今年初生日當天，狡兔終於去燒肉界的南霸天品牌餐廳朝聖，在網路留下詳細評論，短時間內就有數萬人瀏覽，看來鄉親們真的超愛吃烤肉啊！歲末年終，狡兔聽聞幾個月前新營區開了一間新品牌燒肉店，趁著假日揪小叮噹去踩點，身心靈都獲得滿足！這個燒肉界的後起之秀，表現可圈可點，實在大有可為！

目的地位於新營區新進路二段，路邊停車容易，餐廳旁邊是一大片綠意盎然的草坪！

這間新餐廳是對面「洪昌麻辣鴛鴦火鍋」的相關品牌！老闆引領陣容堅強的主廚團隊，期許它能成為新營人的驕傲！

店名「焰遇燒肉」取得真好！雖然吃完後並沒有世俗期待的那種豔遇，但我真的對餐點大感驚豔！

兩層樓高的獨棟新穎建築物，外觀設計時尚且搶眼。

哈！不容錯過的拍照打卡地標！這一尊是0857招牌吉祥物公仔，瞧牠一身金光閃閃的行頭，貴氣逼人！

外頭特別放置木製的吊酒瓶遊戲器材組，歡迎親子同樂，趁機體驗古早味童玩。

好康道相報！焰遇燒肉LINE會員招募中，入會禮是三隻深海黑虎蝦！

此外，給予店家Google五星好評加留言就送頂級豬五花一份！聽說當日壽星、當月壽星都有特製甜點可拿！(筆記)

平日的營業時間只有晚餐時段17:30至23:00，週六、週日加開午餐時段11:00至14:00，固定每週一公休。

週日11:00出頭殺進來，狡兔先跟親切的女店員打聲招呼，隨即展開一場驚奇連連的探索之旅。

羨慕老闆有錢就是任性！能夠把大黃蜂弄進來店裡站崗！超狂！

入口旁甚至規劃了一座魚池，搭配造霧器，現場宛如仙境般浪漫。

裝潢採日式風格，筆直的通道往後延伸到吧台，左右兩邊是舒適的雅座。

暖色調的燈光，讓人卸下心防，專注享受眼前的美好事物。

回想今年初，我倆去某燒肉名店被安排在狹小的位子，與陌生人隔著一塊板子同坐四人桌，其實吃得有點尷尬！

相較之下，狡兔尤其激賞這裡的六人雅座！公平對待每一組顧客，即使只有兩人同行也不會被邊緣化，可以坐擁大桌！況且兩店價位差不多！

瞄到角落處閒置的小心地滑警示牌，竟然是有趣的香蕉皮造型！噗！

順著廚房出餐口再走過去，最後方是洗手間，還刻意加裝了一道自動門！極講究衛生！

男女廁所分開，就連洗手台也有兩個不用搶，鏡子旁邊供應牙線棒。

乾淨的女廁裡面還準備女性生理用品，店家真是太體貼啦！

接著登上二樓參觀，樓梯間的藝術燈飾相當獨特！

二樓的用餐環境跟一樓同樣舒適！席次頗多！

原以為午餐時段可能較冷清，稍晚發現二樓也開放，人氣強強滾。

店員已為提前訂位的顧客備妥兒童座椅及餐具。

哇！二樓出現送餐機器人！突然覺得多爬一層樓上來用餐並不吃虧！

至於二樓後面區塊是一間獨立大包廂！足以容納24人！若有派對包場需求請洽詢店家。

除了菜單上的制式套餐，針對春酒、尾牙、公司等團體聚餐，可配合提供客製化餐點！據悉，該餐飲團隊也有外燴服務喔！

返回一樓入座囉！如圖，爐火開關在桌子側邊，可視情況自行調整火力。

桌旁架上放著衛生紙、濕紙巾，沒想到可充電的插座也是每桌都有！店家簡直把顧客寵上天啦！

那個服務鈴也讓我大開眼界，按鈕依照各種需求分別標示，一按下去不必多說，店員就清楚知道哪一桌需要點餐、換烤網或者上甜點。

燒肉的沾醬供應味噌醬、檸檬汁、海鹽，狡兔身為正港台南人，當然最愛甜甜的味噌醬。

店員替我們倒了檸檬水，日式餐具的質感非凡。

每人一支夾子，還給了一把剪刀，小叮噹默默接過所有的器具！(狡兔賊笑)

