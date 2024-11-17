西門町最強燒肉霸主插旗基隆，$598起無限爽烤

基隆唯一無敵海景燒肉吃到飽海景一樣讓你看到飽！

馬辣集團旗下「熊一頂級燒肉」西門町燒肉CP值天花板來基隆啦！

熊一頂級燒肉基隆東岸店就開在微風東岸(舊名基隆東岸廣場)3樓，不只好停車

，價格親民，重點是景超級美的！！！

店內有面海的大片落地窗，熱門座位區，更是擁有遼闊的海景景觀！

來熊一約會真的超浪漫〜

現在立馬快揪好友一起吃起乃喝起乃爽起乃！！！

三樓的觀賞平台可欣賞基隆最美keelung地標

一走進去就被裡面的空間設計深深吸引，木質裝潢的用餐空間超美！

大片落地窗，眺望得天獨厚的海景，看夕陽超讚

唯美日式簡約裝潢和舒適的環境讓我們有了「進入了另一個世界」的錯覺

，從裝潢感覺就跟別人走不一樣的風格整體很明亮

除了一般桌椅之外也設置了吧檯座位，提供單身者好好享用的獨處空間

入座後立馬看菜單！

只要$598起，就能享受豬烤吧、雞烤吧共16種燒烤肉吧，還有生菜吧、野菜吧、飯吧

、冷熱飲料吧、海尼根啤酒吧、哈根達斯冰淇淋吧等上百種食材無限放題

肉肉控們！！你也和小編一樣無肉不歡嗎？

推薦直上「橫綱燒肉」，除了可以大口爽嗑原塊Prime嫩肩牛排、CAB安格斯黑牛

，還可實現海鮮自由，盡情爽烤奶油胡椒蝦、干貝等，不到千元就能享受各頂級

好肉海鮮無限烤，根本就是燒肉控的天堂

線上菜單：https://pse.is/3sljze

立即訂位：https://lihi.cc/Oo4C9

選定完吃到飽價位後就準備進攻自助吧區啦〜

燒肉吃到飽竟然有增設野菜吧及生菜吧吃到飽！！！太划算了吧〜

有多樣解膩漬物以及舒爽生菜可以搭配燒肉一起食用，竟然還有溫泉蛋烏龍麵可以無限吃

有些吧上的食材也能丟去烤網烤，如玉子燒等等

飯吧有提供馬辣集團最著名的安格斯牛黑咖哩飯及滷肉飯及壽喜燒牛肉丼

還有我最愛的咖哩，裡面竟然滿滿都是和牛！！

已經很久沒在燒烤店吃到這麼好吃的飯了，咖哩醬汁也香到可以讓我三兩下扒完一碗飯

即使撐死了還是要吃XD

更有誠意的是，除了琳瑯滿目的冷熱飲料外，熊一基隆店還提供海尼根生啤酒讓你喝到飽

，就是要吃燒肉配啤酒啊

※飲酒過量，有害(礙)健康，酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，害人害己；未滿十八歲禁止飲酒※

飲料我個人超推薦義豐冬瓜茶，非常濃郁，跟現場買的味道幾乎一樣，明果白玉荔枝的風味也不錯

，多種飲品通通都可以喝到飽，大人小孩都能喝得開心

熊一還有特別的醬料區可以自己做【鹽蔥】加入麻油、洋蔥、蒜頭及特製椒鹽

，還有每日新鮮現榨的檸檬汁，酸感十足更解膩，另外還有主廚特調蘋果燒肉醬，微甜不鹹

好的醬，真的是具有提味、解膩，讓食物更美味的神奇能力

多了蔥鹽這選項，有讓我開心了一下，獨家配方調製醬汁，搭配燒肉吃起來鹹甜不會膩

餐廳的服務也好，尤其是補菜速度、上菜速度都非常快速

沒一會兒我們的桌上就被食材給占滿了，超級幸福的〜

會不會太誘人！口水直直落了啦……..

