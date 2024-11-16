

在磺港漁村附近的巷弄內

隱藏了一間老屋咖啡館

這次趁著連假期間來尋覓



在約莫不到11點的時間

磺港漁村附近的車道兩側就陸續開始有車輛進駐停靠

大夥兒不約而同地往同樣的方向前進

同巷內有著幾間頗為知名的店家



沿著路標繼續往前走

依序兩天探訪的咖啡店都是走如此隱蔽的路線



果然經過幾個拐彎就在巷弄一隅找到紅磚老屋

門庭前還有一處木棧道

上頭恰巧一隻喵喵在休息著



11點一到，人客就陸續上門

店內就是老屋原始的模樣

沒有過多的整修，木門、紅磚與水泥的牆面、屋頂的樑木

現代的搭配大概就是冷氣加電風扇了吧



既然在漁港附近

當然就要試試新鮮魚貨的魅力啦

點了份磺港限定小卷清炒義大利麵

以及單品手沖-宏都拉斯(中焙)



小卷鮮美、口感Q彈

蛤蠣也十分飽滿多汁

搭配青醬與蒜香的清炒 更提升海味



單品手沖-宏都拉斯(中焙)

帶有柑橘及紅茶香氣





整體用餐氛圍很輕鬆

就像在自家一樣

時不時還會有浪貓走進走出(也像牠們自個兒家一樣)

餐點口味對我個人來說也算適中

希望下次有機會再來嘗嘗店內其他的餐點



賞味日:2024.10.12



貪心咖啡館

地址:新北市金山區磺港路181號

電話:02-24989611

營業時間:週一、二、五:11:30-19:00；週六、日:11:00-19:00(週二、三公休)



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