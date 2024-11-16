↑新竹尖石鄉魔法女屋親子景觀餐廳~位於海拔750公尺

置身在山林雲霧繚繞的群山秘境~尤如世外桃源般

讓人心情愉悅~放鬆悠閒~

↑113年11月9日週六~小青和爸爸又開著噗噗趴趴走囉

北部微微雨~我們往南前進~來到新竹尖石魔法女屋

本餐廳在大門竹林間~備有停車場~行經路段

會經過拉號部落6號花園~之前小青的記錄文

有興趣可點我聯結~

↑入園需購門票~可全額抵消費~本園區不提供免費參觀

在入口處就有位親切的服務人員~會指引停車~購票

任何問題~都會仔細回應~

↑門票每人100元~全額抵消費~另一面是園區的標示圖

感覺園區蠻大~今天天氣宜人~不冷不熱~沒啥太陽

可以好好逛一逛~

↑首先看到天使翅膀及畫相框~在這就可以拍很久喔

字板好多~爸爸挑了個天氣晴~可以感覺好心情的fu~

↑再來是神社許願樹~小小一排落羽松轉紅了耶~真美~

↑行走到餐廳的道路~非常的好走~看到這片紅杉木

若是沒變色前的綠~像不像之前很紅的波波草呢~

↑遠遠就看到藍色屋體~再近看有黃色相襯

藍黃相間非常顯色~用餐區就在這~屋外放了

色彩繽紛的課桌椅~還有用餐的坐位區

更有搖搖椅~讓人放鬆的搖搖搖~真是心情大好~

↑還有這台古董摩托車~

↑進入餐廳前的另一邊~一整個樹林~非常的整潔乾淨

想來~要維護這一片大森林~真是用心且辛苦~

↑進入餐廳~有親切的服務人員接待

看到這隻可愛的耶誕熊~還有寬敞的用餐環境

真是網美夯點~拍照殺記憶體最佳場所~

↑我們約10點30分就到餐廳~服務人員問我們幾點用餐

聽了有點驚訝~原來這裡沒有用餐時限~可以很輕鬆的休息

哇~真是真正的魔法女屋~讓人慢下來的魔法女屋~

↑那我們就放下腳步~在這好好的玩耍半天以上~

↑既然可以不急著用餐~我們說那11點30分上菜

服務為我們端來熱開水~這裡算有點山裡面

微涼~喝些温開水~暖一下身子~感覺真好~

↑用餐環境設置了一二樓~非常的寬敞

桌間距離也蠻大且舒適~每張椅子都有不同的圖案

令人眼都亮了~小青把每張椅都瞧了一遍~

↑二樓的用餐區~有帶寵物的食客

會主動上二樓~或坐戶外區~感覺都像是這裡的熟客~

↑二樓~可以眺望山景~戶外也有用餐區

早上的天氣非常的清朗~到了午后約1點左右

山嵐飄上山~就是不同的景緻~非常的迷人~

↑魔法女屋~室內空間非常的北歐神話感

這區更設置了女巫帽與掃帚供我們隨意拍照

哈~那當然要來當一下女巫囉~

↑洗手間外的蜘蛛網~很有戲~

↑可愛的親子餐廳~另一邊屋外~更設置了沙坑池

還有積木遊樂區~供小孩玩樂~瞧這二位小朋友

玩的不亦樂乎~家長喊著進來用餐~還不肯離去~

↑11點30分開始準備用餐~點主餐附贈餐包

主廚濃湯~飲品有冰熱檸檬紅茶可選項

也可換飲料折抵50元~這小餐包不錯吃

烤的熱乎乎~微甜有奶油餡~

↑今日是南瓜濃湯~熱熱的就是讚~

↑主餐1~這是爸爸點的香料鮭魚濃韻起司義麵450元

好香氣~鮭魚也煎的洽洽好~但唯一就是太小片了

整體是好吃的~麵條給的份量也足夠~

↑主餐2~小青點的檸檬酸辣雪花寶石魚450元

所謂的寶石魚就是鱸魚~非常新鮮美味

但唯二就是飯量太少了~

↑飲料部分~我們沒有換購~就點冰檸檬紅茶~去冰

這檸檬紅茶調的味道真讚~酸甜適度~非常好喝~

↑吃飯前~拍照先~留影記錄開心的一刻~

↑吃飽喝足~有午休習慣的老公~休息後

我們就開始探索園區~可愛動物區的第一種動物

小兔子~共有5隻左右~探頭探腦的看著我們~有意思~

↑現在時間大約1點左右~山嵐飄上山~温度微涼

沒太陽~沒下雨~小青最喜歡這樣的天氣

上張照片~從那階梯觀景台拍照~空氣清新

令人心曠神怡~爸爸在鞦韆上搖丫搖~開心的像小孩~

↑在觀景台上看到~魔法楓林學院

到此一遊~算上過課囉~

↑網美最愛的天空階梯~看到有人拍照~上到最上階

坐在上面~雙腳下垂~就是可以晃來晃去的那種坐法

再從另一個角度拍下最美畫面~那景真是美

但看起來有些可怕~我們保守拍拍就好~

↑再來看到的第2種動物~老山羊

可以這麼近距離的看到他們~真可愛~

↑再來就是一群山鷄和美麗的孔雀

今天沒有好運看到孔雀開屏~卻看到他們爬高高

真的太厲害~

↑最後在魔法青青草原看到這3把女巫掃把

非常的符合情境~在這裡晃逛了快一小時

慢慢的晃逛~拍照~很幸福的感覺~但唯3就是

沒有任何與寶可夢有關的補給站~無法截圖留影~

↑店家資訊

店名~魔法女屋親子景觀餐廳

地址~新竹縣尖石鄉新樂村11鄰煤源158號

電話~0932-289-000

營業營時~平日10:30-18:00

週末假日10:00-18:00