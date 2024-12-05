88樓的台北高空

天然染DIY。在國家工藝成就獎獲獎人指導下實作體驗──陳景林藝師

[DIY 、天然染、實作／專案邀請]



推廣「臺灣百色」，將天然染色工藝轉化為生活時尚作品不遺餘力，

甫獲得2024年「國家工藝成就獎」的天然染織工藝師 陳景林老師，

這回有幸在其指導下，進行了一次絲巾天然染DIY課程。

課程中不只實作部分的小技巧、易錯的小地方等都清楚講解，

更是介紹了許多相關的背景知識，完全不藏私。

大家出來的成品亦細膩美麗，各有千秋，不只有成就感，更是學習良多。



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現代人生活追求快速有效率，從食衣住行到愛情，無一不可以速成的方式來呈現；

然，如能透過DIY實作的過程，親自動手完成一件物品，

正可讓我們思考，如何在快速變遷的世界裡頭活出與眾不同的自我。



這次要來分享的，就是在天然染織工藝師 陳景林老師的指導之下，

所進行的一次天然染DIY課程實作。







在日前希沙良所參與，由國立臺灣工藝研究發展中心所推，

並由台灣區觀光協會聯合會與苗栗水漾月明度假文旅規劃之《鐵馬工藝輕旅行》中，

主辦單位特別情商，遠道邀請而來的天然染織工藝師 陳景林老師，

於課程的前兩天才甫獲得2024年的「國家工藝成就獎」。

這可是表彰長期致力於工藝志業努力不懈，具有斐然成就及貢獻者，

且每年僅有一位的臺灣工藝領域最高榮譽。

我們除了很是慶幸之外，也感到與有榮焉。

連身為曾在其手下嚴實修習過藍染相關工藝，

同時也是希沙良在台中的好友蔡長宏老師（台北市銀樓公會理事、蔡長宏金工負責人）都直言，

能夠請到陳老師親自指導，可不是一件容易的事。



當然，這回的《鐵馬工藝輕旅行》踩線團仍有許多有趣的事情有待分享，

就讓我們從這一篇展開序幕吧！









從場地開始說起…

這回DIY的場地，是由住宿地點，

也就是位於苗栗明德水庫旁的水漾月明度假文旅所提供。

依據行程照課抄表，我們約莫三時左右到達旅宿，

分配好房間後，大家先是各自回房簡單梳洗，很快又下到大廳來集合。

隨著工作人員的帶領，穿過旅館大門前的中庭花園，我們來到一處玻璃圍繞的白色小屋，

此時，老師與其夫人已正在其中等候。



這兒正是館內的咖啡廳，名為蛋白樹，

看頭屋鄉觀光旅遊網的說明，似乎是以具高蛋白、高纖維的健康養身餐，

還有發芽咖啡等低升糖指數飲食作為主軸。

因未曽充分體驗，就有機會再訪時再談。







穿過白色小屋另一側的拖曳式玻璃門，外頭棚架下亦設有戶外座席。

只見一隻松鼠穿梭在棚架，乃至小屋側邊的樹叢中，最後消失在不知何處…

還有貓兒在椅下打盹歇息，呈現好一幅悠閒景象。



受到貓兒吸引，希沙良趁著大家尚未完全入座，連忙拉開玻璃門出外一瞧。

