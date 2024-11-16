為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > {台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/擁有日本指定和牛販賣證書，空運來台A5和牛，全程由專業小管家代烤，絕對是最頂級和牛燒肉饗宴！

{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/擁有日本指定和牛販賣證書，空運來台A5和牛，全程由專業小管家代烤，絕對是最頂級和牛燒肉饗宴！

別讓一姐不開心 和牛EMPEROR 台中燒肉 台中頂級燒肉 more
2024-11-16 20:57:00 文字：別讓一姐不開心
share
別讓一姐不開心

別讓一姐不開心
close

{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/擁有日本指定和牛販

{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/擁有日本指定和牛販賣證書，空運來台A5和牛，全程由專業小管家代烤，絕對是最頂級和牛燒肉饗宴！

說到頂級燒烤，一定要推薦大家在台中市政府的「和牛EMPEROR 日式燒肉」，

擁有全台少數擁有日本認證，可以販售日本頂級和牛的店家，

現場還有日本職人廚師現場料理肉品，專業工作人員全程代烤，絕對讓人嘆為觀止，

不管是服務還是口感都可以做到完全客製化，放到嘴中的每一塊和牛絕對是精品中的頂級美味，

非常推薦直接點「EMPEROR套餐」，還有主廚研發日本直送黑毛和牛手工製作的世界級和牛漢堡，絕對必點！

{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的

和牛EMPEROR 日式燒肉

地址：台中市西屯區大墩十九街239號

電話：04-23106629

營業時間：週一～週日，17:00~23:30

線上預約https://inline.app/booking/-NbMj4Gy76XHVjiFFCrE:inline-live-3/-NbMj4UApAYnZkBawTBI

官網和牛EMPEROR 日式燒肉

粉專和牛EMPEROR

未命名.png

和牛EMPEROR 日式燒肉在台中市政府附近商圈，

目前店家沒有特約停車場，不過路邊有停車格、在餐廳附近也有大型的停車場，

離台中捷運「市政府」捷運站步行也只需要5分鐘，交通位置上相當方便。

{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的

從店家門口到店內的裝潢，墨黑色搭配木質裝潢，滿滿的日系裝潢，

據說是日本老闆特別聘請日籍設計師規劃，甚至有很多傢俱、設備都是從日本直送來台灣

讓人一進到店內就有種溫暖舒適的感覺，工作人員也都相當熱情親切。

另外跟大家說個有趣的小事情：大家用餐的時候可以觀察一下工作人員的衣領，會用國旗別針來標示工作人員的國籍喔！

{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的

板前區

店內座位有三個區域，一進門的「板前區」，

可以直接坐在在廚師前方，近距離的欣賞來自日本職人廚師的精湛刀藝，絕對是難得的體驗。

在訂位的時候都可以特別選擇與註名板前區。

{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的

看著職人師傅俐落的刀工和手法，每一片和牛油脂雪花分佈的超美，根本就是一場藝術的饗宴啊！

{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的

桌子區

如果人數比較多，或者一家人、有小朋友來用餐，可以選擇桌子區，用餐空間比較自在一些。

{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的

包廂座位

店內也有提供專屬的包廂座位，完全保有隱私空間，

包廂當中的將軍畫像，更是日本籍老闆特地從日本挑選運送來台灣，彷彿置身在日本國度用餐。

貼心提醒：包廂需要有包項費用3000。

{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/擁有日本指定和牛販{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/擁有日本指定和牛販{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/擁有日本指定和牛販

五星級洗手間

帶著小孩來廁所洗手，一開始還覺得有點走錯空間，因為一整個超美又有質感，

男女生獨立空間，還有超高級的免治馬桶，還很貼心的準備了牙線棒、漱口水、去味產品，

日本老闆對於各種小細節都如此的重視，真的是太窩心又讓人敬佩日本職人的用心程度。

 

 

