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[食記。嘉義東區]中正腸粉。現做現蒸雞蛋腸粉&桂圓木耳露 #嘉義東市場

腸粉 嘉義美食 嘉義早餐 嘉義小吃 more
2024-11-17 13:00:00 文字：小狐尼 NiNi
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小狐尼 NiNi

小狐尼 NiNi

20209 嘉義東區 中正腸粉

大概好幾個月前(甚至也快一年前了?!)

去逛東市場和買苜見‧好吃不胖苜蓿芽捲時，就看到中正腸粉正要新開幕

蠻喜歡吃腸粉的我就決定說要找天來試試看

然後就各種(有人排隊、當下想吃別的、今天天氣不好)大小理由而一直拖、一直延...

總之，今天就是那麼天時地利人和，我終於來吃啦

 

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餐廳名稱：中正腸粉(嘉義市東區中正路246號)

營業資訊：0972980384 7:00-18:30

餐點介紹：腸粉/灌餅/甜點/甜湯

用餐日期：2024.09


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20209 嘉義東區 中正腸粉

▲中正腸粉 店面

開幕至今一直都這麼簡單的店面，菜單甚至還是麥克筆寫在紅紙上

老闆本人應該就是中國人，說話大喇喇地

對自家腸粉和灌餅讚不絕口，待客也熱情且阿莎力

20209 嘉義東區 中正腸粉

▲中正腸粉 灌餅製作過程

門口的煎台正煎著別的人客點的灌餅

灌餅是一塊麵粉煎烤到定型，然後在上方開個小洞，將打散的雞蛋液從上灌入餅中，是源於河南信陽的小吃

還會搭配少許青菜，感覺跟蔥油餅加蛋或蛋餅的組成大致雷同

20209 嘉義東區 中正腸粉

▲中正腸粉 腸粉製作過程

煎台旁邊的蒸箱預熱完成後，老闆抽出鐵架，並澆上一勺粉漿、搖勻，然後倒半杯蛋液(一杯蛋液=一顆蛋+水)

將兩層鐵架都淋上粉漿和蛋液後，依序放回蒸箱後，再添入青菜、豆芽菜

20209 嘉義東區 中正腸粉

▲中正腸粉 腸粉製作過程

約半分鐘不到，粉漿就熟了!

老闆便將鐵架抽出，以刮板將固化的粉漿推起成堆，然後切半並鏟到盤中

20209 嘉義東區 中正腸粉

雞蛋腸粉 NT 50

點綴小黃瓜、辣椒、蒜片和蔥花，最後淋上醬汁

老闆淋完醬汁後，才說還有另一種會酸酸甜甜的醬汁(為何不早說🫠)

(客串演出: Na哥)

20209 嘉義東區 中正腸粉

▲老闆只有將腸粉對切，因此盤中的腸粉有四段(兩盤粉漿各切一刀)

腸粉雪白細緻，儘管沒太多湯水(醬汁沒有太多)，腸粉間不太會彼此沾黏，好一條一條夾起與分段

應證老闆自豪的說：「咱的腸粉，ㄟ，不黏!」

20209 嘉義東區 中正腸粉

▲關鍵則是腸粉的「厚度」，適當的厚度可以吸附足量醬汁，一口中能同時吃到腸粉柔軟質地與雞蛋和醬汁的香味

不會薄到易糊爛難夾；也不會厚到感覺滿嘴盡是腸粉平淡麵味

辣椒醬有辣椒香氣，隨後有股溫辣感充斥在口腔中

蔥花和碎蒜頭都是少少點綴，不太有提味效果；若是有更細碎的蒜末的話我覺得會更棒

20209 嘉義東區 中正腸粉

▲老闆招待的桂圓木耳

喝起來微甜且有淡雅的桂圓香；整杯都是滿滿的白木耳，滑順、不糊爛但也沒有脆得還要嚼，可以不用咀嚼直接喝掉

 

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中正腸粉 菜單(拍攝日期：2024.09)   

20209 嘉義東區 中正腸粉

主要就是腸粉和灌餅，原味就是只有雞蛋和蔬菜

另加肉類、玉米、起司等則再加價

其他芋泥奶磚)和甜湯(酒槽湯圓)

 

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以上。

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place嘉義市東區中正路246號
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