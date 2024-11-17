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{台中景點}台中霧峰景點推薦：光復新村/原流新創聚落 Llyung Startup Cluster/原流新創聚落一日套票-流域午後食光，在城市也要很部落

別讓一姐不開心 光復新村 台中景點 台中霧峰景點 more
2024-11-17 21:04:00 文字：別讓一姐不開心
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別讓一姐不開心

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{台中景點}台中霧峰景點推薦：光復新村/原流新創聚落 Lly

{台中景點}台中霧峰景點推薦：光復新村/原流新創聚落 Llyung Startup Cluster/原流新創聚落一日套票-流域午後食光，在城市也要很部落

來台中霧峰的光復新村好多次，每次都充滿驚奇，這次還發現這次多了「原流新創聚落 Llyung Startup Cluster」，

而且聚落還連結了園區內各個店家，舉辦超有趣的「原流新創聚落一日套票-流域午後食光」，

可以不用到山區部落，就可以體驗到獵人射箭文化、編織手作、原民風味餐、各種伴手禮以及原民小物等等，

還可以在園區的野餐區邊用餐邊欣賞森林音樂，享受最chill的感官體驗！

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原流新創聚落 Llyung Startup Cluster

地址：台中市霧峰區新生路100號（光復新村內）

電話：04-23392538

營業時間：週一～週四10:00~18:00（週二公休），週五～週日10:00~20:00

官網https://llyungtaichung.shoplineapp.com/

粉專https://www.facebook.com/LlyungStartupCluster

IGhttps://www.instagram.com/llyung.taichung/

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「原流新創聚落 Llyung Startup Cluster」就在近期很受歡迎的台中霧峰光復新村裡面，

原本老舊眷村改建成全新的文創藝術青年夢想地，在每一次個街道巷弄中都充滿不同裝置藝術與文創小店，

這次全新推出的「原流新創聚落」是以中部四大流域之族群(大安、大甲、北港、濁水溪）匯聚合作，

而園區內也特別設置了象徵的河流，充滿原民意境的園區，真的是非常特別，很值得來體驗走走。

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原流新創聚落」有許多原民特色的小店進駐，有各種手作、餐點，以及各種原民小物，

即時沒有參加體驗活動，也可以到園區內走走，園區內還不定時會舉辦文創市集、現場森林音樂會，

現場還很貼心的設置了野餐區，大家可以邊吃點心邊欣賞，真的是太愜意了！

 

現在「原流新創聚落」更推出了『』

 

非常推薦大家可以加入原流新創聚落」推出的『原流套裝體驗』，

主辦單位將園區內的各個店家設計成闖關活動，有獵人射箭、編織活動、原民小物DIY，還可以參加有獎徵答拿禮物，

最後收集好園區內的各種美食後，就可以悠閒地聚在野餐區一邊享受美食，一邊聆聽美妙的音樂。

貼心提醒：參加活動需要先加入line: @llyung，事先預約喔！

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事先預約好後，到了約定的時間，工作人員會在園區入口來跟大家介紹活動的進行方式，

目前規劃的活動會有三大關卡以顏色來區別，分別是紅色：手作體驗、藍色：有獎徵答以及黃色的餐點領取。

必須依照紅、藍、黃的顏色依序進行闖關，走，趕快帶大家去體驗！

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紅色區傳統體驗空間：余美玲-賽德克族靈鳥 

第一站我們來到余美玲老師的工作室，一進到工作室裡，就看見老師正在進行編織，真的是太厲害了！

現場也有擺設了相當多老師手作的原作民特色小物，從包包、手機帶、衣服等等，應有盡有。

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這次主要是要來體驗製作賽德克族的靈鳥，看起來超級漂亮的。

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運用許多的棉線，搭配綁線的方式，可以依照自己的喜好選擇喜歡的毛線，都可以製作出屬於自己獨一無二的靈鳥，

製作起來其實真的不難，老師都是手把手的教學，完全是零失敗，就可以做好，很有成就感。

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紅色區傳統體驗空間：原民見學勞動合作社-竹風鈴體驗

第二站手做DIY，我們來到「原民見學勞動合作社」來體驗『竹風鈴』製作，

簡單的麻繩、竹子、來有裝飾球，可以依照自己的喜好，製作出屬於自己獨一無二的手工竹風鈴。

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材料相當簡單，製作方式也非常容易上手，做好可以掛在家中的窗戶、門口，

風一吹來就會發出喀啦喀啦的聲響，很有原民風啊！

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紅色區傳統體驗空間：射箭體驗

第三站我們來體驗獵人射箭，原來射箭一點都不簡單，

光是要把弓拉好就相當吃力，而且還要射到箭靶上，真的是很有挑戰性，大家趕快來挑戰射靶心吧！

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藍色精美小禮闖關空間：原民選物，google評論拿購物金

