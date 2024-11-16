現場影片參考：https://drive.google.com/file/d/1YdGLVYqtE0YyIdMTVe-kAJ-FeBHATc9O/view?usp=drivesdk

哈囉大家我是🅜🅘🅕🅕🅨🐰

今天來分享上禮拜去的《府中搞什麼鬼》的萬聖節活動

現場有超級超級多的市集活動、變裝比賽、遊行

還有市集券的活動，不過要線上先購買

還有免費DIY、民國風旗袍免費租借服務

不過這些活動都要提前上ACUPASS預約

我沒有預約到

不過如果沒預約到也沒有關係

現場真的非常多活動可以參加✨

可愛的法鬥變裝和小丑cosplay～

真的很有特色！

當天很巧的還遇到下載新北通的優惠

等於說是現場參加活動註冊送💰100新北幣

然後我就用來買吃得了，真的超級讚～

旁邊則是有桃園政府辦的活動

➕官方賴

可以抽新光影城餐廳抵用券&XPARK抵用券

每個都有獎🥇

https://liff.line.me/1657205646-p0m9AG2W/line-invite/f65798fa-e332-4e72-a9b8-df94c95748e3

$100

我買了萬聖節限定刈包+麥茶套餐

是不是超級可愛！

裡面的肉完全不油膩

好吃好吃☆*:.｡. o(≧▽≦)o .｡.:*☆

接著又去其他攤看了一下

聖瑪莉有賣可愛的

「搞怪傑克」麵包跟「那個鬼」雪媚娘

然後雪媚娘裡面還有蛋糕呦

現場有3件9折的活動

我買了3樣也才100多而已！

接著看到旁邊很多人在排日式炸肉餅

又去排隊了，蠻特別的，但我個人吃起來覺得還好XD

$70日式炸肉餅

吃飽了以後我就去旁邊看了一些民國造景

超多人在拍照📷

不得不說造景很厲害，有攝影棚的感覺

有板橋酒廠、板橋公學校、板橋郵便局的景

隨便拍都好看～

很酷的是現場居然還有彩繪活動

臉書彩繪只要$350，手部的是$250

我看很多小朋友都有去畫

蠻精緻特別的🫶

當然上面除了這些活動以外

現場還有舞台活動

不過因為當天我有事情就沒有參加到那麼晚了

以上分享到這邊

真的很推薦大家可以多多參加最近政府辦的活動

附上一張扮恰吉的可愛柯基

只能說大家真的都太厲害啦🫶🫶

P.s.我是看新北市經發局的臉書

都有很多資訊，免費的活動推薦給大家！

假日再也不用煩惱去哪裡啦🎃

🚇交通 :搭乘捷運板南線➡️府中捷運站2號出口

交通便利

🎃活動主辦: 由新北市經發局規劃建設

新北市經發局官網：

https://www.economic.ntpc.gov.tw/

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