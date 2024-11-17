{台中景點}台中霧峰景點推薦：光復新村/原流新創聚落 Llyung Startup Cluster/原流新創聚落一日套票-流域午後食光，在城市也要很部落

來台中霧峰的光復新村好多次，每次都充滿驚奇，這次還發現這次多了「原流新創聚落 Llyung Startup Cluster」，

而且聚落還連結了園區內各個店家，舉辦超有趣的「原流新創聚落一日套票-流域午後食光」，

可以不用到山區部落，就可以體驗到獵人射箭文化、編織手作、原民風味餐、各種伴手禮以及原民小物等等，

還可以在園區的野餐區邊用餐邊欣賞森林音樂，享受最chill的感官體驗！

原流新創聚落 Llyung Startup Cluster

地址：台中市霧峰區新生路100號（光復新村內）

電話：04-23392538

營業時間：週一～週四10:00~18:00（週二公休），週五～週日10:00~20:00

官網：https://llyungtaichung.shoplineapp.com/

粉專：https://www.facebook.com/LlyungStartupCluster

IG：https://www.instagram.com/llyung.taichung/

「原流新創聚落 Llyung Startup Cluster」就在近期很受歡迎的台中霧峰光復新村裡面，

原本老舊眷村改建成全新的文創藝術青年夢想地，在每一次個街道巷弄中都充滿不同裝置藝術與文創小店，

這次全新推出的「原流新創聚落」是以中部四大流域之族群(大安、大甲、北港、濁水溪）匯聚合作，

而園區內也特別設置了象徵的河流，充滿原民意境的園區，真的是非常特別，很值得來體驗走走。

「原流新創聚落」有許多原民特色的小店進駐，有各種手作、餐點，以及各種原民小物，

即時沒有參加體驗活動，也可以到園區內走走，園區內還不定時會舉辦文創市集、現場森林音樂會，

現場還很貼心的設置了野餐區，大家可以邊吃點心邊欣賞，真的是太愜意了！

現在「原流新創聚落」更推出了『』

非常推薦大家可以加入「原流新創聚落」推出的『原流套裝體驗』，

主辦單位將園區內的各個店家設計成闖關活動，有獵人射箭、編織活動、原民小物DIY，還可以參加有獎徵答拿禮物，

最後收集好園區內的各種美食後，就可以悠閒地聚在野餐區一邊享受美食，一邊聆聽美妙的音樂。

貼心提醒：參加活動需要先加入line: @llyung，事先預約喔！

事先預約好後，到了約定的時間，工作人員會在園區入口來跟大家介紹活動的進行方式，

目前規劃的活動會有三大關卡以顏色來區別，分別是紅色：手作體驗、藍色：有獎徵答以及黃色的餐點領取。

必須依照紅、藍、黃的顏色依序進行闖關，走，趕快帶大家去體驗！

紅色區傳統體驗空間：余美玲-賽德克族靈鳥

第一站我們來到余美玲老師的工作室，一進到工作室裡，就看見老師正在進行編織，真的是太厲害了！

現場也有擺設了相當多老師手作的原作民特色小物，從包包、手機帶、衣服等等，應有盡有。

這次主要是要來體驗製作賽德克族的靈鳥，看起來超級漂亮的。

運用許多的棉線，搭配綁線的方式，可以依照自己的喜好選擇喜歡的毛線，都可以製作出屬於自己獨一無二的靈鳥，

製作起來其實真的不難，老師都是手把手的教學，完全是零失敗，就可以做好，很有成就感。

紅色區傳統體驗空間：原民見學勞動合作社-竹風鈴體驗

第二站手做DIY，我們來到「原民見學勞動合作社」來體驗『竹風鈴』製作，

簡單的麻繩、竹子、來有裝飾球，可以依照自己的喜好，製作出屬於自己獨一無二的手工竹風鈴。

材料相當簡單，製作方式也非常容易上手，做好可以掛在家中的窗戶、門口，

