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台北和牛燒肉。平價享受日本F1國產牛套餐。還有驚喜海鮮鍋──蘭亭燒肉

[燒肉、和牛料理／台北大安]



不只合理價格供應的多樣化日本和牛，對台灣優質農漁牧產品亦是極度支持入菜，

來到各種奇想IDEA屢屢在業界投下震撼彈的「和牛教父」旗下頂級燒烤店──蘭亭燒肉 和牛極緻料理，

以滿心期待作為開端，經過用餐之際對所用食材與創意呈現的驚嘆，

並享受全程桌邊服務的輕鬆愜意，最後再昇華為離去前刻的所有開心滿足…

好，我們下次何時再來用餐？



賞文還請記得幫忙推推讚一個（いいね）喔！

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※發落希沙良的部屋Telegram，吃喝玩樂不漏接➡️https://t.me/kisara901









經過一場疫情肆虐，不少人在面對人生的態度上，已經有所轉變。

像是對自己要更好一點，更加注重健康，

重新取得工作與休息之間的平衡，還有把握與至親好友相聚的時光…

端看自己對各項課題的重視程度來決定，

與以往父祖輩的人生道路較為單一的方向不同，變得更加多元化。



這一回要來分享的，

正是前些日子希沙良和幾名好朋友相聚的和牛餐廳──蘭亭燒肉 和牛極緻料理。







希沙良早前寫過不少篇關於蘭亭和牛餐飲集團旗下餐廳與料理的文章，

不只有高級精緻的鍋物和私廚料理，也有針對年輕人喜好所推出的和牛漢堡等等。

當然絕對不可不提的，還有那從早期出沒不定，令人趨之若鶩的神秘餐車，

到後期台北各大夜市商圈開出多家固定攤位的蘭笑亭深夜和牛滷肉飯。





點餐之後看師傅現場分切各個不同部位的牛肉，正是來蘭亭燒肉用餐必見的開場戲碼。



至於這回的蘭亭燒肉，希沙良亦非初次到訪，

只不過上次前來分享的是其初試水溫所推出的午間燒肉定食。

當時也在業界如同丟下了一顆強力的震撼彈，可說「和牛教父」的每一次出手，都充滿著話題性，



※之前到訪詳情請參考──

《大安區和牛．精緻名店垂涎超值午間定食登場──蘭亭燒肉 和牛極緻料理》一文。

當然也請讀者多利用部落格邊欄的站内搜索，打入關鍵字就可以查到希沙良的相關文章喔！







這一連串操作下來，不只 讓更多人能夠以平實合理的價格入門一窺堂奧，

也擴大了市場，使得以往一直被認為可能只有大老闆才吃得起的高級食材──日本和牛，

成為老百姓日常也得以小小奢侈一下的味覺享受。

而希沙良也一路伴隨著這樣的腳步，增廣了不少對高級食材料理的見聞。



老闆蘭小明是絕對的性情中人，在經過一些風風雨雨，

還有前陣子的身體微恙之後，小明哥選擇把其他餐廳收起，將心力集中，

重新再出發的，就是這間一開始起家的蘭亭燒肉 和牛極緻料理。





開桌時即已布上的三色小菜，各具清爽及唰嘴之功。



此次到訪蘭亭燒肉共有幾個重點：

其一是秉持以往將日本和牛推廣於大眾的初衷，

這回也以合理的價格，推出日本F1國產牛單點以及套餐項目。



我們此次點用的，即以日本F1國產牛雙人套餐（NT$5000）為主。

菜色包括前菜、湯品、沙拉、日本F1國產牛精選五部位，

還有特色手工和牛肉圓、季節甜點等。







與先前較偏和風加上中式料理的風格不同，

最近的蘭亭燒肉在換血更新後，是呈現以義法料理作為主軸的歐風走向。

首先上桌的前菜是和牛塔塔輕蔬脆塔。



愛心形狀的精緻小塔，置放在鋪滿灰白雙色卵石的木盒中送上，真的是可愛極了。

裡頭粉嫩的生牛肉拌和同樣切至細丁的脆口蔬菜，最後再點上一匙呈現墨色的魚子醬，