該店採套餐模式，推出三大類別，共計五種套餐！

由於小叮噹不吃牛肉，我們當天點選「焰豚饗宴 雙人套餐」，另有三人套餐！每種套餐的副餐選項都相同，差別在於主餐肉品不同！大食量饕客可再追加單點，另販售酒精飲料。

◎ 焰遇燒肉餐廳之菜單：

https://photos.app.goo.gl/mofraWo69S4uncVN6

加收一成服務費，話說服務真的很到位！店員待客溫柔，而且收盤子神速！

<優格葡萄冰茶>

他們家的飲品令人感動！看得出來不隨便打發、有用心研發！推出四大系列：可爾必思氣泡飲、無敵果香快樂水、水果優格搖搖飲、我佛持杯時尚乾杯。

首先這杯是水果優格搖搖飲系列當中的葡萄口味冰茶，藉由雪克杯搖勻再倒出來喝，趣味橫生！軟潤固態的優格增添口感，甜蜜帶微酸。

<爆打青檸茶>

再來這杯是我佛持杯時尚乾杯系列當中的爆打青檸茶，超大一杯好嚇人！酸爽過癮，嗜酸者必點！

<迎賓開胃料理>

開胃菜是一人一份，而且絕美呈現！托盤鋪著石頭、擺上綠葉，可見別出心裁的庭園造景！儼然就是高檔懷石料理啊！充滿儀式感！

蟹肉捲的外衣是水晶皮，咬下去驚覺裡頭還夾藏醃漬白蘿蔔，鮮甜脆口！

魚子醬蒸蛋被裝在可愛的蛋形容器中，不禁要多欣賞它幾眼！蒸蛋以柴魚高湯為基底，綴以珍貴的魚子醬，軟嫩可口，店員溫馨提醒花瓣可食用。

珍饈得來不易，精緻的溏心烏魚子，製程想必最繁複。

將烏魚子、花枝、蛋皮逐層疊加上去，彈牙鮮美。

這一道章魚慢煮也讓我端詳了片刻，一嚐真相大白，章魚塊旁邊是茄子！海鮮與蔬食共舞，兩者剛柔並濟，佐以特製梅醬。

<胡麻雞胸沙拉>

沙拉有三種口味，我掙扎之後捨棄了凱薩沙拉、柚香優格沙拉，選定胡麻雞胸沙拉，因為這個有肉！哈！

一大盤沙拉共享，雞胸肉似乎經過舒肥處理，量多且嫩！

胡麻醬酸鹹夠味，鮮脆生菜當中掩藏著我鍾愛的大量薯泥！況且還是夾帶薯塊的呢！口感豐富多姿！

<鱈魚西京燒>

海鮮項目可選擇生鮮食材或熟食料理，我們選後者，畢竟日本干貝、澎湖小卷在別處還有機會吃到，但是熟食料理是獨家創意！

再者，我也怕獨挑大樑的小叮噹會烤到生氣，就讓他少烤一點，咱們還是以熟食為首選！

這道是鱈魚西京燒，鱈魚先以味噌浸醃再烤過，滋味鹹甜偏重，很想來一碗清粥。

配角令我驚訝不已！底下墊著一大塊使用柴魚高湯烹煮的白蘿蔔，而上面那塊花花造型紅蘿蔔，居然是泡過梅醋的！深得我心！

<溫生蠔>

哈！爬文撞見這道料理的名稱，瞬間嘴角失守，好一個溫生蠔！老實說即使它是熟食，我個人仍然不敢吃，但它廣受好評，所以我極力推薦小叮噹去嚐試！

佐料是酸黃瓜，附帶一根青龍椒。

生蠔裹粉油炸，賣相誘人，瞧小叮噹吃得渾然忘我，狡兔幻想它應該是酥脆多汁的吧！

四合一主餐在乾冰的陪襯下登場，氣勢磅礡！附帶名稱字牌，讓咱們得以好好認識這些即將吞下肚的肉品。

<頂級五花豚>

店家精心配好的肉盤組合，環肥燕瘦都有！如圖是白拋拋的楊貴妃——頂級五花豚！

<白金梅花豚>

相較於市售的梅花豬肉，白金梅花豚的油花比例也偏高。

<黃金嫩肩豚>

色澤尤其紅豔的黃金嫩肩豚，是切成略有厚度的小塊狀。

<雪花黃金豚>

厚實帶骨的大塊頭——雪花黃金豚，能夠滿足咀嚼控的念想！

餐點一道接續一道上桌，東西多到拍不完呀！狡兔趕緊催促小叮噹開烤啦！

以頂級五花豚開啟序幕是個好主意，本身油脂含量豐厚，肉片毫無沾黏烤網的困擾。

入口脂香充盈，肉質彈脆，不沾醬也美味度破錶！

幸好小叮噹很認命沒有罷工，越烤越上手喲！

白金梅花豚也新鮮！不柴澀、無臊味，豬肉品質一流。

小塊狀的黃金嫩肩豚，彷彿自帶濾鏡般，光彩奪目。

