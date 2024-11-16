{台中美食}和牛EMPEROR 日式燒肉/擁有日本指定和牛販賣證書，空運來台A5和牛，全程由專業小管家代烤，絕對是最頂級和牛燒肉饗宴！

說到頂級燒烤，一定要推薦大家在台中市政府的「和牛EMPEROR 日式燒肉」，

擁有全台少數擁有日本認證，可以販售日本頂級和牛的店家，

現場還有日本職人廚師現場料理肉品，專業工作人員全程代烤，絕對讓人嘆為觀止，

不管是服務還是口感都可以做到完全客製化，放到嘴中的每一塊和牛絕對是精品中的頂級美味，

非常推薦直接點「EMPEROR套餐」，還有主廚研發日本直送黑毛和牛手工製作的世界級和牛漢堡，絕對必點！

和牛EMPEROR 日式燒肉

地址：台中市西屯區大墩十九街239號

電話：04-23106629

營業時間：週一～週日，17:00~23:30

線上預約：https://inline.app/booking/-NbMj4Gy76XHVjiFFCrE:inline-live-3/-NbMj4UApAYnZkBawTBI

官網：和牛EMPEROR 日式燒肉

粉專：和牛EMPEROR

和牛EMPEROR 日式燒肉在台中市政府附近商圈，

目前店家沒有特約停車場，不過路邊有停車格、在餐廳附近也有大型的停車場，

離台中捷運「市政府」捷運站步行也只需要5分鐘，交通位置上相當方便。

從店家門口到店內的裝潢，墨黑色搭配木質裝潢，滿滿的日系裝潢，

據說是日本老闆特別聘請日籍設計師規劃，甚至有很多傢俱、設備都是從日本直送來台灣

讓人一進到店內就有種溫暖舒適的感覺，工作人員也都相當熱情親切。

另外跟大家說個有趣的小事情：大家用餐的時候可以觀察一下工作人員的衣領，會用國旗別針來標示工作人員的國籍喔！

板前區

店內座位有三個區域，一進門的「板前區」，

可以直接坐在在廚師前方，近距離的欣賞來自日本職人廚師的精湛刀藝，絕對是難得的體驗。

在訂位的時候都可以特別選擇與註名板前區。

看著職人師傅俐落的刀工和手法，每一片和牛油脂雪花分佈的超美，根本就是一場藝術的饗宴啊！

桌子區

如果人數比較多，或者一家人、有小朋友來用餐，可以選擇桌子區，用餐空間比較自在一些。

包廂座位

店內也有提供專屬的包廂座位，完全保有隱私空間，

包廂當中的將軍畫像，更是日本籍老闆特地從日本挑選運送來台灣，彷彿置身在日本國度用餐。

貼心提醒：包廂需要有包項費用3000。

五星級洗手間

帶著小孩來廁所洗手，一開始還覺得有點走錯空間，因為一整個超美又有質感，

男女生獨立空間，還有超高級的免治馬桶，還很貼心的準備了牙線棒、漱口水、去味產品，

日本老闆對於各種小細節都如此的重視，真的是太窩心又讓人敬佩日本職人的用心程度。

「和牛EMPEROR 日式燒肉」為什麼會這麼厲害！

一定要來看看店內的和牛販賣許可證，這可是在台灣少數擁有販賣A5和牛執照的指定認證，店內的肉品來源絕對是通過認證，品質掛保證。

在店內用餐，每一組客人都會有專屬的工作人員從頭到尾陪同，

從介紹菜單、環境介紹、以及代烤的服務，根本就是超級貼心的小管家。

菜單

工作人員會非常仔細的介紹店內的餐點，尤其對於A5日本和牛的來歷、品質等等介紹的相當詳細，

非常推薦大家可以直接點選「EMPEROR套餐」，幾乎可以將店內和牛的經典肉品都吃過一輪，可以品嘗到各種肉質的鮮美。

另外店內也推出了EMPEROR BURGER，大家可以嚐鮮品嚐。

