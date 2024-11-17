【新北食記】56巷口湯包

來到板橋裕民街夜市一定要吃56巷口湯包，這間本來只是個夜市小攤，後來多了店面用餐區，他們的湯包都是手工現做現蒸，湯包內有滿滿的湯汁，咬下去會爆漿，清蒸臭豆腐也是常客會點的熱門小吃，每到用餐總是座無虛席滿滿的人潮，絕對是板橋裕民街最熱門的美食之一！

開車前往可停附近的新埔國小地下停車場或四維公園地下停車場步行約5分鐘，一小時30元。

▲56巷湯包為紫色招牌的小攤，本來以為沒有用餐區，經過店員指引才發現轉角店面就是他們的用餐空間。店家廚房在外面，送餐口是後方牆面的小洞蠻有趣的。

▲室內用餐區從這個入口進入。

▲用餐區域明亮寬敞，座位也很多，很難想像這是在夜市內的小攤店面。

▲56巷口湯包菜單：有必點的湯包類、牛肉捲餅、現蒸臭豆腐、麻辣冬粉、酸辣湯、蘿蔔丸子湯、紅茶和紫米粥。

▲醬料台提供白醋、烏醋、辣椒醬、醬油、胡椒和薑絲可自取，上方有各式餐具。

▲小籠湯包 90元：一籠有8顆，外皮有漂亮的摺痕，皮擀得極為透薄從外觀就能隱約看到內部餡料的顏色，咬開後滿滿的湯汁從裡面流出要小心燙口，湯汁極為鮮甜，內餡的肉是碎肉類型不是整團的，吃起來粉粉的口感稍微差了些。

▲韭菜蒸餃 90元：蒸餃的外皮更有Q度，蒸餃內的湯汁也是多得驚人，湯汁有濃郁的韭菜香氣，沾著醬一起吃味道更有層次感。

▲麻辣冬粉 60元：有滿滿的肉沫，配菜為小黃光絲和火腿，冬粉晶瑩剔透吸附了湯頭的鮮美很夠味，冬粉保有QQ的口感不會過軟，只是一份60元有點小貴。

▲現蒸麻辣臭豆腐 75元：臭豆腐上面放了肉沫和蔥段，臭豆腐厚實可惜沒有吸附到太多醬汁的味道，醬汁整體味道偏清淡不是重口味類型，整體辣度小辣，個人覺得普通。

雞蛋糕短評：他們的廚房是個路邊小攤，內用區有室內用餐空間非常神奇，湯包內有滿滿的湯汁，內餡是碎肉類型，韭菜蒸餃內也有鮮甜的湯汁，口感清爽，臭豆腐味道較淡不夠臭，冬粉價格偏高。



用餐環境★★★★

餐點★★★★

服務★★★☆

CP值★★★☆



【56巷口湯包美食資訊】

地址：新北市板橋區裕民街56巷1號

電話：0963221258

官網：facebook

營業時間：16:30–22:50 (周三公休)

外送：foodpanda

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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