嫩肩肉該部位少油帶筋，肉質緊實，狡兔突然意識到這樣切肉有道理，一口一塊，體積小巧無負擔，輕鬆好嚼！

雪花黃金豚最磨練耐心，必須注意火候，終將烤炙成香噴噴的豬排。

倘若怕肉不夠熟，不妨剪開再繼續烤！肉塊邊邊角角受到烈焰的砥礪，香氣加乘翻倍！

<櫻桃鴨胸/農場直送鮮蔬>

精選小主餐選擇了櫻桃鴨胸，與農場直送鮮蔬併盤，包含櫛瓜、杏鮑菇、玉米筍。

簡單動動手指，加入LINE會員即可獲得好禮！現階段大方贈送三隻深海黑虎蝦！

小主餐的選項另有紅玉雞腿、彈牙雞松阪、霜降豚翼板、嘎崩脆雞軟骨。狡兔依舊秉持著不讓小叮噹太累的想法，感覺櫻桃鴨胸能迅速熟成！我真是善解人意啊！(摸鬍鬚)

細緻無腥味的櫻桃鴨胸，輔以農場直送鮮蔬，可適時解膩均衡一下。

頭好壯壯的深海黑虎蝦，店家奉上如此好貨色當作贈品，誠意十足！

烤蝦子要等到外殼全部變紅，身軀蜷曲即可食用。

黑虎蝦的體型飽滿豐厚，肉質紮實鮮甜，金好呷！感謝小叮噹為我烤蝦、剝蝦，檢定合格，他可以去燒肉店打工了！(喂)

<焰遇蔥香雞肉飯>

米食讓我一度選擇障礙發作！其實招牌和牛肉燥飯、美式和牛小漢堡都吸引著我，可惜小叮噹不碰牛，還是優先考慮看起來也不賴的蔥香雞肉飯、散壽司，因為與他分享的快樂勝過獨自擁有！>///<

按個讚！蔥香雞肉飯附帶醃漬白蘿蔔，甘甜不生澀，開胃討喜。

撒上青蔥之外，更搭配炸地瓜片！米飯澆淋了適量雞汁，爽口不油膩！

狡兔率先淺嚐之後遞給小叮噹，交代他留一點給我，豈料就被他瞬間清空了！(泣)

重頭戲來了！另一道米食散壽司送來時，會有桌邊點火秀！恰好呼應店名，來這邊確實有「焰遇」！

待覆蓋於表層的紙張燃燒殆盡後，散壽司本人得以重見天日。

<日式火焰散壽司>

醋飯的調味點到即止不過重，拌入橘色魚卵，並且網羅了蝦子、黑豆、秋葵、蛋絲、蟹肉棒、腰果、香菇，熱鬧滾滾！

肉烤到一半時，店員姐姐開始進行桌邊服務，逐桌為顧客現做牛蒡手捲，免費招待一人一份。

<牛蒡手捲>

香脆的牛蒡絲加上美乃滋，實在太銷魂啦！狡兔當下想要起身去劫走店員姐姐的餐車！(喂)

<主廚每日例湯>

主廚湯品不固定，今天是韓式泡菜豆腐湯，裝在大碗公裡面！豪邁上桌！

置入的菜料量亦可觀！合乎預期的鹹甜微辣！這湯底若用來煮泡菜鍋必定很對味。

<主廚松露雞湯>

好樣的！喝一口就被它迷倒！受松露加持的雞湯，鮮香濃郁程度已達極致！直接滿分！

這碗的湯料也沒在客氣耶！軟嫩雞肉邀集一大批滑溜的菇菇軍團！

<土豪金旋風牛奶霜淇淋>

餐後甜點也讓我萬分期待！香濃的牛奶霜淇淋點綴著金箔！名符其實的土豪風格！

杯中有巧克力鮮穀脆，以及很大塊的Q彈粉粿！狡兔試著把它挖出來，但畫面不美觀，請大家自行腦補！

<法式生乳酪>

點餐時，店員說今天的法式生乳酪是檸檬口味，最終卻來了百香果口味，也是我喜歡的酸甜風味，盤飾繽紛俏皮！

此行走訪新營區的焰遇燒肉，帶給我視覺和味覺上的雙重震撼！我認為該店的套餐水準並不輸燒肉界的南霸天品牌！小叮噹也讚許！

匠心獨具的精緻餐點，不僅好看，一嚐更是顛覆想像的好吃！肉品食材新鮮，店員服務態度積極，偌大的座位空間令我感到舒心！誠摯推薦各位來這邊約會、慶生，親自體悟一間燒肉餐廳的無限可能。

**個人體驗文，僅供參考**

↓ 焰遇燒肉餐廳 ↓

臉書：https://www.facebook.com/p/61560072205899

地址：台南市新營區新進路二段237號

電話：06-656-8888

營業時間：

[平日] 17:30~23:00

[週末] 11:00~14:00 / 17:30~23:00

公休日：每週一