{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的

「和牛EMPEROR 日式燒肉」為什麼會這麼厲害！

一定要來看看店內的和牛販賣許可證，這可是在台灣少數擁有販賣A5和牛執照的指定認證，店內的肉品來源絕對是通過認證，品質掛保證。

{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的

在店內用餐，每一組客人都會有專屬的工作人員從頭到尾陪同，

從介紹菜單、環境介紹、以及代烤的服務，根本就是超級貼心的小管家。

{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的

菜單

工作人員會非常仔細的介紹店內的餐點，尤其對於A5日本和牛的來歷、品質等等介紹的相當詳細，

非常推薦大家可以直接點選「EMPEROR套餐」，幾乎可以將店內和牛的經典肉品都吃過一輪，可以品嘗到各種肉質的鮮美。

另外店內也推出了EMPEROR BURGER，大家可以嚐鮮品嚐。

貼心提醒：店內完全沒有低消，也可以單點肉品＋來自日本的越光米，也很可以啊！

{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的

接著工作人員就會帶著鎮店之寶：A5和牛來跟大家介紹，

看著粉紅鮮美的搭配閃亮的油花分布，根本就是肉品界的夢幻逸品，

另外還有店內今天剛空運來台的海膽，以及店內使用的芥末，都是嚴選來自台灣阿里山的山葵。

{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的

EMPEROR BURGER

店家新推出了料理，是主廚構思超過一年以上，嚴選日本直送的黑毛和牛手打成肉餅，

再搭配松露醬、起司、生菜以及主廚特調的醬汁，咬下一口跟的是超級驚人，和牛漢堡肉香甜多汁超鮮美，搭配濃郁起司以及香氣十足的松露醬，

口感層次相當豐富，吃起來超級療癒又滿足啊！

貼心提醒：因為店家為了保持EMPEROR BURGER最佳狀態，目前只有內用限定！

{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的

鮮榨氣泡調酒 （左：鮮榨葡萄柚氣泡燒酒，右：草莓氣泡燒酒）

吃燒烤怎麼可以少了飲料了！

店內有提供各式的燒酒、啤酒、清酒、日本酒、香檳等各式酒類，也有提供軟性飲料以及很適合小朋友的蘋果汁，

而且店家還很貼心的推出無酒精款的氣泡調酒，可以讓開車的朋友，也可以享受一下燒烤的氛圍。

＊未滿十八歲禁止飲酒，酒後不開車，喝酒記得找代駕！

{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的

「EMPEROR套餐」前菜

這次點了「EMPEROR套餐」套餐組合，會先送上前菜，從左到右分別是：

A5日本和牛炙燒壽司：肉質相當鮮美Ｑ彈，入口即化超美味。

主廚特製生醃泡菜：微辣酸甜的泡菜相當脆口開胃。

大阪直傳涼拌豆芽菜：豆芽菜去尾搭配水連紅蘿蔔簡單調味後，清脆爽口，我們家小孩超級愛！

{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的

「EMPEROR套餐」生醃日本和牛

人生第一次的生牛肉體驗就交給了和牛EMPEROR，主廚特製醃料與蛋黃青蔥完美mix後，

一口放入嘴裡真的是讓人相當驚豔，肉質相當Ｑ彈有嚼勁，搭配蛋黃後更加順口，完全不會有生肉的腥味，絕對是必吃的料理之一！

貼心提醒：因為同行小孩無法吃生肉，此為一人份的份量。

{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的

因為小孩不吃生牛肉的關係，小管家也很貼心的請廚師幫忙更換成A5和牛燒烤肉片。

