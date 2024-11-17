原來台中南屯隱藏著一間這麼漂亮的田園景觀餐廳，【田寮農莊景觀餐廳】隱身在田野間，外觀有點隱密也不怎麼起眼，但進入餐廳後別有洞天！

落羽松水池、古早味農家菜，可以享受最美好的城市裡田園風光，還可以享用美味農家特色料理，環境也很適合拍照喔。

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隱身田野間「 田寮農莊景觀餐廳」，落羽松池塘、古早味農家菜，台中南屯美食!

田寮農莊景觀餐廳距離烏日高鐵站不遠，車程約六分鐘，餐廳周圍盡是田園風光，搭配好天氣感受特別美好，心情不自覺也跟著好起來！

有提供停車場，導航直接搜尋＂田寮農莊＂即可抵達。

ADD:台中市南屯區樂田巷2之34號

TEL:04 2479 5186

營業時間:週一至週五 11:30-15:30；週六及週日 11:30-19:00 (週三公休)

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走進餐廳宛如進入時光隧道，眼前出現兒時常見的農作器具、腳踏車及傢俱等，讓人滿滿回憶湧上心頭

再往裡面走～柳暗花明又一村！

如果不是已經在網路上看過，從屋外根本不會知道餐廳裡原來這麼美！

用餐空間有室內及戶外，戶外氛圍感十足，小朋友也可以享受餵魚樂趣，但要做好防蚊措施就是。

室內用餐空間坐落於池塘兩側，無論室內外空間都可以捕捉池塘美景。

明亮、採光絕佳的用餐空間，讓人好喜歡。

池塘裡有魚、有鴨子、有烏龜，鴨子雖然可愛但要小心會啄人喔，不要靠牠太近。

池塘設有木板，可以行走，站在池中央拍照也很有意境。

庭園裡還有一區戶外用餐空間，如果沒有蚊子天氣也不熱的話坐這裡也很棒。

來餐廳用餐還有這樣充滿綠意的環境可以走走看看、拍照，真的很值得。

若是落雨松轉色季節前來，景色畫面一定更美更浪漫。

田寮農莊景觀餐廳菜單及價格

主餐以套餐方式提供，以經典農家菜為主，比較可惜的是非假日選擇性較少，有幾道料理都是假日限定。

用餐時間90分鐘，每人低消200元，嬰兒除外。

套餐一 客三、四百元，包含主餐、白飯、小菜、燙青菜及飲料。

我們點了頭路菜及紅燒小封肉，價格都是$376，餐點風味不錯，下飯美味。

一邊用餐可以一邊享受屋外美景，吃起來更美味。

一點點的罪惡 $58

套餐沒有附甜點，這是我們單點的，甜點名字很特別，其實就是茶凍加上珍珠及奶球，不錯吃。

話說我原本是想點牛奶麻糬的，可惜當天老闆沒有做就沒賣了。

套餐飲料附的是茶飲，茶味香濃，若想更換其他飲料則折抵20元。

很清幽的環境及氛圍，很不錯的台中南屯景點餐廳，有機會可以來用餐及欣賞美景！

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