貼心提醒：店內完全沒有低消，也可以單點肉品＋來自日本的越光米，也很可以啊！

接著工作人員就會帶著鎮店之寶：A5和牛來跟大家介紹，

看著粉紅鮮美的搭配閃亮的油花分布，根本就是肉品界的夢幻逸品，

另外還有店內今天剛空運來台的海膽，以及店內使用的芥末，都是嚴選來自台灣阿里山的山葵。

EMPEROR BURGER

店家新推出了料理，是主廚構思超過一年以上，嚴選日本直送的黑毛和牛手打成肉餅，

再搭配松露醬、起司、生菜以及主廚特調的醬汁，咬下一口跟的是超級驚人，和牛漢堡肉香甜多汁超鮮美，搭配濃郁起司以及香氣十足的松露醬，

口感層次相當豐富，吃起來超級療癒又滿足啊！

貼心提醒：因為店家為了保持EMPEROR BURGER最佳狀態，目前只有內用限定！

鮮榨氣泡調酒 （左：鮮榨葡萄柚氣泡燒酒，右：草莓氣泡燒酒）

吃燒烤怎麼可以少了飲料了！

店內有提供各式的燒酒、啤酒、清酒、日本酒、香檳等各式酒類，也有提供軟性飲料以及很適合小朋友的蘋果汁，

而且店家還很貼心的推出無酒精款的氣泡調酒，可以讓開車的朋友，也可以享受一下燒烤的氛圍。

＊未滿十八歲禁止飲酒，酒後不開車，喝酒記得找代駕！

「EMPEROR套餐」前菜

這次點了「EMPEROR套餐」套餐組合，會先送上前菜，從左到右分別是：

A5日本和牛炙燒壽司：肉質相當鮮美Ｑ彈，入口即化超美味。

主廚特製生醃泡菜：微辣酸甜的泡菜相當脆口開胃。

大阪直傳涼拌豆芽菜：豆芽菜去尾搭配水連紅蘿蔔簡單調味後，清脆爽口，我們家小孩超級愛！

「EMPEROR套餐」生醃日本和牛

人生第一次的生牛肉體驗就交給了和牛EMPEROR，主廚特製醃料與蛋黃青蔥完美mix後，

一口放入嘴裡真的是讓人相當驚豔，肉質相當Ｑ彈有嚼勁，搭配蛋黃後更加順口，完全不會有生肉的腥味，絕對是必吃的料理之一！

貼心提醒：因為同行小孩無法吃生肉，此為一人份的份量。

因為小孩不吃生牛肉的關係，小管家也很貼心的請廚師幫忙更換成A5和牛燒烤肉片。

「EMPEROR套餐」本日嚴選沙拉

生菜清爽脆口，搭配特製的沙拉醬汁，酸酸甜甜相當開胃。

「EMPEROR套餐」越光米

套餐中有米飯是使用日本越光米，一開鍋的蒸氣裊裊上升散發著迷人米香，

米飯軟硬適中吃起來Ｑ彈有嚼勁，米香十足。

貼心提醒：如果白飯沒有吃完也不用擔心，用餐結束後，店家會幫忙製作成三角飯糰帶回家慢慢品嚐。

「EMPEROR套餐」 蔥鹽牛舌、厚切極致牛舌

一次就可以吃到兩種不同厚度口感的牛舌，真的讓人超心動，

一端上桌的牛舌粉嫩色澤真的是讓人嘆為觀止，讚嘆店家對於肉質食材的堅持，

另外也會附上三種不同醬料碟，

從左到右分別是：台灣阿里山山葵芥末、蔥鹽以及昆布鹽，

也可以搭配店家特製的烤肉沾醬、台灣小農的檸檬以及鹽巴搭配享用。

全程代烤的小管家真的超級nice又貼心，

在使用牛肉脂開鍋的時候，還會用守護著，擔心噴油脂與火花噴濺到客人。

工作人員的帶烤服務真的是滿意到不行，

因為有小孩同行，工作人員還會主動詢問熟度是否要進行調整，

還可以依照每一個人的口感調整熟度，服務真的是超級棒！

薄切牛舌建議可以搭配蔥鹽一起享用，口感上軟嫩帶些脆度，加上蔥鹽提味口感更加有層次。

厚切牛舌烤得真的是超完美，外層帶點金黃焦香，一口咬下厚切牛舌內還保有鮮美的肉汁，

吃起來相當鮮美彈牙還帶有些脆度口感，即使不搭配醬汁或調味，就可以吃到牛肉本身的香甜。

「EMPEROR套餐」A5日本和牛：上等牛肋肉、赤身，以及特級橫隔膜與烤蔬菜。

接著端上滿滿的和牛肉片，小管家依序的介紹了各種部位的肉品，