對比般的色彩呈現也與外頭的容器相互呼應。











其次送上的湯品是杜巴夫人白花椰菜濃湯。

白花椰菜雖然很具營養，不過也總是給人帶有一種獨特「菜」味的印象，

在此倒是不至於顯得過重，搶走其他風味，而是呈現恰到好處的平衡。

濃湯質地很是細膩，入喉後幾乎只是殘留蔬菜的甘甜，

上頭灑上的少許爆米花則可說是畫龍點睛。



此時炭火爐送上，安置於桌邊，服務人員準備進行烤肉。

配合油煙設備的作動，讓我們能夠一邊用著前菜湯品，

一邊欣賞眼前的桌邊料理秀，又不至於沾染油煙。

至於其餘的行李、外套等，則在早早一進店入座時，

就已接受店家安排置於座席旁邊的立櫃中，更是完全不用擔心。







再來的第三道是彩色番茄堅果沙拉。

完美搭配下的甜美小番茄紅色切面與多款綠色新鮮生菜，襯上香甜的無花果鮮果，

共同裝盛在白色西洋風格的貝殼容器裡頭，澆淋上微帶果酸的橙桔風味醬汁，

相對於油花豐美的肉品，可說很有解膩清口之效。



由此也引導出第二個重點，

也是小明哥所一直強調，當然作為主原料的「肉」一定是來自日本，

然其他的各方面，像是蔬果之類的配菜、點心、米飯、茶湯…等等，就多是取材自在地了。

蘭亭集團一直是全力支持台灣精緻的農漁牧，這點真的很令人讚賞！







十月份時，為了回饋老顧客，也就是蘭友會的社員，

還特別推出了「只送不賣」的黃金澎湖海鮮驚喜鍋。

一方面使用來自澎湖海域的各式台灣在地新鮮魚貨；

另一方面也是再次利用原本蘭亭鍋物當初好不容易調達而成，

一般僅於國內外最高級火鍋店才可得見的銅鍋，在接下來微涼的天氣裡頭提供暖意。

這部分先前已有在IG撰文，還請各位能夠移駕賞文。



※海鮮驚喜鍋回饋活動請見IG──【就是只送不賣】一文：

https://www.instagram.com/kisara001/p/DBgE30Vzi6d/











※此回憑蘭亭燒肉官方FB相關貼文亦可同享優惠，但建議前往用餐還是詢問一下服務人員入會方式，

加入VIP群組蘭友會社團，好康多更多喔！



第三點想來跟目前餐飲業普遍的缺工情況也有關聯，

由於蘭亭燒肉有著完善的桌邊服務，菜色在桌邊烘烤或烹煮後，即會依次裝盤送上，

讓來客得以專注於享用美食，以及與同行親友的交流之上。

為了能夠充分照顧每一位來客的用餐需求，也為了體恤員工免除餐飲業令人詬病的兩頭班，

蘭亭燒肉目前回歸晚餐餐期，午間暫不提供服務。



（↓↓↓請繼續看下去↓↓↓）













再來的燒肉部分，也就是日本F1國產牛精選五部位。

不過在此之前，或許有些朋友會有疑問，F1和牛到底是什麼？

有人說指的其實就是澳洲和牛與美國和牛，不是嗎？



答案可說對，也可說不對。

事實上，這個F1指的是將黑毛和牛的種牛與「安格斯牛」進行交叉培育，

所生下的「第一子代」牛，具有50％日本和牛血統。

澳洲和牛與美國和牛除非再加交配培育，不然其第一子代當然確實就是F1和牛。

然除了澳洲、美國之外，在日本也一樣會有F1和牛，在日本當地多以「國產牛」稱之。











這回提供的五款肉品包括：

油脂香氣豐富的橫隔膜、具獨特風味與食感的老饕牛、

油花分布均勻細膩的牛小排（建議搭配鹽昆布食用）、

骨邊肉超鮮美的戰斧牛小排（建議搭配鹽蔥食用），

還有肉質鮮嫩、吃來過癮的肋眼牛排（建議可搭配鹽昆布，大蒜凍乾等食用）。

（※當天共6人到訪，燒烤後大致分裝2盤送上，如照片中呈現。）











為了充分享受肉質的原汁原味，蘭亭燒肉不作事前醃漬，也沒有過多的醬汁調味。

烤好的肉品除了特殊個別建議的調味搭配之外，