啊，剛才因受外頭的樹木遮擋而沒注意到，戶外座席區的下方竟已然臨於水庫湖面，

遠山近水，綠樹碧波，特別是當夜幕開始低垂，華燈初上時分，畫面更是美極。









回到咖啡廳內，在課程正式開始前，

陳景林老師先是介紹了其夫人，同時身兼其得力助手的馬毓秀老師。

隨著馬老師於掛架上展示起此回帶來作品的同一時間，

陳老師也開口說起甫獲得年度國家工藝成就獎的一些心情。

戴著帽子、身著藍染布衣的陳老師說起話來溫文爾雅，不只有學者氣息，也很有文人雅士風範。



當然，關於此次DIY，也就是「天然染」，也要做一番破題說明。

舉個例子，我們較常聽聞，使用藍草的色彩所進行的「藍染」，即是天然染的一種，

兩位老師身上所著的布衣，就是利用藍染做成。

而使用植物的根莖花果葉等，由其中萃取出色素，將布匹等進行染色，稱之為「植物染」。



※可製取靛青（即藍靛）的植物，均可統稱為「藍」或藍草。







當然，老祖宗的智慧也不只利用植物，由動物或礦物中也可能萃取出不同的色彩，

將這些取自於天然的色彩用於印染工藝之上，自然就叫做天然染啦！

馬老師還補充說明，事實上，我們身邊常見的一些食物，

像是咖啡、茶，甚至紅色的火龍果也都一樣可以作為染色之用。

只不過容易被我們消化吸收的這些物質分子較容易解離，在色彩的固著上就不是那麼穩定了。



說話之時，我們看向馬老師手頭上的展示作品，大多是以洋紅色系為主，

是一種比粉紅色來得更深，又帶點兒紫色的色彩。



在此，不能不提到於仙人掌上所寄生的一種小蟲──胭脂蟲。

這種外表呈白色的介殼蟲，體內卻充滿了胭脂色的血液，於哥倫布發現美洲後方被引入歐洲。

在那個合成染料尚未誕生的年代，由其血液所萃取出的「胭脂紅」，

乃是自然界能夠生產最紅的色素染料，可說昂貴無比。







由西方推展而來的「紅」，就是以胭脂紅所染製，

是特別是在之後的彩色印刷等技術之上，視為三原色之一，

為了和以往東方的正紅，也就是大紅色有所區分，因此稱之為「洋紅（magenta）」（有時也被稱之為品紅色）。

這點於雜誌業界多年的希沙良亦很熟悉。



從洋紅這個帶著外來「洋」字的名稱開始，

老師講到其目前正在推廣，集結精選你我身邊日常色彩的「臺灣百色」，

這時候，從其眼眸之中，方可一窺深藏於其中的熱情，以及雄心壯志。



在陳景林老師參與主導下的「天然經典百色研究計畫」，

已精選出100種臺灣日常色彩，運用科學角度分析，並建立色系、色名、染色配方及色彩組合。

與這個「臺灣百色」相關，將天然染色工藝轉化為生活工藝時尚作品，

展現出臺灣染織工藝的展覽──《福爾摩沙的容顏～臺灣經典百色大展》，

此刻正於臺中市纖維工藝博物館展出，有興趣的朋友們，還請找時間前往參觀。



※有關《福爾摩沙的容顏～臺灣經典百色大展》請見IG──【臺灣的百種色彩】一文：

https://www.instagram.com/p/DCDQrMZznKv/









《福爾摩沙的容顏～臺灣經典百色大展》 [展覽照片資料由陳景林藝師提供]



