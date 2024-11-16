現場影片參考：https://drive.google.com/file/d/1YdGLVYqtE0YyIdMTVe-kAJ-FeBHATc9O/view?usp=drivesdk
哈囉大家我是🅜🅘🅕🅕🅨🐰
今天來分享上禮拜去的《府中搞什麼鬼》的萬聖節活動
現場有超級超級多的市集活動、變裝比賽、遊行
還有市集券的活動，不過要線上先購買
還有免費DIY、民國風旗袍免費租借服務
不過這些活動都要提前上ACUPASS預約
我沒有預約到
不過如果沒預約到也沒有關係
現場真的非常多活動可以參加✨
可愛的法鬥變裝和小丑cosplay～
真的很有特色！
當天很巧的還遇到下載新北通的優惠
等於說是現場參加活動註冊送💰100新北幣
然後我就用來買吃得了，真的超級讚～
旁邊則是有桃園政府辦的活動
➕官方賴
可以抽新光影城餐廳抵用券&XPARK抵用券
每個都有獎🥇
https://liff.line.me/1657205646-p0m9AG2W/line-invite/f65798fa-e332-4e72-a9b8-df94c95748e3
$100
我買了萬聖節限定刈包+麥茶套餐
是不是超級可愛！
裡面的肉完全不油膩
好吃好吃☆*:.｡. o(≧▽≦)o .｡.:*☆
接著又去其他攤看了一下
聖瑪莉有賣可愛的
「搞怪傑克」麵包跟「那個鬼」雪媚娘
然後雪媚娘裡面還有蛋糕呦
現場有3件9折的活動
我買了3樣也才100多而已！
接著看到旁邊很多人在排日式炸肉餅
又去排隊了，蠻特別的，但我個人吃起來覺得還好XD
$70日式炸肉餅
吃飽了以後我就去旁邊看了一些民國造景
超多人在拍照📷
不得不說造景很厲害，有攝影棚的感覺
有板橋酒廠、板橋公學校、板橋郵便局的景
隨便拍都好看～
很酷的是現場居然還有彩繪活動
臉書彩繪只要$350，手部的是$250
我看很多小朋友都有去畫
蠻精緻特別的🫶
當然上面除了這些活動以外
現場還有舞台活動
不過因為當天我有事情就沒有參加到那麼晚了
以上分享到這邊
真的很推薦大家可以多多參加最近政府辦的活動
附上一張扮恰吉的可愛柯基
只能說大家真的都太厲害啦🫶🫶
P.s.我是看新北市經發局的臉書
都有很多資訊，免費的活動推薦給大家！
假日再也不用煩惱去哪裡啦🎃
🚇交通 :搭乘捷運板南線➡️府中捷運站2號出口
交通便利
🎃活動主辦: 由新北市經發局規劃建設
新北市經發局官網：
https://www.economic.ntpc.gov.tw/
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