已餓！直接開烤啦！

【原塊骨付牛小排】

千元有找就能吃到原塊帶骨牛小排，這肉片真的太霸氣了，直接占滿整個烤盤

擁有牛特有的美麗油脂與香甜口感，肉質紮實多汁，是許多老饕們愛不釋口的絕佳部位！

烤熟一點，帶骨牛小排最適合全熟焦香風味

吃起來會嚐到酥脆外皮的口感，且肉質鮮嫩多汁並帶有骨頭的香氣

直接用手拿起來啃，太過癮了！

【CAB安格斯黑牛】

擁有CAB安格斯認證的牛肉，油脂分佈相當均勻如大理石花紋般分佈，肉質橫切面相當漂亮

有著獨特的肉香與適中的軟嫩度，入口豐富細緻的口感

烤3到5分熟就好，吃起來非常軟嫩帶肉汁好甜啊〜

自製五星生菜包牛肉，蹦出頂級奢華的口感嘿嘿

【薄切牛舌】

這哪叫薄切啦？！大家看這厚度，根本就是厚切！

鮮嫩卻同時帶點嚼勁，搭配鹽蔥醬入口別有一番風味〜

厚度剛好，帶點脆口感，實在太滿足，讓我不禁狂點牛舌哈哈

【鹽烤鮮甜海蝦】

海蝦以白蝦為主，個頭一般都比較大

「蝦味」比一般蝦子更重，味道也很獨特，一入口就有濃郁海鮮香氣〜

吃得到蝦子的甜味與鮮味，每口都鮮甜香Q，讓人回味無窮！

【奶油組合大干貝】+【日式清酒大蛤】

干貝自由能不能直接吃回本？

有著奶油香氣的新鮮干貝，每咬一口滿滿濃郁的海味直接讓您滿滿的幸福〜

蓋上鍋蓋煮至蛤蜊打開，清酒酒香瞬間隨熱氣撲鼻而來

新鮮飽滿的蛤蜊甜美的海味融入了清酒淡雅帶甜，味道濃郁、酒香醇厚，超鮮甜

【原塊Prime嫩肩牛排】

熊一就是直接整塊Prime牛排上桌，烤出血水後再翻面烤，烤到兩面香噴噴

，約5分熟，再剪成一塊塊，鎖住牛肉湯汁超濕潤〜

牛排不僅肉嫩多汁，有著軟嫩中帶有咬勁，整體肉質緊實，口感極佳

滿足大口吃肉的渴望！

【大海虎蝦】

蝦身碩大飽滿肉質緊實Q彈超鮮甜，頂級的口感不輸明蝦的美味！

口感鮮脆甘甜，蝦肉飽滿Q彈，入口鮮韌有勁道，愛吃蝦的人絕對不能錯過〜

【見島和牛嫩肩沙朗】

來到熊一當然要和牛吃到飽啦

看看這個油花紋超美粉嫩嫩的，看起來就超級好吃

肉質鮮嫩、香甜多汁，和牛獨有的香氣、入口即化〜

愛好美國牛肉的朋友不要錯過「夢幻見島和牛嫩肩沙朗」！

【A級雪紋豚松阪】

雖然來熊一主攻牛肉，但他們家豬肉品質不賴

特別推薦脆脆的松阪豬，把邊緣烤得略焦，完全沒有豬腥味，還帶肉甜味

外層焦香酥脆，內裡肉質鮮嫩多汁，搭配清爽的生菜，口感超讚！

【香烤鯖魚】

鯖魚片相當新鮮、且肉質有彈性

先烤帶皮的一面，翻面再烤，烤至外皮略帶香酥就可以吃囉

火烤後的鯖魚有著特殊迷人的香氣呢

表皮微焦脆香，魚肉入口鮮嫩，肉汁盡釋在嘴裡〜

【啤酒蝦】

海尼根啤酒倒起來XD

熊一還可以有很多創意的吃法，啤酒也能拿來入菜，微微的苦味啤酒配上鮮甜蝦子

加熱後的啤酒麥香更濃郁，啤酒不但苦味沒了，更能襯托出蝦子的鮮甜

愛吃蝦子的妳可千萬不要錯過了！

最後一定要來吃幾球哈根達斯才完美！

用餐到最後當然不能錯過哈根達斯吃到飽，有四種熱銷口味的Häagen-Dazs

想吃多少就挖多少〜每種口味輪流吃一番，滿意極了！

小珊珊碎碎念：

基隆燒肉吃到飽推薦 ，熊一根本就是專門為肉鬼設計

自助吧真的太強，超過70種的食材任你吃，多種新鮮生菜、漬物、黑咖哩飯、牛丼、魚卵烏龍麵

基隆店位在微風東岸，靠窗位可眺望虎仔山KEELUNG地標，視野很棒

推薦這家吃到飽給想大口吃肉的大家！

西門二店、台大店也盛大開幕囉！小編還要再來去嘗鮮

小編溫馨提醒

※因拍攝效果&各家門市坪數及空間不同，各項餐點、歡樂吧品項、餐點呈現及服務方式可能不同

，實際提供餐點及供應方式均以各門市提供爲準。如有指定餐點，歡迎預約前電洽門市※

【INFO】

【熊一 頂級燒肉 基隆東岸店 (海景景觀餐廳)】

線上菜單：https://pse.is/3sljze

線上訂位：https://lihi.cc/Oo4C9

訂位專線：02-2426-0705

門市地址：基隆市仁愛區仁二路236號3樓 (東岸廣場)

營業時間：11:00－22:00 / 最後入場時間：20:00

熊一燒肉IG：@bear1_official

熊一燒肉FB：https://www.facebook.com/bear1.tw/

其他分店資訊：

【熊一頂級燒肉 西門店】

地址：台北市萬華區西寧南路155號2樓

電話：02-2370-8468

(捷運西門町站6號出口)

【熊一頂級燒肉 西門二店】

地址：台北市萬華區西寧南路161號2樓

電話：02-2311-2815

(捷運西門町站6號出口，緊鄰西門店)

【熊一頂級燒肉 台大店】

地址：台北市大安區羅斯福路四段85號2樓

電話：02-2362-0681

(捷運公館站2號出口，台灣大學管理學院一館2樓)