當然，我們現場見到的色素，已是研磨後的粉末，看不出蟲蟲原貌。

然這萃取出來的天然色素胭脂紅，也因作為食用色素之一環，會在食品或化妝品工業之中添加。

只是當其用在諸如草莓牛奶、果醬，或是紅色的莓果製品上，以使顏色更加鮮艷動人時，

對素食者而言，就很容易成為誤踩的雷區。

之前某知名連鎖咖啡店的草莓冰飲，就曾因此引起過不小的爭議。



若是能夠跳脫這一點，其實胭脂紅取自於天然，理當較人工色素更為安全，

早期還因必須手工收取，量少且價昂，僅高級精品、化妝品等才會使用。





這是一開始桌上的工具。結果最後剪刀的用途就只是用於剪去過長的線頭…。



好，有點走遠了，我們將話題轉回。

說到天然染之所以有趣，就是天然色素在不同情況下，可以有多種發色，

較不像人工合成色素那般，多呈現固定單一的色彩。

像是胭脂紅即使基本上染出來的色彩都是屬於洋紅色，

然而透過不同化學成分的作用，所呈現出來的色彩，

也可以帶橘、帶紫紅，或帶紫灰等等，相當具有變化。



例如在此使用錫的話，就會呈現出明亮的色彩，銅的話會帶深紫；

至於鈣的話，因為像是炭酸鈣大家都知道帶鹼性，在這一次的情況下就比較不合適。







怎麼說呢？

因為我們這次DIY要做的是絲巾。

天然絲的原料來自於桑蠶繭，屬於蛋白質，

其特性親酸忌鹼，因此適合使用帶酸性的染劑，帶鹼性的則會破壞成分，就不適合。



相信各位好孩子們雖然應該已經習慣了希沙良寫文總是落落長，

不過這一篇在講解上卻是非常強調細節吧？

一般對部落客和記者之類的角色而言，總是因為時間，

還有我們注重的是拍攝，以便於能夠再面向讀者視眾的緣故，

相關體驗總是會盡可能地選擇製作上較為小巧的事物（例如常見的小手帕、小玩偶等等），

在說明上也會盡量簡化，力求省時省功，只要做出來的成果還像個樣子就行。



當然，這一點跟讀者真正前來體驗時，即使不具專業能力或者是天生巧手，

也一樣能夠做出成品，並可於其中享有成就感有關就是。

只是，看陳老師卻似乎並不是真正那麼在意時間（雖然馬老師有提醒啦，笑），

依然鉅細靡遺講解著那些即便不是很清楚理解，

但只要會跟著老師作，就依然可以做出成品的背景知識。





實作技巧方面，主要由馬老師負責示範。



好友長宏老師也說：老師就是這樣一個學者型的人，

重點是他完全不藏私，恨不得把自己知道的一切教導推廣出去，

絕對沒有什麼師父教徒弟總要留一手，避免被超越的想法。

我們也唯有盡量努力吸收，才能無愧於在這方面充滿熱情的兩位老師。

哪天，如果希沙良沒飯吃，開起了染坊（沒有雙關語啦！噗），

或是在哪間咖啡廳作了相關的課程教學，可不能怪我搶飯碗喔！

（其實，相信老師一定不會這樣想，說不定還會很欣慰地感到有人因為其啟蒙，

而踏上喜愛天然染的腳步，甚至主動說要來剪綵哩！笑）



就是這樣，我們這篇還是要繼續這樣的風格，大家也請耐著性子繼續看下去唄！





在每人拿到一條上頭標有號碼的純白絲巾後，總算是正式開始了實作。

這邊由馬老師接手，示範起染布前要對布匹預先加工處理的折疊、捆綁等等動作。

特別是對於成品上這種，意圖呈現出幾何對稱感的紋樣來說，

如何折疊，就是其中最關鍵的步驟。





重點就是這往兩邊各自對折，成為M字型的折法。



取下原本掛在展示架上的一條絲巾，她開始教導我們破解如何上頭的法門。

首先，把過長的一邊對折，這樣一方面符合對稱性，另一方面工作起來也比較簡單。

其次，依照絲巾上頭的對稱圖案兩兩相對確認過後，

這回則是從短邊的中央，將絲巾再一次對折起來。



再下一步驟，則是折出一個較小一些的長條型（原絲巾的1/8大小，亦即此時已經是8層的狀態）。

這時的重點是往兩邊各自一次對折，從側面看來，就是一個M字型。

老師也有講解，因為這樣折與直接再次對折相較，比較不會產生內外差異，

以至於外頭的布面有染到，而裡頭的可能就比較染不到。









