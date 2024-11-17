牛肉，在美食排行榜上一直佔有一席之地，

有人愛穀飼牛，有人鍾愛美牛

但是一說到日本的和牛，我想沒有人不愛吧

尤其國人一直喜愛到日本去旅遊，相信去日本玩過的朋友，大都會在行程中安排吃和牛燒烤吧

現在，要吃和牛不用專程出國，在台中就可以吃得到

位於台中市西屯區的和牛EMPEROR，提供日本直送的A5和牛，讓饕客們可以在台灣就能享受到頂級和牛饗宴

門面一看就是日式風格，還有武士頭盔的家徽呢

進門馬上就聽到熟悉的日文歡迎詞，

可以看到用餐的環境，就在廚師工作區前方的吧台區，好像吃生魚片要坐在板前一樣

如果用餐人數比較多，吧台區往內走，有四人桌的用餐區

倘若需要私密獨立的用餐空間，還有包廂可以選擇，會配有專人服務（包廂需付費訂位，請先諮詢店家）

包廂區牆上還有特別從日本帶回來的將軍畫作，在這樣的獨立空間用餐，別有一番風味

推開門簾，原來是洗手間

牆上的裝飾也是日式風格

店內有神戶牛販賣許可證展示，明白告知食材來自何處

櫃台旁展示的也是各類日本直送肉品的證明，就是要讓饕客知道品質保證

首先，服務人員針對店內使用的和牛介紹，看這漂亮的油花，口水都快流出來了

和牛肉塊邊上還有印花，更是對於品質的保證！

今天吃的是EMPEROR套餐，

從前菜、沙拉、A5和牛、飯、湯、甜點，整個一套，

不囉唆，就等上菜囉

坐吧台區就是有這個好處，可以看到日本職人在準備菜餚的模樣，專注的精神叫人佩服

首先送上沙拉跟前菜

沙拉用的是蘋果醋，清香的風味跟青翠的生菜正好搭

大阪直傳涼拌豆芽菜，師傅把豆芽的鬚鬚去掉之後，再用芝麻鹽醬拌過，嚼在嘴裡，那芝麻鹽的香氣滿滿都是

主廚特製生醃泡菜，用的是大頭菜跟主廚自製的韓國辣醬，清甜爽口，會一口接一口耶

日本和牛炙燒握壽司，炙燒過的和牛，本身的油脂，加上白飯的甜味，正好開胃（好想再吃一貫）

A5生醃日本和牛（生牛肉）

鹿兒島A5和牛，採用瘦肉的部份，端上桌看到上面鋪了滿滿的青蔥，最後一顆圓滾滾的蛋黃在最上層，想必等下要拌開

看著服務人員將蛋黃剖開，黃色濃濃的蛋液流下來，真叫人食指大動

經過攪拌後，濃濃的蛋汁裹在生牛肉上，咬在嘴裡更加滑嫩，牛肉本身的鮮甜似乎也更突顯了

沒想到前菜就已經是藝術品的呈現了，連家人都拿出手機來拍下這誘人的畫面

接下來要烤肉了，沾醬也是很重要的一環，除了本身肉質的滋味，不同的沾醬也會有不同的加乘效果

北海道醬油

黃檸檬片

法國鹽之花

牛舌（厚切與薄切部位不同）、A5日本和牛上等牛肋肉

搭配接下來要吃的和牛燒烤，

店家特別準備了日本越光米所煮的白飯，

服務人員在我們面前掀開鍋蓋，在瀰漫的霧氣稍稍散去後，看到的是粒粒分明的白飯，光看就覺得好吃

店家這時候也上了另外的沾料：山葵泥、昆布鹽、青蔥鹽，

可以連同肉品搭配白飯一起吃

頂級的和牛饗宴，由漂亮又專業的服務人員來烤，

熟練的動作，看著牛舌從原本的粉紅色，慢慢變成褐色，到最後邊邊有點炙燒的焦炭印記，最後端到面前來

夾一點青蔥鹽放到薄片牛舌上

包一點白飯，放入嘴裡，

咬一口馬上就感受到牛舌的脆度，

稍稍的油脂加上葱鹽的鹹度，再加上白飯咀嚼後產生的甜味，

口感與香味差點讓我忘了在吃和牛

厚切的牛舌，滴上一點黃檸檬汁