也分別介紹了每一肉品的口感，光聽口水就流出來啦。

橫隔膜屬於比較濃郁口感的風味，搭配主廚特製的醬汁，吃起來相當有嚼勁，

可以搭配蔥鹽一起享用，牛肉香氣與青蔥相當對味，吃起來口感也更加順口。

A5日本和牛赤身，屬於油脂量偏少的肉品，肉質吃起來較為扎實，可以搭配燒肉醬汁或其他沾料一起享用，

口感立馬升級，吃起來更加有層次。

愛心形狀的上等牛肋肉，油花分布得相當均勻，

燒烤後油脂融化在肉片上，放入口中真的是入口即化相當軟嫩，和牛的香氣瞬間爆滿整個口腔。

節瓜和來自日本的山藥，烤得真是恰到好處，

節瓜外層有點焦香，完美鎖住節瓜的水分，吃起來相當香甜多汁，

來自日本的山藥，吃起來脆口又帶著山藥獨特的綿密口感，甘甜好吃。

燒烤的過程中，小管家也會很細心地更換烤盤，讓顧客吃到最純淨乾淨的高品質燒肉。

A5日本和牛涮里脊肉

換完烤盤之後，接著要端上最後一道的燒烤牛肉：A5日本和牛涮里脊肉

涮里脊肉油脂相當豐富，小管家預告會以快速涮肉片的方式，接著再搭配月見醬汁（蛋黃）以及柚子蘿蔔泥兩種風味醬汁享用。

小管家用精湛又快速的手法，充滿油脂的涮里脊肉，在烤盤上過火，小朋友們都看到驚呼連連。

PS:小管家的手速實在是太快，快門都跟不上小管家的烤肉神手啊！

烤好的涮里脊肉放放入有蛋黃的月見醬汁中，

濃郁的蛋黃搭配鹹香的醬汁，一口吃下肉質相當軟嫩滑順，牛肉油脂的香氣也在嘴中化開，讓人驚艷。

也非常推薦跟白飯一起享用，別有一番風味。

柚子蘿蔔泥風味的沾醬，口感吃起來多了些柚子與蘿蔔泥清爽的口感，吃起來清新不膩口。

本日清湯：菲力牛肉清湯

燒烤後的牛肉讓清湯散發著淡淡的牛肉清香，加上蔥花與柚子香氣，更是讓湯頭喝起來甘甜暖胃，

其中還有超特別的小花「生麩」

是日本職人廚師手工製作的，相當精緻，是日本非常傳統的點心，口感Ｑ軟有點像年糕的感覺，非常特別。

小管家還教我們喝湯的小技巧，可以用筷子夾著牛肉，讓清湯通過牛肉後再入喉，更能喝到牛肉清湯的香氣與清甜。

精選甜點

用餐結束後，小管家會協助清潔桌面，接著就準備送上甜點，

當日甜點我們選了香草冰淇淋、日式蕨餅以及紅豆湯，

香草冰淇淋香甜可口，搭配外層的夾心餅乾，吃起來酥脆香甜。

日式蕨餅是日本相當傳統的和菓子，Ｑ彈的口感撒上黃豆粉以及香甜的黑糖，很對味。

紅豆湯圓，紅豆綿密軟爛，湯圓彈牙有嚼勁，大人小朋友都好愛。

吃飽飯準備回家的時候，工作人員非常親切地蹲下身讓孩子選小禮物，

還將今天沒有吃完的越光米做成飯糰讓我們帶回家，服務真的是超級好。

之前看日本影集還是節目，都會看到店家的主廚還是主人都非常好客，

甚至在送客的時候都會出來門口，揮手致敬到客人看不到的時候。

這次真的真的完全體驗到日本主廚的熱情，真的在門口跟我們揮手說：莎優娜娜～～～真的太感動了吧。

回到家打開餐盒，飯糰以及海苔都分別用保鮮膜保鮮，還特地在上面寫了日文，雖然不太懂不過應該是感謝的話語吧，

另外還有主廚特別贈送的小禮物，和牛御飯糰，真的是太貼心了！

大家都說台中市燒肉的天堂，在這麼多燒肉店中，真的非常推薦「和牛EMPEROR」，

擁有台灣少數日本認證販售的頂級鹿兒島和牛、飛驒牛以及神戶牛肉，A5和牛等級的各種肉品都好吃到讓人難以忘懷，

再加上全程有專業的小官家在旁解說、代烤，讓每一款肉品都能吃最美好的品質，甚至還能依照顧客需求特製不同的熟度，

不管是裝潢、食材、服務絕對是尊榮的享受，推薦大家可以直接點「EMPEROR套餐」，可以吃到一整套的和牛料理，絕對是物超所值，滿足每一位嘴刁的饕客。

非常適合情侶約會、宴請好友以及家庭聚會慶生用餐，絕對是全台灣最美味的和牛燒烤！