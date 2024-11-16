為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 貪心咖啡館

貪心咖啡館

磺港漁村 老宅咖啡 小卷清炒義大利麵
2024-11-16 11:01:00 文字：And小姐
share
And小姐

And小姐
close

貪心咖啡館
在磺港漁村附近的巷弄內
隱藏了一間老屋咖啡館
這次趁著連假期間來尋覓

在約莫不到11點的時間
磺港漁村附近的車道兩側就陸續開始有車輛進駐停靠
大夥兒不約而同地往同樣的方向前進
同巷內有著幾間頗為知名的店家

沿著路標繼續往前走
依序兩天探訪的咖啡店都是走如此隱蔽的路線
貪心咖啡館
果然經過幾個拐彎就在巷弄一隅找到紅磚老屋
門庭前還有一處木棧道
上頭恰巧一隻喵喵在休息著
貪心咖啡館貪心咖啡館
11點一到，人客就陸續上門
店內就是老屋原始的模樣
沒有過多的整修，木門、紅磚與水泥的牆面、屋頂的樑木
現代的搭配大概就是冷氣加電風扇了吧

貪心咖啡館貪心咖啡館
既然在漁港附近
當然就要試試新鮮魚貨的魅力啦
點了份磺港限定小卷清炒義大利麵
以及單品手沖-宏都拉斯(中焙)

小卷鮮美、口感Q彈
蛤蠣也十分飽滿多汁
搭配青醬與蒜香的清炒 更提升海味
貪心咖啡館
單品手沖-宏都拉斯(中焙)
帶有柑橘及紅茶香氣
貪心咖啡館

整體用餐氛圍很輕鬆
就像在自家一樣
時不時還會有浪貓走進走出(也像牠們自個兒家一樣)
餐點口味對我個人來說也算適中
希望下次有機會再來嘗嘗店內其他的餐點

賞味日:2024.10.12

貪心咖啡館
地址:新北市金山區磺港路181號
電話:02-24989611
營業時間:週一、二、五:11:30-19:00；週六、日:11:00-19:00(週二、三公休)

檢視較大的地圖

 

文章標籤
老屋咖啡 貪心咖啡館 咖啡 磺港漁港美食
創作者介紹
創作者 安安的Wonderland 的頭像
安安的Wonderland

安安的Wonderland

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

台中市西區台中市西區期間限定美食。啤酒X美食 比利時狂歡節來了！──ABV地中海餐酒館台中店
相關商家

貪心咖啡廳

phone
place新北市金山區磺港路181號
3.98 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
3.75
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up