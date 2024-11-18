沿南投埔里台14線到清境農場或合歡山旅遊的大大，如果途中想找地方稍事休息跟用餐的話，自己跟朋友不久前搭台灣好行清境線途中下車吃飯的秝米歇歇亭，可能是不錯的選擇。因為，這間有蠻大停車場，用餐空間也很寬敞，提供了套餐、下午茶、合菜…等多樣性餐點，並且有生吐司在內現做麵包可買的南投仁愛美食餐廳，以我們當天選的套餐、飲料跟甜點來說都蠻好吃的，但有點小可惜的，就是原本預計用完餐後要入手帶回家嚐嚐看的水蜜桃橘丁口味秝米歇歇亭生吐司，居然被一群婆媽中途攔截買光啦！

秝米歇歇亭這間我們搭台灣好行清境線途中發現的南投特色餐廳，是位於仁愛鄉中正路上，而且店旁邊不遠處就有新內山加油站公車站牌，搭南投客運來用餐也很方便，所以就決定回程途中下車來吃飯囉…

這間南投仁愛鄉餐廳有蠻大的停車場，對於開車來的人來說，停車不會是問題。

進到秝米歇歇亭一樓，發現這裡的用餐空間相當寬敞、明亮呢！

這天進店沒多久，在櫃臺先看到已經在販售的手工餅乾，沒多久後剛製作好的生吐司也送來了，而看了之後，我對水蜜桃橘丁生吐司蠻感興趣的，由於是平日，就想說用完餐離開前再買應該也沒問題才對。

雖然因一念之差沒嚐到水蜜桃口味秝米歇歇亭生吐司風味，但這次來是要用餐的，所以就掃桌子小立牌的QR Code線上點餐，至於這天選來享用的餐點，接著就來小小分享一下。

勃根地紅酒慢燉澳洲牛腩套餐。

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