{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的

「EMPEROR套餐」本日嚴選沙拉

生菜清爽脆口，搭配特製的沙拉醬汁，酸酸甜甜相當開胃。

{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的

「EMPEROR套餐」越光米

套餐中有米飯是使用日本越光米，一開鍋的蒸氣裊裊上升散發著迷人米香，

米飯軟硬適中吃起來Ｑ彈有嚼勁，米香十足。

貼心提醒：如果白飯沒有吃完也不用擔心，用餐結束後，店家會幫忙製作成三角飯糰帶回家慢慢品嚐。

{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的

「EMPEROR套餐」 蔥鹽牛舌、厚切極致牛舌

一次就可以吃到兩種不同厚度口感的牛舌，真的讓人超心動，

一端上桌的牛舌粉嫩色澤真的是讓人嘆為觀止，讚嘆店家對於肉質食材的堅持，

{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的

另外也會附上三種不同醬料碟，

從左到右分別是：台灣阿里山山葵芥末、蔥鹽以及昆布鹽，

也可以搭配店家特製的烤肉沾醬、台灣小農的檸檬以及鹽巴搭配享用。

{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的

全程代烤的小管家真的超級nice又貼心，

在使用牛肉脂開鍋的時候，還會用守護著，擔心噴油脂與火花噴濺到客人。

{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的

工作人員的帶烤服務真的是滿意到不行，

因為有小孩同行，工作人員還會主動詢問熟度是否要進行調整，

還可以依照每一個人的口感調整熟度，服務真的是超級棒！

{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的

薄切牛舌建議可以搭配蔥鹽一起享用，口感上軟嫩帶些脆度，加上蔥鹽提味口感更加有層次。

厚切牛舌烤得真的是超完美，外層帶點金黃焦香，一口咬下厚切牛舌內還保有鮮美的肉汁，

吃起來相當鮮美彈牙還帶有些脆度口感，即使不搭配醬汁或調味，就可以吃到牛肉本身的香甜。

{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的

「EMPEROR套餐」A5日本和牛：上等牛肋肉、赤身，以及特級橫隔膜與烤蔬菜

接著端上滿滿的和牛肉片，小管家依序的介紹了各種部位的肉品，

也分別介紹了每一肉品的口感，光聽口水就流出來啦。

{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的

橫隔膜屬於比較濃郁口感的風味，搭配主廚特製的醬汁，吃起來相當有嚼勁，

可以搭配蔥鹽一起享用，牛肉香氣與青蔥相當對味，吃起來口感也更加順口。

{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的

A5日本和牛赤身，屬於油脂量偏少的肉品，肉質吃起來較為扎實，可以搭配燒肉醬汁或其他沾料一起享用，

口感立馬升級，吃起來更加有層次。

{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的

愛心形狀的上等牛肋肉，油花分布得相當均勻，

燒烤後油脂融化在肉片上，放入口中真的是入口即化相當軟嫩，和牛的香氣瞬間爆滿整個口腔。

{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/擁有日本指定和牛販{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/擁有日本指定和牛販