也都可以依照個人喜好，沾用一開始送上的小方盤裡頭，

包括法國鹽之花、玫瑰鹽加日本紫蘇，以及義大利白松露鹽等三種不同的鹽品食用。







不吃牛的朋友也不用擔心，這兒也有不含牛的套餐與素食套餐可以提供（均須先預訂）。

這天看同行不吃牛的友人所享用的菜色，包括有吃紅玉紅茶長大的紅玉雞，

還有櫻桃鴨、伊比利豬、杏鮑菇等，菜色相當多樣化。

最特別的是還出現了很少見的軟殼蝦，讓我們其他人也都忍不住紛紛伸出筷子小嘗了一番。







肉品之後送上的是輕食特色菜──手工和牛肉圓。

Q軟的肉圓外皮搭配彈牙的和牛肉餡，

是特別商請高雄知名牙齒肉圓店家所合作開發的獨家商品，別處可是吃不到！

喜歡的話也可以購買回家，電鍋蒸一蒸即可享用。



在店裡食用時還會在桌邊淋上特調的海膽醬汁，

不僅多添上一抹金黃色澤的喜氣，也更增不同的香氣與風味層次。











到訪時贈送、每人市價近千的黃金澎湖海鮮驚喜鍋如前所述，

因為在IG裡頭已經詳細介紹，這裡就不再贅述。

如果當天好朋友們有開心喝點小酒的話，將鍋物最後餘下的湯頭，

添入香芋米及紅玉雞蛋等台灣在地的好食材，

煮成暖呼呼的雜炊，將是最好的收尾。







原本以為這樣已經夠豐盛，差不多該告一段落，

倒是沒料到服務人員又再度開始忙碌…

此時旁邊的桌上突然出現一顆四四方方、巨大無比的…石頭？

喔，不是啦！定睛一看，原來竟是一顆完完整整的花生糖！

對喔，還有甜點咩！



將花生糖以刨刀磨成細末之後，搭配上冰淇淋、柿乾等等食材，

再以春捲皮整個包裹起來，就成了最解秋老虎悶熱的創意甜點。

不只契合盆地台北不易散熱的環境，也彰顯出季節感。











原本想說偶爾對自己好一點，吃點好料並不為過，

然如此一頓晚餐下來，這價位根本超值啊！



工作之餘把握休息餘暇和好友相聚，又跟人生歷練豐富的小明哥一陣清談，

是不是也頗有牆面上王羲之那在曲水流觴雅宴間，

隨著高昂的情緒愈寫愈草、愈寫愈順心，連錯字也不在意隨性塗改，

所呈現於古往今來的天地中悟道之作《蘭亭集序》般，

對於所有的人生課題又有一番新的領悟呢？









不只合理價格供應的多樣化日本和牛，對台灣優質農漁牧產品亦是極度支持入菜，

來到各種奇想IDEA屢屢在業界投下震撼彈的「和牛教父」旗下頂級和牛燒烤店──蘭亭燒肉 和牛極緻料理，

以從確認好友相約的滿心期待作為開端，經過用餐之際對所用食材與創意呈現的驚嘆，

享受全程桌邊服務的輕鬆愜意，最後再昇華為離去前刻的所有開心滿足…

好，我們下次何時再來用餐？











其他相片可參考KISARA的相簿

《20241011 蘭亭燒肉》



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[PHOTO by KISARA]



※文内所有介紹、産品價格、促銷等，均基於實際體驗，並以到訪及完稿當時為準。









蘭亭燒肉 和牛極緻料理



台北市大安區四維路52巷12號

02 2703 0285

17:00~23:00



※用餐時間120分鐘。



FB→蘭亭燒肉 和牛極緻料理



※台北捷運文湖線（MRT棕線／BR）、淡水信義線（MRT紅線／R）大安站，6號出口，徒歩約6分；

板南線（MRT藍線／BL）忠孝復興站，3號出口，徒歩約12分；

公車可搭至信義大安路口、仁愛國中、信義敦化路口、仁愛敦化路口、和安里等











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[右上方插圖 by 熊寶]