以三角型來回層疊的方式。



再往下，老師教學了兩種不同折法：

一種是以三角形，用類似方才的M字型概念重複來回翻折，直至折完整條絲巾為止，

這時呈現出來的，就是一個相當多層疊的三角型布團。

另外一種則是更為簡單直覺的方形作法，也是以同樣M字型的概念重複來回翻折到完即可。

這時老師取下架上另外一條絲巾讓我們比對，

看看這樣的折法是不是能夠呈現出上頭圖案的對稱性，一整個也是完全不藏私。









以方型來回層疊的方式。



在馬老師接手示範的同時，陳老師一邊為大家準備起染劑，

一邊又請人另外清空了一處工作檯面，將帶來的熨斗接上電源，

補充說明道：如果想要讓圖案更工整精確呈現出對稱，

就要在每一個步驟中把折線熨平，這樣染料在吃色的時候就會相當一致。







再來的重點步驟是捆綁，由於是利用毛細現象來吸收染劑，

因此被綁起來的部分就比較不會吃到，而會呈現留白。

在綁的時候要有點緊又不能過緊，

前者是怕在染色過程中可能因綁繩鬆散以致失敗；後者則是為了避免白色的部分過大。

雖然同學也有對較大片的留白這方面提出不同的觀點，

不過老師覺得既然都要染色了，如果白白的太大片，那不是有點可惜？

希沙良覺得光是色彩的深淺和漸層就能夠有豐富的變化，留白太大確實較難以呈現這方面的美。

不過，關於美感的事總是見仁見智，自己喜歡最重要啦！















在馬老師的示範裡，是於折好的絲巾中央，以偏左右各纏繞數圈的方式來捆綁。

這點折成三角型的方式就能夠呈現得很清楚，但其實方型的折法也是一樣。

此時大家也可以各自發揮巧思，不同的綁法就會有不同的結果呈現。



最後，在打結收尾的部分，並非直接將之打成死結，

而是將線頭再繞進活結的圈中一次（兩次亦可），這樣在拉緊後就不會容易鬆脫。

後面才知道若是這個結不易解開，而必須要動用剪刀之類工具的話，

一個不小心，很容易就會損傷到細緻的絲巾。

就是像這樣，馬老師點出了那些我們可能根本都沒有想到過，

依照他們的經驗可能會出問題的地方，同時亦指導了應對方式。





可以利用較細的線來捆綁局部，作出不同變化。



關於作品中能夠加以變化的小技巧，老師也是一一道出，完全不怕我們之後學習應用。

像是除了中央部位用作主要的留白以產生對比外，

運用類似的捆綁方式，也可以在局部添增細微的變化。

特別是在較細的末端施作時，建議可以將原本捆綁的棉線從三股拆分成一股，

或改用其他較細的線來捆綁，將可避免因過粗的綁線所可能留下最後一圈圈的白色綁痕。



（↓↓↓請繼續看下去↓↓↓）











上／中間以粗線，末端以細線捆綁，此為其他學員的標準示範；

下／希沙良在綁成蝴蝶之後，決定隨性用橡皮筋在局部多加一些變化，其他就交給老天了！



覺得老天才是一切美之推手的希沙良個人雖然也很喜歡對稱的完美，不過總覺得太過於人工化，

因此在體驗中並不是那麼喜歡過度精雕細琢，而是喜歡留有一點樸拙的旨趣，

是以在次的DIY過程中，折疊時雖然有注意維持端整，卻選擇不使用熨斗加工；

在捆綁時有依照老師的說明進行，但在細節處則選擇使用橡皮筋隨性綁起，

就是希望能夠增添一些不確定下的變化性與驚喜感（希望不要變成驚嚇就好！）。



事後，在與台中好朋友一同用餐時提及此次體驗，

長宏老師便借此機會跟馬老師也聯絡了一下。

訊息中提及希沙良，馬老師立刻說在她的印象裡，這人應該很聰明…。

猜想大概是在關於胭脂蟲的說明之際，希沙良曾有多次舉手發言的緣故（趁機自誇一下。哈），

聰明，或許吧！

畢竟兩位老師教得很仔細，所以確實也學得很快，

只不過在DIY的這階段，其實自己也不知道該說是運用小聰明，或根本就只是懶病發作啊！







在將絲巾折疊好、綁好成布團之後，接著要先浸泡於水中，

至此才算是真正完成了染色前的準備動作，

希沙良這時發現，身邊的部落客好友東蛙居然把絲巾給綁成了東坡肉的形狀，

