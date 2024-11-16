為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 台北|| 文山區 皮脆肉嫩多汁的桶仔雞 讓人吮指回味 雞老闆桶仔雞 萬隆店 清酒 梅酒無限暢飲 活動滿額就送桶仔雞

台北|| 文山區 皮脆肉嫩多汁的桶仔雞 讓人吮指回味 雞老闆桶仔雞 萬隆店 清酒 梅酒無限暢飲 活動滿額就送桶仔雞

2024-11-16 12:39:00 文字：Mier♥戴小如
share
Mier♥戴小如

Mier♥戴小如

cats

跟好友們聚在一起的時候，有時候就很懷念桶仔雞

一直想著台北到底那裡有好吃的桶仔雞？！

萬能的google就帶我們找到雞老闆桶仔雞

想吃好吃的桶仔雞又想要喝點小酒吃點烤串！！

就是它啦！！

 

雞老闆 桶仔雞

 

【長春店(創始總店)】(晚上每日都有營業/白天公休日以官方粉絲團公告為主)

 

營業時間:PM12:00~凌晨02:30

電話::(02)2717-5777

住址:台北市長春路454號

 

【萬隆店】(公休日以官方粉絲團公告為主)

 

營業時間:PM5:00~凌晨02:30

電話:(02)2933-0520

住址:台北市文山區羅斯福路五段69號

 

【士林夜市店】(公休日以官方粉絲團公告為主)

 

營業時間:PM5:00~凌晨02:30

電話:(02)2881-0777

住址:台北市士林區文林路101巷2號

 

粉絲頁：https://www.facebook.com/chickenrc/

 

台南|| 米其林必比登推薦小吃 開元紅燒𩵚魠魚羹 𩵚魠魚外酥 歡迎加入台南|| 米其林必比登推薦小吃 開元紅燒𩵚魠魚羹 𩵚魠魚外酥Mier戴小如ಇ後天美人大作戰台南|| 米其林必比登推薦小吃 開元紅燒𩵚魠魚羹 𩵚魠魚外酥粉絲團台南|| 米其林必比登推薦小吃 開元紅燒𩵚魠魚羹 𩵚魠魚外酥

 

 

 

 

 

 

P1000622

P1000624

而且這裡有超多促銷活動！非常划算！！不准許大家錯過它！！XDD

1、壽星活動：當月壽星消費滿1800元(不含酒水)，就送桶仔雞乙隻

2、沒壽星也有活動：消費達2500元(含餐點酒水)，送價值桶仔雞一隻

3、清酒梅酒無限暢飲：一人一小時399元，二小時699元，後面每多加一小時300元(需同桌客人一併參加)

4、學生吃雞只要399元：需消費滿600元/不限人數時間/含酒水/限內用)

生啤酒買2送1，(以上限士林店/萬隆店內用)

P1000628

這裡就是用桶仔雞的地方！！

WOO~我們超興奮的！等等就可以吃到我們期待已久的桶仔雞了

P1000630

這裡有清酒梅酒無限暢飲的活動

一人一小時399元，二小時699元，後面每多加一小時300元(需同桌客人一併參加)

P1000648

真的很划算耶！喝飽後一定要小喝一下才可以啊

所以我們大家就決定一起參加活動喝酒啦！！

（未滿18歲請勿飲酒 ; 喝酒不開車、開車不喝酒 ）

P1000633

P1000635

用餐區分為二個區域，另一個區域還有開放卡拉OK，喜歡唱歌的朋友們還可以高歌一曲

P1000640

P1000645

點完餐，倒酒的同時，看著烤台師傅正在烤著我們的串燒！！

口水都要滴下來的一群人~~~真的忍不住說：好香！好餓啊！！

P1000667

看著看著！桶仔雞出桶啦！！

現烤出爐的桶仔雞的香氣四溢！讓我們口水直流

大家的眼睛都離不開桶仔雞了

P1000672

出桶後的桶仔雞上桌，那油亮油亮的桶仔雞真的超級美的

不得不讚賞一下師傅的手藝！可以烤得這麼均勻漂亮

沒有一處是烤焦的！！真的很厲害

((偷偷說：我回宜蘭跟家人去吃的都沒有這個厲害！！))

因為桶仔雞所以要花費的時間比較久，都是現烤的！

所以建議大家先訂位且預訂桶仔雞，這樣就不用等太久囉

P1000675

戴上手套，就是開始分食手撕雞肉~

那肉汁順著撕開的同時流下！！

P1000680

肉質是不是鮮嫩，看雞胸肉就知道了

雞肉的好吃不是雞腿，而是雞胸肉是否嫩口~

若吃起來很柴，就表示烹煮過程中，把肉煮老了

雞老闆桶仔雞雞胸肉超級嫩口的！！吃進嘴真的嚇到的嫩.....