稍微有點厚度的爽脆，加上微酸的檸檬汁，

在嘴裡咀嚼一點都不會有負擔

EMPEROR BURGER

手打漢堡排是日本直送黑毛和牛的沙朗跟赤身部位搭配製作而成，

看著那融化漫流下來的起司，就忍不住想咬一口，

咬下一口，看到剖面，漢堡排的中間還沒有熟，

難怪牛肉的鮮甜還是那麼明顯

A5日本和牛上等牛肋肉

這塊肉油脂分佈比較均勻，燒烤後感覺油脂平均分佈在表面，看起來肉質蠻滑嫩的

加上山葵泥，微微的辛味跟油脂混和，反而因此多了點起伏，更吸引人

也可以搭配昆布鹽，鹽度讓和牛的鮮甜，又更往上提昇一級

A5和牛赤身

特級橫隔膜

烤蔬菜

這一套都是用醬汁稍微刷過，增加一些風味

橫隔膜有一點厚度，表面稍微烤到微焦

採用的是外橫隔膜的部位，比較有口感，但是也不會過韌

刺身的部份油脂比較少，肉質比較緊實

腰脊心的部位，沾一點北海道醬油，昆布的香氣，帶入油脂風味，反而是一種比較清爽的口感

日本山藥經過稍稍的燒烤之後，表面微微的焦香，咬下去不似涼菜時的清脆，薯類的鬆香口感，也是讓人喜愛

日本櫛瓜表面水分被燒乾，但是卻又因為燒烤的工序，讓本身的香氣被鎖在裡面

A5和牛涮里脊肉

這樣一片和牛就鋪在盤子上，

看著那油花的分佈，就讓人已經想像燒烤後的滋味

而且店家特別準備了柚子蘿蔔泥、蛋黃燒烤醬油兩種佐料

看著服務人員在烤網上涮和牛肉片，

好像是什麼花式表演一般，十分華麗，令人賞心悅目

看著和牛肉片上的油脂，涮過烤網而起的火光，

感覺那火苗，也在燃燒著我嘴饞的內心，整個都澎湃了起來

濃濃的蛋汁，包裹著燒烤過油脂豐富的和牛里脊肉，整個風味感覺都更上一層樓，

跟一開始前菜的蛋黃拌生牛肉比較起來，感覺更強烈！

搭配柚子蘿蔔泥又是另一種風味

柚子的清爽，加上蘿蔔泥幫助消化，感覺油膩感減少了，更加爽口

主餐結束後上湯品，

牛肉清湯裡面有一片小花，我還以為是魚板，結果那是日本年糕！

湯裡面有著肉汁淡淡的香氣，喝起來比較溫潤的感覺

甜點上的是柚子冰沙，

選用的是愛知縣的柚子，師傅手工製作出來的冰沙

冰沙的顆粒比較粗一點，柚子香氣很足，也不會酸，吃起來很舒服

紅豆湯是現煮的，點單後才開始製作，所以端上桌時的口感正好。

師傅用的是日式的作法，所以有加了一個特別的調料，大家可以試試看

飲品的部份我想要特別介紹一下

店內有含酒精飲料也有不含酒精飲料跟酒類飲品

我想說都已經是吃道地的頂級日本和牛燒烤，

怎麼可以不喝杯酒呢

因為家人要開車，我只能獨飲

我就選了年輕人會點的角高球杯！

這個就是類似highball的作法，只是沒有氣泡水

但是角瓶加冰水跟燒烤真的超搭的，順口又不嗆，

以前喝的都是英格蘭威士忌，沒想到日本威士忌給我新的感受

享受著頂級日本和牛燒烤套餐，

搭配威士忌喝到有點微醺，

人生不過就是如此，

口腹之慾滿足之後，心情大好，

日後一定還會再次到訪和牛EMPEROR

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店家資訊：

和牛EMPEROR

官網：https://wagyu-emperor.com/

粉絲頁：https://www.facebook.com/wagyuuemperor

IG：https://www.instagram.com/wagyu.emperor/

營業時間：17：00~23：30

電話：04-23106629

地址：台中市西屯區大墩十九街239號