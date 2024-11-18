為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 【食記】南投仁愛美食分享秝米歇歇亭，有生吐司在內現做麵包跟多樣性餐點可選的清境旅遊途中休息用餐好選擇

【食記】南投仁愛美食分享秝米歇歇亭，有生吐司在內現做麵包跟多樣性餐點可選的清境旅遊途中休息用餐好選擇

秝米歇歇亭 秝米歇歇亭評價 南投簡餐推薦 南投仁愛美食分享 more
2024-11-18 23:48:00 文字：hy
share
hy

hy

沿南投埔里台14線到清境農場或合歡山旅遊的大大，如果途中想找地方稍事休息跟用餐的話，自己跟朋友不久前搭台灣好行清境線途中下車吃飯的秝米歇歇亭，可能是不錯的選擇。因為，這間有蠻大停車場，用餐空間也很寬敞，提供了套餐、下午茶、合菜…等多樣性餐點，並且有生吐司在內現做麵包可買的南投仁愛美食餐廳，以我們當天選的套餐、飲料跟甜點來說都蠻好吃的，但有點小可惜的，就是原本預計用完餐後要入手帶回家嚐嚐看的水蜜桃橘丁口味秝米歇歇亭生吐司，居然被一群婆媽中途攔截買光啦！

南投特色餐廳推薦

 

秝米歇歇亭這間我們搭台灣好行清境線途中發現的南投特色餐廳，是位於仁愛鄉中正路上，而且店旁邊不遠處就有新內山加油站公車站牌，搭南投客運來用餐也很方便，所以就決定回程途中下車來吃飯囉…

秝米歇歇亭

 

這間南投仁愛鄉餐廳有蠻大的停車場，對於開車來的人來說，停車不會是問題。

秝米歇歇亭評價

 

進到秝米歇歇亭一樓，發現這裡的用餐空間相當寬敞、明亮呢！

秝米歇歇亭用餐區

 

這天進店沒多久，在櫃臺先看到已經在販售的手工餅乾，沒多久後剛製作好的生吐司也送來了，而看了之後，我對水蜜桃橘丁生吐司蠻感興趣的，由於是平日，就想說用完餐離開前再買應該也沒問題才對。

秝米歇歇亭生吐司

 

雖然因一念之差沒嚐到水蜜桃口味秝米歇歇亭生吐司風味，但這次來是要用餐的，所以就掃桌子小立牌的QR Code線上點餐，至於這天選來享用的餐點，接著就來小小分享一下。

秝米歇歇亭菜單

 

勃根地紅酒慢燉澳洲牛腩套餐。

秝米歇歇亭勃根地紅酒慢燉澳洲牛腩套餐

 

全部文章內容，請點選以下連結繼續閱讀

https://hardaway.com.tw/blog/post/49441000

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

宜蘭礁溪必訪｜山邊田野旁絕美的景觀咖啡廳｜巨型蜘蛛人吸睛又好拍｜爬不上抹茶山沒關係，先來【抹茶山下】喝咖啡吃創意甜點
相關商家

秝米歇歇亭

phone0912-585783
place南投縣仁愛鄉南豐村中正路88-3號
4.43 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.25
CP值
4.25
share place
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up