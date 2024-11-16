跟好友們聚在一起的時候，有時候就很懷念桶仔雞

一直想著台北到底那裡有好吃的桶仔雞？！

萬能的google就帶我們找到雞老闆桶仔雞

想吃好吃的桶仔雞又想要喝點小酒吃點烤串！！

就是它啦！！

雞老闆 桶仔雞

【長春店(創始總店)】(晚上每日都有營業/白天公休日以官方粉絲團公告為主)

營業時間:PM12:00~凌晨02:30

電話::(02)2717-5777

住址:台北市長春路454號

【萬隆店】(公休日以官方粉絲團公告為主)

營業時間:PM5:00~凌晨02:30

電話:(02)2933-0520

住址:台北市文山區羅斯福路五段69號

【士林夜市店】(公休日以官方粉絲團公告為主)

營業時間:PM5:00~凌晨02:30

電話:(02)2881-0777

住址:台北市士林區文林路101巷2號

粉絲頁：https://www.facebook.com/chickenrc/

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而且這裡有超多促銷活動！非常划算！！不准許大家錯過它！！XDD

1、壽星活動：當月壽星消費滿1800元(不含酒水)，就送桶仔雞乙隻

2、沒壽星也有活動：消費達2500元(含餐點酒水)，送價值桶仔雞一隻

3、清酒梅酒無限暢飲：一人一小時399元，二小時699元，後面每多加一小時300元(需同桌客人一併參加)

4、學生吃雞只要399元：需消費滿600元/不限人數時間/含酒水/限內用)

生啤酒買2送1，(以上限士林店/萬隆店內用)

這裡就是用桶仔雞的地方！！

WOO~我們超興奮的！等等就可以吃到我們期待已久的桶仔雞了

這裡有清酒梅酒無限暢飲的活動

一人一小時399元，二小時699元，後面每多加一小時300元(需同桌客人一併參加)

真的很划算耶！喝飽後一定要小喝一下才可以啊

所以我們大家就決定一起參加活動喝酒啦！！

（未滿18歲請勿飲酒 ; 喝酒不開車、開車不喝酒 ）

用餐區分為二個區域，另一個區域還有開放卡拉OK，喜歡唱歌的朋友們還可以高歌一曲

點完餐，倒酒的同時，看著烤台師傅正在烤著我們的串燒！！

口水都要滴下來的一群人~~~真的忍不住說：好香！好餓啊！！

看著看著！桶仔雞出桶啦！！

現烤出爐的桶仔雞的香氣四溢！讓我們口水直流

大家的眼睛都離不開桶仔雞了

出桶後的桶仔雞上桌，那油亮油亮的桶仔雞真的超級美的

不得不讚賞一下師傅的手藝！可以烤得這麼均勻漂亮

沒有一處是烤焦的！！真的很厲害

((偷偷說： 我回宜蘭跟家人去吃的都沒有這個厲害 ！！))

因為桶仔雞所以要花費的時間比較久，都是現烤的！

所以建議大家先訂位且預訂桶仔雞，這樣就不用等太久囉

戴上手套，就是開始分食手撕雞肉~

那肉汁順著撕開的同時流下！！

肉質是不是鮮嫩，看雞胸肉就知道了

雞肉的好吃不是雞腿，而是雞胸肉是否嫩口~

若吃起來很柴，就表示烹煮過程中，把肉煮老了

雞老闆桶仔雞雞胸肉超級嫩口的！！吃進嘴真的嚇到的嫩.....

同時他們也附上雞油、胡椒粉 、生洋蔥，可以讓我們一起搭著吃

胡椒粉很厲害，是店家獨家秘方自製的！搭著雞肉一起吃~完美

烤串太多不知道要怎麼點餐該怎麼辦？！

沒關係~直接點上肉串拼盤！再選上自己愛的醬汁~就什麼都可以吃得到啦

除了肉串拼盤還有蔬菜、炸物、甜不辣、海鮮拼盤可以選

有選擇性困難的人，來到這，完全不用擔心

蔥花雞肉、豬肉串！搭配上美奶滋！蹦出新滋味

不一樣的口感，但一樣美味好吃

明太子牛肉、雞肉串！明太子醬真的怎麼搭都好吃

明太子醬真的是我很愛的，配上牛肉~OH MY GOD再給我五串都沒問題！

鹽烤雞肉、豬肉串！可以吃到肉原有的風味

很推他們家的雞肉！因為都超級嫩的

最怕吃到烤肉串的雞肉肉質很柴，他們家的無敵嫩

愛吃蔥鹽的，不要錯過這一系列！超級下酒！

我很愛蔥鹽！以前不是很愛這樣的口味

但後來發現超級好吃的！搭配任何肉品都超級無敵

串燒真的好好吃！牛肉真的是我首選肉之一((笑))

烤魚卵也好好吃！那在嘴裡啵啵啵的口感真的很愛

脆口的松板豬是不能吃牛肉的人首選哦

我很怕吃到松板豬有豬腥味

但新鮮好吃的松板豬完全沒有腥味

而且肉質口感很脆，就可以知道它有多好吃

他們家的雞油拌飯真的不要錯過！

古早味的拌飯真的好香好好吃

看似簡單的飯，單純料理好美味！吃得到的美妙滋味

我們一人吃一碗超過癮的！就愛這樣的古早味

當然他們家還有麻油麵線也是一絕

可以聞到麻油的香味，而麵線本體比較粗一點點

但吃起來的口感相較之下也Q彈許多

現在天氣開始漸漸冷了！當然不能錯過來一碗熱熱的湯啦

而且我每一次喝完酒就會好想要來一碗熱騰騰的湯

這個麻油雞湯鍋暖心又暖胃！

一碗熱熱的湯，喝了真的超級舒服

鹽烤吳郭魚！這也是必點必點！！

只是點這一道菜必須等哦！

畢竟這條魚真的很大一條，要烤熟才能上桌啊

大家記得若有點，一定要把上面那一層厚厚的鹽拿掉.....

這樣才能吃到鮮美可口的魚肉

厚實的魚肉真的不沾任何東西就可以吃到鮮甜的魚肉

真的就像剛打撈上岸的海鮮

新鮮魚肉吃起來就是不一樣！！

聚餐的時候就是要點上一尾鹽烤吳郭魚~~驚豔全場

當然吃肉也要吃菜啦！炒水蓮帶點微辣的口感

蒜和破布子的點綴，讓我們一口接著一口吃

解掉嘴裡吃太多肉的油膩口感

酥炸肥腸及炸豆腐都是必點的！

我本來就愛吃肥腸！無敵下酒啊

但他們家的豆腐有讓我嚇到耶

第一次吃到切這麼薄的雞蛋豆腐，口感酥脆

重點是不失原有的風味！好好吃~我喜歡

牛小排又嫩又好吃！愛吃牛肉的不要錯過！真的很好吃

擠上檸檬~可以解掉口中吃了很多肉的油膩感

烤魷魚也是喝酒必備品啊！而且這是我們點的第二隻，就知道它有多好吃了

獨家烤肉醬汁配上胡椒~真的超級無敵下酒菜！

鹽烤鳳螺平常我們真的很少吃到！

當作下酒菜，邊聊天邊吃~~~

來到雞老闆這，除了可以吃到美味的桶仔雞外

在居酒屋裡吃得到的，這裡都吃得到

美食美酒加上好吃的桶仔雞！

聚餐首選就是它了！！

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雞老闆 桶仔雞

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