說是可能因為這兩天一直沒有吃到喜愛的肥肥東坡肉之故，讓人不禁失笑。

這事還有後續，我們再看下去。





在前面的敘述裡，大家也應該還有另外一個疑問，

就是天然染跟那些金銀銅鐵之類的元素表有什麼關係呢？





老師正在準備媒染劑。



這部分自是屬於化學的分野，

根據陳老師的說明，我們此回使用的是稱為媒染的方式。

原因是大部分的天然色素無法長久保持，易分解，

而媒染劑正是一種天然染色中常用的素材，主要的目的就是在染色時作爲介質，

以提高纖維對染料的着色度、抗紫外線能力與水洗抗性，令染色後成品的色彩更加持久。



在此使用的是醋酸。

屬於有機酸的醋酸，除了較為安全，同時還具有增進紅、紫等顏色發色的益處。

而做出的媒染劑則包括醋酸鐵、醋酸錫、醋酸銅等。

這是因為染料多帶負電，所以要用酸來溶解金屬，

即將之離子化之後溶於水中，讓帶正電的金屬離子帶上染料，共同利用毛細現象來上色。

前述將布團浸泡於水中的步驟，即是為了增進後續對媒染劑溶液的吸收。







將泡水的布團大致擠乾後，即可浸入媒染劑溶液之中（後來看資料這個叫做「前媒染」）。

示範之後，老師也將略呈乳白色的媒染劑溶液分裝入小盆，

數人一盆，方便學員操作進行多次將溶液擠乾後再吸取的動作，

確保布團在被捆綁住之類較為厚實的部位也都能夠確實吸收到媒染劑。



當然，這些媒染劑的溶液都算是較為溫和，即使徒手碰觸也不要緊，

不過為了避免可能的不適，建議還是戴上手套操作。





大家又浸泡又擠壓，將自己的布團吸滿媒染劑。



在上色時，老師先是提供了深淺兩種色調選擇：

深色的會呈現較明顯的對比，淺色的則比較柔和明亮。

老師也同時說明，淺的可以再染深，深的就不可能再染淺，

所以染淺色的之後也有能再增加深一層顏色或不同漸層的可能性。



統計之後，將選擇深淺不同色調的學員布團分別置入已添加染料的兩只大鍋中。

也就是說，在此還要利用加熱的方式，讓布料更加吃色。

而且為了染色均勻，最好還必須時不時加以攪拌，相當花功夫和時間。

怪不得體驗要挑在咖啡屋，而不是飯店會議室了，

光是要長時間加熱，就有場地限制啊！





下染料鍋啦～～～！這鍋是深色的。



希沙良的選擇是深色，於加熱至少20分鐘之後，

大部分選擇相同的成員從鍋裡頭拿出來的布團顏色都滿深的。

一方面是因為現在是多層層疊而成，看起來顏色會比較重深，

而且因為之後還要再洗過，最後維持的定色也會再淺一些。



這時，兩位老師發現希沙良和好朋友的布團（啊就是那東坡肉啦！）顏色似乎上得不夠，可能還得再加強。

只是不知到底是因為加熱的時候一開始放進去的位置、翻動得不夠均勻，

仰或是我們兩個前面太偷懶，以致媒染劑吸收得不夠之故…

猜想自然應該是後者啦！（廢話）





奇怪，這時候明明看起來都正常，怎知之後卻發生出乎意料的狀況…



於是，除了手上已經在幫因趕發稿而先回房處理的一位媒體記者做著後續未完的步驟，

個性認真的馬老師一面又伸手把朋友的東坡肉給要了回來，重新從吸收媒染劑的這一步再次做起。

認為應是綁得太緊實，以致先前未能確實吸收媒染劑的馬老師，

更是直接在溶液中盡可能地將綁住的地方一層一層剝開，

就希望能夠讓顏色吃得更進去些。



而後，和希沙良再次浸泡過媒染劑的布團兩個難兄難弟，就一同被丟回鍋中再次加熱了。

陳老師這時也協助再於鍋中追加了一些色料，看看能不能更快速上色。





看得出來最下方的尖角已經變色了嗎？呈現的是微帶藍色調的紫紅色。



就在我們重新加熱的時候，其他的成員們已經開始進行下一步驟，

即利用第二種媒染劑，替作品增添上局部的不同色彩。

由於先前已在含有色料的鍋中浸泡加熱過，

沾到這第二種媒染劑的地方隨即產生起化學變化，呈現出不同的顏色（這邊就叫做「後媒染」了）。

依據其色調變化，再對照老師前面所言，可知這時用的正是醋酸銅媒染劑啦！