節瓜和來自日本的山藥，烤得真是恰到好處，

節瓜外層有點焦香，完美鎖住節瓜的水分，吃起來相當香甜多汁，

來自日本的山藥，吃起來脆口又帶著山藥獨特的綿密口感，甘甜好吃。

{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的

燒烤的過程中，小管家也會很細心地更換烤盤，讓顧客吃到最純淨乾淨的高品質燒肉。

{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的

A5日本和牛涮里脊肉

換完烤盤之後，接著要端上最後一道的燒烤牛肉：A5日本和牛涮里脊肉

涮里脊肉油脂相當豐富，小管家預告會以快速涮肉片的方式，接著再搭配月見醬汁（蛋黃）以及柚子蘿蔔泥兩種風味醬汁享用。

{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的

小管家用精湛又快速的手法，充滿油脂的涮里脊肉，在烤盤上過火，小朋友們都看到驚呼連連。

PS:小管家的手速實在是太快，快門都跟不上小管家的烤肉神手啊！

{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的

烤好的涮里脊肉放放入有蛋黃的月見醬汁中，

濃郁的蛋黃搭配鹹香的醬汁，一口吃下肉質相當軟嫩滑順，牛肉油脂的香氣也在嘴中化開，讓人驚艷。

{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的

也非常推薦跟白飯一起享用，別有一番風味。

{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的

柚子蘿蔔泥風味的沾醬，口感吃起來多了些柚子與蘿蔔泥清爽的口感，吃起來清新不膩口。

{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的

本日清湯：菲力牛肉清湯

燒烤後的牛肉讓清湯散發著淡淡的牛肉清香，加上蔥花與柚子香氣，更是讓湯頭喝起來甘甜暖胃，

其中還有超特別的小花「生麩」

是日本職人廚師手工製作的，相當精緻，是日本非常傳統的點心，口感Ｑ軟有點像年糕的感覺，非常特別。

{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的

小管家還教我們喝湯的小技巧，可以用筷子夾著牛肉，讓清湯通過牛肉後再入喉，更能喝到牛肉清湯的香氣與清甜。

{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的

精選甜點

用餐結束後，小管家會協助清潔桌面，接著就準備送上甜點，

當日甜點我們選了香草冰淇淋、日式蕨餅以及紅豆湯，

香草冰淇淋香甜可口，搭配外層的夾心餅乾，吃起來酥脆香甜。

日式蕨餅是日本相當傳統的和菓子，Ｑ彈的口感撒上黃豆粉以及香甜的黑糖，很對味。

紅豆湯圓，紅豆綿密軟爛，湯圓彈牙有嚼勁，大人小朋友都好愛。

{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的

吃飽飯準備回家的時候，工作人員非常親切地蹲下身讓孩子選小禮物，

還將今天沒有吃完的越光米做成飯糰讓我們帶回家，服務真的是超級好。

{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的

之前看日本影集還是節目，都會看到店家的主廚還是主人都非常好客，

甚至在送客的時候都會出來門口，揮手致敬到客人看不到的時候。

這次真的真的完全體驗到日本主廚的熱情，真的在門口跟我們揮手說：莎優娜娜～～～真的太感動了吧。

{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/絕對是全台最美味的

回到家打開餐盒，飯糰以及海苔都分別用保鮮膜保鮮，還特地在上面寫了日文，雖然不太懂不過應該是感謝的話語吧，

另外還有主廚特別贈送的小禮物，和牛御飯糰，真的是太貼心了！

{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/擁有日本指定和牛販

大家都說台中市燒肉的天堂，在這麼多燒肉店中，真的非常推薦「和牛EMPEROR」，

擁有台灣少數日本認證販售的頂級鹿兒島和牛、飛驒牛以及神戶牛肉，A5和牛等級的各種肉品都好吃到讓人難以忘懷，

再加上全程有專業的小官家在旁解說、代烤，讓每一款肉品都能吃最美好的品質，甚至還能依照顧客需求特製不同的熟度，

不管是裝潢、食材、服務絕對是尊榮的享受，推薦大家可以直接點「EMPEROR套餐」，可以吃到一整套的和牛料理，絕對是物超所值，滿足每一位嘴刁的饕客。

非常適合情侶約會、宴請好友以及家庭聚會慶生用餐，絕對是全台灣最美味的和牛燒烤！

文章標籤
和牛EMPEROR 日式燒肉 別讓一姐不開心 台中美食 台中必吃美食 台中燒烤 台中燒烤推薦 台中燒肉 和牛EMPEROR 台中和牛燒肉 台中和牛emperor 台中和牛推薦 台中燒肉代烤 台中燒肉天花板 台中燒肉宵夜 台中頂級燒肉 A5和牛 日式燒肉 和牛emperor的菜單 和牛emperor的評論 台中高級燒肉
創作者介紹
創作者 一姐爸 的頭像
一姐爸

別讓一姐不開心http://jack74327.pixnet.net/blog

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#別讓一姐不開心
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

新北市三重區新北市三重區

 下一篇chevron_right

最紅鳥取咖啡廳！鳥取砂丘IG打卡地標「Takahama Café」，畏研吾操刀。
相關商家

和牛EMPEROR

phone
place台中市西屯區大墩十九街239號
4.65 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.75
服務品質
4.75
裝潢氣氛
4.75
CP值
4.25
share place
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up