風一吹來就會發出喀啦喀啦的聲響，很有原民風啊！

紅色區傳統體驗空間：射箭體驗

第三站我們來體驗獵人射箭，原來射箭一點都不簡單，

光是要把弓拉好就相當吃力，而且還要射到箭靶上，真的是很有挑戰性，大家趕快來挑戰射靶心吧！

藍色精美小禮闖關空間：原民選物，google評論拿購物金

第二階段就要來準備闖關拿禮物，會先來到「原民選物」進行闖關，只要在google map上在「原流新創聚落」上進行評論，

就可以獲得選物店100元購物券，而且只要滿百就可以使用。

我們現場就直接購買了一個象徵智慧的貓頭鷹提袋。

另外也偷偷告訴大家一個好康，只要加入「原流新創聚落」的line並且註冊，

就可以直接獲得入會禮：園區帆布提袋一個，完全免費！一定要來拿！

之後關主還會拿一個小提籃去闖關，就可以把等一下要去各個店家闖關的獎品，放在置物籃裡喔！

藍色精美小禮闖關空間：萊恩寵物手工零食：族語認證

進到店內馬上被超可愛毛茸茸的鬆獅犬吸引，呆萌的神情真的超可愛，而且非常親民可以摸摸喔！

這一關要進行族語認證，店家會拿出原住民字卡，只要通過考驗就可以獲得紀念品一份。

這次拿到的是老闆自己手工製作的小米雞肉圓片，是連毛小孩的主人都可以一起享用的點心美食喔！

藍色精美小禮闖關空間：人子：族語認識

第三關來到「人子」是一位不是原住民，但因為身邊的原住民朋友而熱愛上原住民文化所創立的品牌，

店內有滿滿的原民文青商品，其中最特別的台灣各個原住民族傳統服飾的貼紙，

只要通過族群認識考驗，就可以獲得貼紙，好玩又可以長知識。

黃色餐點任務空間：答母森林發酵工坊，尋找貓頭鷹獲得發酵麵包一份

答母是泰雅族語中「酵母」的意思，老闆承襲了泰雅部落的發酵技術放到麵包製作當中，

用食材最原來天然的原味，吃出麵包最美味的口感。

到店內跟老闆說我們是要來闖關的，就可以到店內找貓頭鷹在哪裡？

找到拍照給老闆確認後，就可以獲得發酵麵包一份，

這次我們得到的是甜蔥麵包，吃起來非常香甜，天然發酵的麵包非常軟Ｑ，非常好吃！

黃色餐點任務空間：南島媽媽，尋找山豬獲得小米ＱＱ球或甜甜圈一份

下一關來到南島媽媽，只要找到店內的山豬圖樣，就可獲得用部落小米做的小米ＱＱ球或甜甜圈。

南島媽媽的小米ＱＱ球都是現點現炸，起鍋後再撒上糖粉，真的是彈牙好吃到不行，

真的會忍不住想要多加點一份。

因為我這次參加的是兩人份，另外一份我們換成小米甜甜圈，吃起來口感更是Ｑ彈，根本就是完勝百貨公司裡的甜甜圈。

黃色餐點任務空間：飛鼠不飛，尋找飛鼠獲得南島義式冰淇淋一份

飛鼠不飛的義式冰淇淋都是老闆手工製作，加入各種新鮮食材，絕對是真材實料，

到現場老闆非常仔細的介紹各種口味，還很熱情地拿出小湯匙挖冰淇淋給我們試吃，非常大方。

一定要推薦吃他們家的招牌：台東藍，海鹽口味的冰淇淋，吃起來鹹甜鹹甜非常對味！

黃色餐點任務空間：領頭羊的陶花園，尋找山羊獲得冷泡茶一份

最後一關來到「領頭羊的陶花園」，屋內佈滿了陶藝老師的各項陶藝藝術品，可以一邊享用茶飲一邊欣賞很愜意，

在這裡只要找到山羊，就可以獲得冷泡茶一份。

收集完所有的餐點後，就可以到園區內的野餐區享受美食，

一旁還有小溪流水，還可以歌手現場演奏，真的是超chill的園區。

而且剛才使用的木製收集籃也別有巧思，竟然可以變化成小餐桌，真得是太有巧思了，都想買一個回家。

這次來台中霧峰的光復新村，參加了原流新創聚落推出的「原流新創聚落一日套票-流域午後食光」，真的超級好玩，

可以體驗許多原民的DIY活動，像是編織、木工以及獵人射箭，

透過有趣好玩的闖關活動，可以對原住民文化更加了解與認識，還可以獲得許多小禮物，

最後收集完園區內各種原民美食，就可以坐在園區內，一邊享受美食，一邊欣賞美景與音樂，原來在城市也可以很部落！

非常適合全家大小一起來體驗原住民的各種風貌，好吃又好玩！