來，

就可知這處歐華軒絕對是以粵菜為主，而且是相當道地的老廣粵菜。



事實上，歐華軒，即中餐部的主廚，乃是廣東籍的卓漢騰師傅，

曾任職於香港的美心餐廳，至今已有四十年左右的廚藝經驗。

除了精選各式台灣在地食材、海港直送生鮮水產，

也精心創作鑽研各種粵菜佳餚，以多款人氣口碑菜色組合設計出專屬貴客的精彩美味。







後頭送上桌的蒜子蝦乾浸時蔬，更是令人有深刻體會。

這道菜不懂的人乍看之下，或許會認為平凡無奇，

就只是放了些許海物添香的一道，以蔬菜為主。在中間改味清舌的料理而已。

事實上，上頭這個由總主廚至香港漁村親訪，才好不容易尋回的蝦乾，

經過卓漢騰主廚的精心巧手，正是讓此料理充滿老廣風味的靈魂。



和台式料理多利用蝦米、蝦皮之類的小蝦乾貨來增添料理風味的習慣不同，

即使經過分切，這個蝦乾的尺寸依然明顯大了許多，

也讓人好奇起這些老廣拿來入菜煲湯的鮮美大蝦乾，在開始製作曬乾之前，

到底是怎樣碩大等級的一隻隻深海大蝦。

據說，若是像包括大澳等在內這些位於香港偏遠處，

年歲越來越長的漁村婦女們不再繼續在天日下辛苦曝曬蝦乾，技術一旦失傳，

爾後可能就再也吃不到這樣的味道了。











同時送上的家鄉鹽焗雞也有看頭。

原來歐華軒為這道料理特地遍尋各地工匠，以金屬材質製作了一款獨特鏤空設計的上蓋，

呈現出以往台灣早期鄉下家戶養雞那種竹編雞籠的意象，

於上菜掀蓋之際，也自是令人一陣搶拍。



這道鹽焗雞在外皮香脆的情況下，內裡的肉質仍然能夠維持多汁不柴，

而且鹹香恰到好處，可說火侯、調味都掌控得宜。







中間還有送上烤鴨二吃的第二吃，也就是炒鴨架。

將片皮之後，仍保留有部分鴨肉的鴨骨，與青蔥、紅椒及洋蔥等蔬菜，

以大火翻炒，並以粵式口味醬汁調味而成。

希沙良有小嘗些許，不辛辣，而是在鹹香中帶有些許甜香，拿來下酒應該很不錯。







除甜點外的最後一道鹹口味菜色，乃是青蟹沙茶粉絲煲。

這時節的螃蟹最是肥美飽滿，而青蟹，一般指的就是台灣人習慣俗稱的沙公、沙母，

不只可以吃肉，也都具有濃郁鮮美的蟹膏蟹黃。

兩者除了因性別而在體型上略有尖圓一點的差異，

在食用時，比較明顯的不同大概就只在於是否具有帶顆粒感的蟹卵了。



這天見到的感覺上應該是以沙公為主，很是大隻，

特別是有著巨大的蟹螯，還讓身邊的女性友人不敢造次，

忙請服務人員協助再次對硬殼加工，夾到完全開裂，方得以一嘗裡頭甜美的蟹肉。











下頭經過沙鍋煲煮的冬粉，已近乎完全不需再出咀嚼的氣力，

且早已吸取盈滿了螃蟹與沙茶的好滋味。

就是大家至此已經缺乏戰力，最後只好請服務人員打包，還得分由兩位幫忙帶回才解決。



希沙良也沒空手，除了本人明明每次轉到面前都在取用，最後卻仍舊剩下的小半盤雞肉，

最後頭甜品之一的──珠寶蛋糕，

也於在場不少朋友幾乎都僅是因好看而拍照，卻幾乎沒什麼真正動手的情況下，

隨著身旁好友一句：「這個你家娘親絕對喜歡！」的力言，也被本人給帶回家孝親。







這款上頭有著草莓切花，還點有金箔裝飾，看來十分可人的的乳酪蛋糕，比較偏向經典的做法。

雖不到輕乳酪蛋糕那般輕盈入口即化，卻是細膩綿密而且實在。

當中乳酪的存在感強烈，不過或許因為沒有本身過於獨特的風味，整體吃起來倒是相當清爽，

再加上裡頭的莓果，若是大家還有另一個胃的留空，其實接受度應該頗高。