第二階段就要來準備闖關拿禮物，會先來到「原民選物」進行闖關，只要在google map上在「原流新創聚落」上進行評論，

就可以獲得選物店100元購物券，而且只要滿百就可以使用。

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我們現場就直接購買了一個象徵智慧的貓頭鷹提袋。

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另外也偷偷告訴大家一個好康，只要加入「原流新創聚落」的line並且註冊，

就可以直接獲得入會禮：園區帆布提袋一個，完全免費！一定要來拿！

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之後關主還會拿一個小提籃去闖關，就可以把等一下要去各個店家闖關的獎品，放在置物籃裡喔！

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藍色精美小禮闖關空間：萊恩寵物手工零食：族語認證

進到店內馬上被超可愛毛茸茸的鬆獅犬吸引，呆萌的神情真的超可愛，而且非常親民可以摸摸喔！

這一關要進行族語認證，店家會拿出原住民字卡，只要通過考驗就可以獲得紀念品一份。

這次拿到的是老闆自己手工製作的小米雞肉圓片，是連毛小孩的主人都可以一起享用的點心美食喔！

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藍色精美小禮闖關空間：人子：族語認識

第三關來到「人子」是一位不是原住民，但因為身邊的原住民朋友而熱愛上原住民文化所創立的品牌，

店內有滿滿的原民文青商品，其中最特別的台灣各個原住民族傳統服飾的貼紙，

只要通過族群認識考驗，就可以獲得貼紙，好玩又可以長知識。

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黃色餐點任務空間：答母森林發酵工坊，尋找貓頭鷹獲得發酵麵包一份

答母是泰雅族語中「酵母」的意思，老闆承襲了泰雅部落的發酵技術放到麵包製作當中，

用食材最原來天然的原味，吃出麵包最美味的口感。

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到店內跟老闆說我們是要來闖關的，就可以到店內找貓頭鷹在哪裡？

找到拍照給老闆確認後，就可以獲得發酵麵包一份，

這次我們得到的是甜蔥麵包，吃起來非常香甜，天然發酵的麵包非常軟Ｑ，非常好吃！

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黃色餐點任務空間：南島媽媽，尋找山豬獲得小米ＱＱ球或甜甜圈一份

下一關來到南島媽媽，只要找到店內的山豬圖樣，就可獲得用部落小米做的小米ＱＱ球或甜甜圈。

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南島媽媽的小米ＱＱ球都是現點現炸，起鍋後再撒上糖粉，真的是彈牙好吃到不行，

真的會忍不住想要多加點一份。

因為我這次參加的是兩人份，另外一份我們換成小米甜甜圈，吃起來口感更是Ｑ彈，根本就是完勝百貨公司裡的甜甜圈。

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黃色餐點任務空間：飛鼠不飛，尋找飛鼠獲得南島義式冰淇淋一份

飛鼠不飛的義式冰淇淋都是老闆手工製作，加入各種新鮮食材，絕對是真材實料，

到現場老闆非常仔細的介紹各種口味，還很熱情地拿出小湯匙挖冰淇淋給我們試吃，非常大方。

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一定要推薦吃他們家的招牌：台東藍，海鹽口味的冰淇淋，吃起來鹹甜鹹甜非常對味！

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黃色餐點任務空間：領頭羊的陶花園，尋找山羊獲得冷泡茶一份

最後一關來到「領頭羊的陶花園」，屋內佈滿了陶藝老師的各項陶藝藝術品，可以一邊享用茶飲一邊欣賞很愜意，

在這裡只要找到山羊，就可以獲得冷泡茶一份。

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收集完所有的餐點後，就可以到園區內的野餐區享受美食，

一旁還有小溪流水，還可以歌手現場演奏，真的是超chill的園區。

而且剛才使用的木製收集籃也別有巧思，竟然可以變化成小餐桌，真得是太有巧思了，都想買一個回家。

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這次來台中霧峰的光復新村，參加了原流新創聚落推出的「原流新創聚落一日套票-流域午後食光」，真的超級好玩，

可以體驗許多原民的DIY活動，像是編織、木工以及獵人射箭，

透過有趣好玩的闖關活動，可以對原住民文化更加了解與認識，還可以獲得許多小禮物，

最後收集完園區內各種原民美食，就可以坐在園區內，一邊享受美食，一邊欣賞美景與音樂，原來在城市也可以很部落！

非常適合全家大小一起來體驗原住民的各種風貌，好吃又好玩！

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創作者 一姐爸 的頭像
一姐爸

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