馬老師邊示範，邊連忙提醒大家，可不要跟剛才一樣整個都丟進去泡，這樣全部又會變成一個顏色。

在沾染的時候除了小範圍施作，也要先想好是要在哪些邊邊角角添上不同的顏色，

特別是要注意不要一次沾太多，而是要將溶液先擠壓出去後，再多次重複同樣步驟加強。

要更換不同位置，特別是倒置過來要讓相對的另一角沾取媒染劑時，

也一定要盡量擠乾，才不會讓溶液繼續漫流或倒流到其他的部位。





這時要注意不要讓過多的第二種媒染劑漫流或倒流。



等到希沙良和好朋友的布團又經過20分鐘再次出鍋，

才終於也能夠跟上其他學員的腳步，進行第二種媒染劑的上色。



這時候有些其他學員對我們手中布團所呈現的顏色感到好奇，

還記得剛剛老師有替我們兩個吊車尾的成員再追加了一些色素染料的事情吧？

總之就是這一手讓我們因禍得福，出來的成品在色彩上多了一些偏橘的朱紅色，

和其他成員的作品又有些許不同。

天然染，真的是有深度又有趣啊！



這時候，進行步驟快的成員已經可以進行開獎，

也就是正式拆開布團，將作品的完整樣貌展現出來了。

希沙良眼中看著數人此時展現的美麗成果，耳中聽著眾學員的陣陣驚呼與讚賞，

手頭則是簡單在邊角上玩了一下第二種媒染劑，想說既然局部已經沾染了不同的色彩，

為了追進度，是不是可以直接就跟著來開獎呢？





上第二種媒染劑後，仍要前往加熱。



結果當然是…不行。

馬老師直接打槍掉希沙良想要偷懶的念頭，說上了第二種媒染劑後，

最好還是拿去陳老師那邊加熱一下，顏色才比較能夠固定和持久。



唉，不用想，既然是局部上色，當然也就是要局部加熱（不然整個丟進鍋子顏色又變了…）。

也就是說，必須拿著布團局部浸於鍋內加熱著的染劑之中，然後重複同樣的步驟啊啊啊！



記得長宏老師有提到，以前在學藍染的時候，也曾經要長時間顧著火爐上的鍋子，

這點對怕熱的希沙良而言絕對是苦差事，

也真的是辛苦這天後來一直在鍋子和爐火旁幫我們兼顧一切的老師了。









其他學員開出來的成品，真的很好看。



經過兩位老師的搶救，希沙良最後開拆出來的成果自然也很是好看，

而且因禍得福，呈現出與其他學員不同，另外一種不同的美麗色調。

還有的學員形容說看起來就像是一張張性感的紅唇，真的是很有成就感。

事實也證明，交給老天爺絕對是對的！笑



開獎之後，就可以用流水把絲巾上頭的染劑給清洗掉，

避免使用時對皮膚的刺激，然後就是整個攤開來陰乾。

如果有太多摺痕，或者因捆綁而有皺痕的話，也可於此時熨燙一下（當然希沙良又是選擇保持自然啦！）。

在清洗時流出的水可能會稍帶顏色，但不至於會再沾染到作品上的留白，

乾燥後的顏色也會比原本濕的狀態下看起來稍淡一些些。

基本上，如果前面的步驟像我們一樣，在老師的指導下做得確實（笑），

經充分上色的完成品於正常狀態下，其實不會那麼容易掉色。

當然，不若對環境可能有傷害的化學染劑那麼持久，

經過多年的長時間使用，天然染的顏色還是會有些許脫落與變化，這都是屬於正常的現象。









最後，希沙良的成品開獎出來，也是很美的呢～



這天因為兩位老師不厭其煩，簡直就像是在培養師資一般地細心講解與示範，

讓大家在天然染的過程學習了不少，而且還動手實作玩得很開心，

特別是最後開獎展現成果時，大家臉上的笑容可是實實在在。

加上一想到我們可是由難得請到，甫獲得年度國家工藝成就獎的陳景林老師親自指導，

這一切就值得了！



或許，習慣都會生活的我們，難以像電視節目上那般在鄉下過上自給自足的生活，

不過若是能夠更加了解我們所吃的、用的各種東西，是怎樣來到我們身邊，

甚至能夠親自動手DIY作上一遍，

則想必會抱持著喜樂感謝的心，珍惜所有得來不易的一切。







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