同時他們也附上雞油、胡椒粉 、生洋蔥，可以讓我們一起搭著吃

胡椒粉很厲害，是店家獨家秘方自製的！搭著雞肉一起吃~完美

P1000649

烤串太多不知道要怎麼點餐該怎麼辦？！

沒關係~直接點上肉串拼盤！再選上自己愛的醬汁~就什麼都可以吃得到啦

除了肉串拼盤還有蔬菜、炸物、甜不辣、海鮮拼盤可以選

有選擇性困難的人，來到這，完全不用擔心

P1000652

蔥花雞肉、豬肉串！搭配上美奶滋！蹦出新滋味

不一樣的口感，但一樣美味好吃

P1000654

明太子牛肉、雞肉串！明太子醬真的怎麼搭都好吃

明太子醬真的是我很愛的，配上牛肉~OH MY GOD再給我五串都沒問題！

P1000655

鹽烤雞肉、豬肉串！可以吃到肉原有的風味

很推他們家的雞肉！因為都超級嫩的

最怕吃到烤肉串的雞肉肉質很柴，他們家的無敵嫩

P1000656

愛吃蔥鹽的，不要錯過這一系列！超級下酒！

我很愛蔥鹽！以前不是很愛這樣的口味

但後來發現超級好吃的！搭配任何肉品都超級無敵

IMG_1176

串燒真的好好吃！牛肉真的是我首選肉之一((笑))

P1000689

烤魚卵也好好吃！那在嘴裡啵啵啵的口感真的很愛

P1000693

脆口的松板豬是不能吃牛肉的人首選哦

我很怕吃到松板豬有豬腥味

但新鮮好吃的松板豬完全沒有腥味

而且肉質口感很脆，就可以知道它有多好吃

P1000698

他們家的雞油拌飯真的不要錯過！

古早味的拌飯真的好香好好吃

看似簡單的飯，單純料理好美味！吃得到的美妙滋味

IMG_1175

我們一人吃一碗超過癮的！就愛這樣的古早味

P1000700

P1000703

當然他們家還有麻油麵線也是一絕

可以聞到麻油的香味，而麵線本體比較粗一點點

但吃起來的口感相較之下也Q彈許多

P1000651

現在天氣開始漸漸冷了！當然不能錯過來一碗熱熱的湯啦

而且我每一次喝完酒就會好想要來一碗熱騰騰的湯

這個麻油雞湯鍋暖心又暖胃！

一碗熱熱的湯，喝了真的超級舒服

P1000696

鹽烤吳郭魚！這也是必點必點！！

只是點這一道菜必須等哦！

畢竟這條魚真的很大一條，要烤熟才能上桌啊

P1000705

大家記得若有點，一定要把上面那一層厚厚的鹽拿掉.....

這樣才能吃到鮮美可口的魚肉

P1000709

厚實的魚肉真的不沾任何東西就可以吃到鮮甜的魚肉

真的就像剛打撈上岸的海鮮

新鮮魚肉吃起來就是不一樣！！

聚餐的時候就是要點上一尾鹽烤吳郭魚~~驚豔全場

P1000717

當然吃肉也要吃菜啦！炒水蓮帶點微辣的口感

蒜和破布子的點綴，讓我們一口接著一口吃

解掉嘴裡吃太多肉的油膩口感

P1000719

酥炸肥腸及炸豆腐都是必點的！

我本來就愛吃肥腸！無敵下酒啊

但他們家的豆腐有讓我嚇到耶

第一次吃到切這麼薄的雞蛋豆腐，口感酥脆

重點是不失原有的風味！好好吃~我喜歡

P1000720

牛小排又嫩又好吃！愛吃牛肉的不要錯過！真的很好吃

擠上檸檬~可以解掉口中吃了很多肉的油膩感

P1000726

烤魷魚也是喝酒必備品啊！而且這是我們點的第二隻，就知道它有多好吃了

獨家烤肉醬汁配上胡椒~真的超級無敵下酒菜！

P1000728

鹽烤鳳螺平常我們真的很少吃到！

當作下酒菜，邊聊天邊吃~~~

P1000659

來到雞老闆這，除了可以吃到美味的桶仔雞外

在居酒屋裡吃得到的，這裡都吃得到

美食美酒加上好吃的桶仔雞！

聚餐首選就是它了！！

 

IG找我玩🔍🔍更多動態在這裡

Mier戴小如IG  miertai

雞老闆 桶仔雞

 

【長春店(創始總店)】(晚上每日都有營業/白天公休日以官方粉絲團公告為主)

 

營業時間:PM12:00~凌晨02:30

電話::(02)2717-5777

住址:台北市長春路454號

 

【萬隆店】(公休日以官方粉絲團公告為主)

 

營業時間:PM5:00~凌晨02:30

電話:(02)2933-0520

住址:台北市文山區羅斯福路五段69號

 

【士林夜市店】(公休日以官方粉絲團公告為主)

 

營業時間:PM5:00~凌晨02:30

電話:(02)2881-0777

住址:台北市士林區文林路101巷2號

 

粉絲頁：https://www.facebook.com/chickenrc/

 

保養|| 起身心美麗的粉紅力量 123 Beauty&Wel  

宜蘭小吃1747123454

cats cats cats cats

 

新竹1747123454

 

cats cats

台北1747123454

cats cats

彰化1747123454

cats cats

 

苗栗1747123454

 

cats

台中1747123454

cats cats

台南1747123454

cats cats cats cats cats cat

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>幫我按個讚吧^^♥<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

 

快來加入我的粉絲團一起聊天:")下一張(熱鍵:c) 

下一張(熱鍵:c)


 

 

保養|| 起身心美麗的粉紅力量 123 Beauty&Wel 

戴小如也會在.....

保養|| 起身心美麗的粉紅力量 123 Beauty&Wel 

歡迎一起來聊天

以上!下一張(熱鍵:c) 

保養|| 起身心美麗的粉紅力量 123 Beauty&Wel

 

 

 

創作者介紹
創作者 Mier♥戴小如 的頭像
Mier♥戴小如

Mier戴小如ಇ後天美人大作戰

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

貪心咖啡館
相關商家

雞老闆桶仔雞萬隆店

phone02-2933-0520
place台北市文山區羅斯福路五段69號
4.65 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.65
服務品質
4.55
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.75
share place
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up