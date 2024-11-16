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2024苗栗銅鑼杭菊季拍照景點：秋日黃白花海、IG網美照不藏私分享

2024-11-16 18:46:00 文字：饅頭弟
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饅頭弟

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秋天來了，什麼最適合賞花拍美照呢？苗栗銅鑼的「杭菊季」絕對是不可錯過的秋日限定活動

一大片黃白相間的菊花花毯像極了夢幻的地毯鋪展在大地上

IG網美照怎麼拍都美，保證讓你的相簿瞬間充滿秋意濃濃的自然風光

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每年秋天，銅鑼鄉的杭菊盛開，成片的黃白菊花像極了秋日裡的童話美景，讓人忍不住按下快門

這片「秋日限定」的黃白花毯不僅美得像畫，還散發著淡淡的清香

讓人在繁忙的生活中感到心曠神怡，彷彿置身於大自然的懷抱中

 苗栗賞杭菊交通資訊

【自行開車】

2024苗栗銅鑼杭菊季拍照景點：秋日黃白花海、IG網美照不藏私分享下苗栗交流道，循台6線往公館方向，右接128縣道至銅鑼，左轉13號省道南行，再右轉樟九大橋

循指標上行可至九湖村(至銅鑼後，左轉13號省道南行，循指標即可抵雙峰山登山口)

2024苗栗銅鑼杭菊季拍照景點：秋日黃白花海、IG網美照不藏私分享下三義交流道，接13號省道北行左轉過樟九大橋，循指標上行可抵

全程約12公里(13號省道北行，依指標可抵雙峰山登山口，全程約8公里)

【大眾運輸工具】

2024苗栗銅鑼杭菊季拍照景點：秋日黃白花海、IG網美照不藏私分享於苗栗火車站前搭往銅鑼鄉的新竹客運即可達銅鑼鄉(下車後再循13號省道南行約3公里可抵雙峰山登山口)

於苗栗火車站搭山線縱貫鐵路，於銅鑼站下，後可轉搭計程車前往

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杭菊季的花海不只美，還超適合打卡拍美照

推薦你穿上亮眼的顏色，比如白色、黃色或淺色系的服裝，讓自己和花海互相映襯

找一個角度從低處往上拍，拍出滿滿的花海視覺效果

想要更多創意？可以試試拍背影或側臉，營造浪漫又神秘的感覺，絕對可以讓你的照片充滿秋日詩意

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來到苗栗銅鑼杭菊季，正準備拍下黃白花毯的美照時，沒想到眼角一瞥，居然看見恐龍

沒錯！原來這裡不只有秋日限定的浪漫花海，還意外隱藏了「恐龍」元素

對於喜歡拍照打卡的朋友來說，這無疑是一個趣味加分的驚喜

不但可以拍花海美景，還可以和恐龍玩合照，讓照片更生動、更多變

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苗栗銅鑼不僅有美麗的花海，周邊還有許多在地小吃和手作市集

來這裡除了賞花拍美照，還可以品嚐當地美食，感受最真實的在地風情

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如果計畫去「苗栗銅鑼杭菊季」，建議平日造訪，這樣就不用擔心人潮過多，也比較容易拍到乾淨的畫面

建議大家穿舒適的鞋子，因為要步行在花田中拍照

此外不要踩踏到菊花哦，保持環境整潔，讓美景長長久久

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