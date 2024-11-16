秋天來了，什麼最適合賞花拍美照呢？苗栗銅鑼的「杭菊季」絕對是不可錯過的秋日限定活動

一大片黃白相間的菊花花毯像極了夢幻的地毯鋪展在大地上

IG網美照怎麼拍都美，保證讓你的相簿瞬間充滿秋意濃濃的自然風光

每年秋天，銅鑼鄉的杭菊盛開，成片的黃白菊花像極了秋日裡的童話美景，讓人忍不住按下快門

這片「秋日限定」的黃白花毯不僅美得像畫，還散發著淡淡的清香

讓人在繁忙的生活中感到心曠神怡，彷彿置身於大自然的懷抱中

苗栗賞杭菊交通資訊

【自行開車】

下苗栗交流道，循台6線往公館方向，右接128縣道至銅鑼，左轉13號省道南行，再右轉樟九大橋

循指標上行可至九湖村(至銅鑼後，左轉13號省道南行，循指標即可抵雙峰山登山口)

下三義交流道，接13號省道北行左轉過樟九大橋，循指標上行可抵

全程約12公里(循13號省道北行，依指標可抵雙峰山登山口，全程約8公里)

【大眾運輸工具】

於苗栗火車站前搭往銅鑼鄉的新竹客運即可達銅鑼鄉(下車後再循13號省道南行約3公里可抵雙峰山登山口)

於苗栗火車站搭山線縱貫鐵路，於銅鑼站下，後可轉搭計程車前往

杭菊季的花海不只美，還超適合打卡拍美照

推薦你穿上亮眼的顏色，比如白色、黃色或淺色系的服裝，讓自己和花海互相映襯

找一個角度從低處往上拍，拍出滿滿的花海視覺效果

想要更多創意？可以試試拍背影或側臉，營造浪漫又神秘的感覺，絕對可以讓你的照片充滿秋日詩意

來到苗栗銅鑼杭菊季，正準備拍下黃白花毯的美照時，沒想到眼角一瞥，居然看見恐龍

沒錯！原來這裡不只有秋日限定的浪漫花海，還意外隱藏了「恐龍」元素

對於喜歡拍照打卡的朋友來說，這無疑是一個趣味加分的驚喜

不但可以拍花海美景，還可以和恐龍玩合照，讓照片更生動、更多變

苗栗銅鑼不僅有美麗的花海，周邊還有許多在地小吃和手作市集

來這裡除了賞花拍美照，還可以品嚐當地美食，感受最真實的在地風情

如果計畫去「苗栗銅鑼杭菊季」，建議平日造訪，這樣就不用擔心人潮過多，也比較容易拍到乾淨的畫面

建議大家穿舒適的鞋子，因為要步行在花田中拍照

此外不要踩踏到菊花哦，保持環境整潔，讓美景長長久久

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