也幸好在力言之後，好友更是負責任地讓本人蹭了便車，一路回到家附近的古亭捷運站。

不然這手上沉甸甸，大概仍有八成完整的整模乳酪蛋糕，

可也是有著讓人在雨天提久了要哀嚎的結實重量。







顯然，大家當下即使還有另一個甜點胃，應該也是保留給了另外一道的椰香鮮奶雪蛤露。

再怎麼說，以流體呈現的甜湯總是比較方便入喉咩！



隨便舀上一碗，

裡頭除了少許椰果，用意顯然是為了增添微妙口感的差異之外，

幾乎全是大塊大塊被不少女性同胞視為美容聖品的軟Q雪蛤，

在以鮮奶與椰奶所製成的乳白色湯底上頭載浮載沉。

包括當時還趕著要去下一攤運動的用餐成員，

或是後頭閒閒沒大事，還坐著繼續聊天的希沙良，都是唏哩呼嚕連灌上兩碗再說。

確是一道入口清涼暢快，又有高級感的港式糖水。







由於這次桌宴共有實實在在的十道菜色，再加上我們這次用餐又有額外追加了烤鴨二吃，

因此即便與原本設定的十人僅差一名，仍有9位成人用餐，

最後還是留有不少料理，幾乎一半以上的菜色都無法完全清盤。



事實上，從照片裡頭也看得出來，

這每一道的分量都不算小，只要不是遇到比希沙良嗑肉時還更誇張的那種大食怪等級，

以現代都會人一般的食量而言，不要說十人享用，

若是遇到在場女性成員較多的場合，說不定再加二人都還OK。







當然，也可以像我們一樣再加購烤鴨，就更是綽綽有餘不會掉板，

無論尾牙、春酒，與會的是老闆夥計還是眾親好友，

都肯定是東家有面子，客人也開心啦！



歐華軒中式桌宴C

NT$22,880+10%

加購烤鴨一吃NT$2,088+10%、二吃NT$2,288+10%



最後再次提醒大家，在台北老饕之間口耳相傳，

以各式舒適獨立包廂空間，提供用餐者賓至如歸般細膩服務，

因而受到相當喜愛的歐華酒店中餐廳 歐華軒是全訂位制，

有意前往用餐的朋友，還請至少於三天前電話確認預約，

再來享受這些花功夫呈現的老廣粵菜，還可以同時加購烤鴨二吃或烤乳鴿唷！



隨著年關日日倒數接近，已有不少機關企業及大家族預定在此設宴尾牙，

為免向隅，敬請把握餘下為數不多的空檔，或及早預定來年春酒席次。







其他相片可參考KISARA的相簿

《20241026 歐華酒店 歐華軒》



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[PHOTO by KISARA]



《本篇為廠商店家邀約，基於實際試用或試食後介紹》



※文内所有介紹、産品價格、促銷等，均基於實際體驗，並以到訪及完稿當時為準。





歐華酒店

歐華軒



台北市林森北路646號

02-2585-3258（總機）

歐華軒訂席專線：02-2585-3258#300、804

尾牙春酒專案 開跑中！預約制服務，請於至少三天前訂席確認。



官網→歐華飯店

FB→歐華酒店 The Riviera Hotel Taipei



※台北捷運淡水信義線（MRT紅線／R）圓山站，1號出口，經花博公園、民族東路，徒歩約11分；

中和新蘆線（MRT橘線／O）中山國小站，出1號出口後，右轉林森北路，徒歩約8分；

公車可搭至景福宮，順林森北路往北徒歩1分









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[右上方插圖 by 熊寶]